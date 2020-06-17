Bà bầu thức khuya có sao không? Thức khuya có hại gì với bà bầu?

Nhiều người cũng lo sợ không biết bà bầu thức khuya có sao không ? Bà bầu rất thường xuyên thức khuya, mất ngủ, đặc biệt là trong thời gian 3 tháng đầu của thai kỳ. Điều này khiến tử cung co thắt mạnh, dễ sảy thai đồng thời để lại nhiều hậu quả cho em bé trong bụng. Nếu mẹ bầu không có biện pháp cải thiện giấc ngủ kịp thời thì sức khỏe ngày càng giảm sút, khó sinh. Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân cũng như cách cải thiện trong bài viết sau đây.

Trong thời kỳ mang thai, mẹ bầu sẽ thường gặp phải các triệu chứng tiểu tiện nhiều, chuột rút, tư thế ngủ không thoải mái,... khiến giấc ngủ mẹ bầu bị rối loạn. Bên cạnh đó, chứng ợ nóng, trào ngược dạ dày cũng khiến mẹ khó ngủ.

Một số mẹ bầu thường xuyên phải thức khuya để làm cho xong công việc nhà. Điều đó tạo thành thói quen không tốt khi mang thai. Việc liên tục thức khuya trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể người mẹ quen với điều đó, khó thích ứng với nhịp sinh học mới.

Bà bầu khó ngủ là do phản ứng của thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu thức khuya có sao không?

Mẹ bầu thức khuya có sao không? Bà bầu thức khuya có ảnh hưởng gì không? Đó là những câu hỏi được nhiều bà bầu quan tâm. Dưới đây là những tác hại khôn lường khi bà bầu thức khuya.

Thai nhi chậm phát triển

Việc thức khuya thường xuyên trong thời gian dài sẽ làm thay đổi đồng hồ sinh học, rối loạn nội tiết tố trong cơ thể, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình trao đổi chất bên trong cơ thể. Quá trình trao đổi chất kém khiến thai nhi không nhận được các chất dinh dưỡng đầy đủ, sinh ra còi cọc và chậm lớn. Khi sinh ra, bé có thể sẽ bị nhẹ cân, ốm yếu hơn so với các đứa trẻ cùng tuổi.

Bà bầu thức khuya có thể khiến thai nhi chậm phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ dễ bị khóc đêm

Thói quen thức khuya sẽ khiến trẻ thường xuyên quấy khóc, ngủ ngày, khóc đêm. Nếu mẹ không muốn phải chăm con vất vả như vậy thì hãy cố gắng tập ngủ sớm.

Hệ miễn dịch của người mẹ suy yếu

Mẹ bầu sẽ thường xuyên phải chịu sự tác động dễ gây tổn hại đến sức khỏe như nội tiết tố thay đổi, táo bón, đau nhức chân tay,... Nếu thêm bất kỳ một tác động nào nữa, mẹ bầu rất dễ mệt mỏi, kiệt sức, cảm cúm, dễ ốm vặt,...

Bà bầu thức khuya dễ bị ốm vặt - Ảnh minh họa: Internet

Có nguy cơ mắc trầm cảm

Thức khuya khiến hệ nội tiết tố bên trong cơ thể người mẹ bị rối loạn, dễ gắt gỏng, cáu kỉnh. Đây là nguyên nhân hàng đầu khiến mẹ dễ bị trầm cảm trước và sau sinh. Việc thức khuya còn khiến mẹ thiếu ngủ, lúc nào cũng trong trạng thái đờ đẫn, mệt mỏi, không tập trung làm việc.

Nổi mụn, mắt thâm quầng

Mẹ bầu thường xuyên thức khuya sẽ có làn da xấu, nổi mụn, nám sạm do nội tiết tố thay đổi. Mắt thâm quầng, da thô ráp khiến mẹ bầu dần dần tự ti, lo lắng và sinh ra nhiều vấn đề khác liên quan.

Nguy cơ sảy thai

Theo các bác sĩ, 3 tháng đầu mang thai là thời kỳ vô cùng nguy hiểm đối với thai nhi. Nếu trong thời gian này, mẹ thường xuyên phải thức khuya, sức khỏe rất dễ bị suy giảm, tâm trạng trở nên căng thẳng, mệt mỏi, dễ bị co thắt tử cung. Điều này có nguy cơ dẫn đến sảy thai hoặc sinh non.

Bà bầu thức khuya có nguy cơ sảy thai hoặc sinh non - Ảnh minh họa: Internet

Biện pháp cải thiện giấc ngủ khi mang thai

Tránh xa cà phê, trà và chất kích thích

Một số loại đồ uống chứa caffein như cà phê, trà, soda,... có thể tăng nguy cơ sảy thai nếu bạn dùng quá mức và tình trạng khó ngủ ở mẹ bầu vào ban đêm. Do đó, mẹ hãy cố gắng ngủ sớm, giúp tinh thần tỉnh táo mà không cần tới cà phê để đối phó với cơn buồn ngủ.

Hạn chế uống nước ban đêm

Để tránh tình trạng tiểu đêm nhiều, gây rối loạn giấc ngủ, mẹ bầu nên hạn chế uống nhiều nước trước giờ đi ngủ.

Mát xa chân

Mẹ bầu có thể nhờ chồng hoặc người thân mát xa cho chân nhẹ nhàng, giúp lưu thông máu đồng thời dễ đi sâu vào giấc ngủ hơn.

Vận động hoặc tập thể dục nhẹ

Vận động nhẹ mang lại nhiều lợi ích cho mẹ bầu, giúp quá trình sinh nở dễ dàng, nhanh chóng đồng thời dễ ngủ vào ban đêm. Một số bài tập nhẹ nhàng như yoga, đi bộ, pilates,... cực kỳ phù hợp với bà bầu.

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Yoga, đi bộ,... là những bài tập nhẹ nhàng giúp mẹ bầu cải thiện giấc ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng gối êm, nệm

Một chiếc nệm êm, gối mềm mại và có độ cao vừa phải chắc chắn sẽ giúp giấc ngủ của mẹ bầu được cải thiện rõ rệt. Ngoài ra, mẹ có thể dùng thêm máy lọc không khí, giúp phòng ngủ thêm dễ chịu, trong lành.

Ngâm mình với nước ấm

Việc tắm vòi sen hoặc ngâm mình trong nước ấm sẽ giúp bạn thúc đẩy quá trình lưu thông máu, thần kinh được thư giãn và cải thiện giấc ngủ.

Mong rằng bài viết đã giúp các mẹ trả lời được câu hỏi “Bà bầu thức khuya có sao không?”. Bên cạnh những biện pháp trên, các mẹ cũng nên thường xuyên đến bệnh viện để thăm khám định kỳ, theo dõi sức khỏe cả mẹ lẫn con. Dù bận rộn cỡ nào, mẹ cũng nên phân bổ thời gian hợp lý để ngủ sớm. Có như vậy, em bé mới phát triển tốt và ra đời khỏe mạnh.