Áp dụng những mẹo này, bé nhà bạn sẽ mê món cá ngay cái nhìn đầu tiên

Cá là một loại thực phẩm đặc biệt có lợi cho sự phát triển của trẻ em. Cá bao gồm các thành phần là omega 3, chất sắt, vitamin B, i-ốt,... giúp trẻ phát triển về xương, tăng chiều cao và cân nặng, có làn da khỏe khoắn, tăng cường cơ bắp và đặc biệt là giúp kích thích não bộ phát triển. Một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học thì ăn hải sản góp phần giảm nguy cơ trầm cảm ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Nếu các mẹ nào cũng rơi vào trường hợp giống như của mẹ Hoài thì có thể tham khảo ngay những mẹo dưới đây. Bảo đảm, bé nhà bạn sẽ có cái nhìn khác về cá và sẽ thích thú với món ăn này.

Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn là có rất nhiều trẻ không thích ăn cá, khiến các mẹ luôn rất đau đầu muốn bổ sung chất và làm phong phú bữa ăn cho con nhưng không biết phải làm cách nào. Chị Hà Thu Hoài, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết: “Bé nhà mình được 2 tuổi nhưng chỉ thích ăn thịt, mỗi lần nấu món cá là bé nhất quyết không ăn. Biết là cá giúp phát triển trí thông minh cho trẻ nhưng không biết phải làm thế nào cho con thích ăn món này”.

Mẹo giúp trẻ thích ăn cá

Tập cho trẻ ăn cá từ nhỏ

Do cá rất tốt cho trẻ vì thế mẹ nên tập cho con ăn cá từ khi còn nhỏ. Ngay từ lúc tập cho bé ăn dặm, mẹ hãy bổ sung cá vào các món ăn dặm cho trẻ. Khi trẻ đang trong giai đoạn tập nhận thức về các món ăn, hình thành vị giác, hãy cho con thấy hình ảnh món cá trong các món ăn hàng ngày. Sau này khi bé lớn lên, thói quen ăn cá sẽ được hình thành và bé sẽ không còn ngán ngẩm với món ăn này.

Trình bày món ăn đẹp mắt

Do cá có mùi vị tanh và khó ăn hơn thịt nên không được lòng nhiều trẻ nhỏ. Tuy nhiên, hình thức trình bày món ăn sẽ có khả năng kích thích vị giác của trẻ. Vì thế, mẹ nên sáng tạo nhiều hình thức trình bày món ăn với những loại thực phẩm trang trí xung quanh như cà chua, bắp cải, ớt chuông. Những loại rau củ nhiều màu sắc này sẽ giúp món cá đẹp mắt và giúp trẻ thích thú ăn hơn.

Ngoài ra, trẻ con thường rất thích các nhân vật trong phim hoạt hình, mẹ có thể tạo hình các món cá giống những nhân vật trong bộ phim hoạt hình đó. Bé sẽ hào hứng và ngoan ngoãn ăn hết phần cá mà mẹ chuẩn bị.

Đặt tên ngộ nghĩnh cho món cá

Trẻ con thường rất thích đặt biệt danh cho những đồ vật xung quanh mình. Vậy thì sao mẹ không thử đặt các biệt danh cho các loại cá bằng những cái tên nhân vật phim hoạt hình hoặc bất kỳ cái tên nào mà trẻ yêu thích. Việc làm này sẽ tạo hứng thú với những món cá hơn.

Nấu cháo cá

Cháo là món dễ ăn và dễ hấp thụ nên rất được nhiều trẻ yêu thích. Thay vì chế biến các món cá ăn chung với cơm, mẹ có thể dùng cá để nấu cháo và chú ý xé nhỏ, bỏ xương để bé dễ hấp thụ và ăn được nhiều hơn.

Giấu cá trong các món ăn có nhiều mùi vị

Một mẹo nữa giúp bé có thể tiếp cận với món cá dễ dàng là mẹ trộn cá vào những món ăn khác cho trẻ. Ví dụ như trẻ rất thích ăn khoai tây, mẹ có thể bỏ thêm cá nghiền vào món này để bé không phát hiện ra có cá trong món ăn. Mẹ cứ làm như vậy nhiều lần sẽ giúp bé ăn quen dần và không còn khó chịu khi ăn các món có cá nữa.

Chiên cá với bột

Các món có bột và được chiên lên khiến rất nhiều trẻ yêu thích. Vì vậy, mẹ hãy tẩm bột vào cá và chiên lên, đây là cách để loại bỏ mùi tanh cho cá rất hiệu quả, đồng thời làm món ăn thơm ngon hơn, dễ thu hút trẻ hơn.

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