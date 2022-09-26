Ăn chay có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và mang thai không?

Những người ăn chay thường lo ngại về khả năng thiếu hụt dinh dưỡng. Hầu hết những người có chế độ ăn dựa trên thực vật đều thiếu các vi chất dinh dưỡng thiết yếu như sắt và vitamin B12, được tìm thấy nhiều trong các sản phẩm thực phẩm từ động vật. Mối quan tâm của họ càng leo thang khi họ đang mang thai hoặc đang cố gắng thụ thai.

Trước hết, bạn không làm gì sai khi tuân theo chế độ ăn chay. Điều quan trọng không kém là lưu ý về những gì bạn đã chọn để ăn, đặc biệt là nếu bạn đang cố gắng mang thai.

Ăn chay và khả năng sinh sản

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Việc ăn chay không ảnh hưởng đến cơ hội thụ thai của bạn. Một chế độ ăn chay cân bằng vẫn có các sản phẩm từ sữa và các nhóm thực phẩm khác có thể cung cấp hầu hết tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết để tối ưu hóa khả năng sinh sản.

Nếu chúng ta nói một cách đơn giản, ăn nhiều sữa, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau quả không liên quan gì đến khả năng sinh sản của bạn, miễn là bạn được cấp dưỡng đầy đủ.

Ăn chay có lợi cho khả năng sinh sản không?

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Khi nói về khả năng sinh sản, một yếu tố lối sống chịu trách nhiệm tăng khả năng mang thai của bạn là tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh.

Những người ăn chay thường ăn nhiều rau hơn, các loại hạt, đậu và ít muối hơn so với những người không ăn chay. Nếu một chế độ ăn chay có nhiều thực phẩm chế biến sẵn, ít trái cây và rau quả thì chắc chắn nó có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Vấn đề cần quan tâm duy nhất là không nên thiếu một số vi chất dinh dưỡng cần thiết như vitamin D, B12, sắt và các axit béo thiết yếu. Nguồn tốt nhất của những chất dinh dưỡng này là các loại thực phẩm làm từ động vật. Nhưng bạn có thể cân bằng nó bằng cách uống bổ sung. Thêm nước trái cây và ăn nhiều trái cây trong chế độ ăn uống của bạn để đảm bảo rằng bạn được cung cấp đủ chất sắt.

Điểm mấu chốt

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Ăn thực phẩm lành mạnh là điều quan trọng cho cả mẹ và con.

Bạn có thể cân nhắc việc bổ sung vitamin tổng hợp dành cho bà bầu và dầu tảo.

Bao gồm các sản phẩm bổ sung B12 hoặc các sản phẩm sữa bổ sung để có được thai kỳ một cách dễ dàng.

Theo Times of India

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-chay-co-anh-huong-den-kha-nang-sinh-san-va-mang-thai-khong-498965.html