Ái nữ nhà Phượng Chanel - Quách Ngọc Ngoan hiếm hoi được bố mẹ khoe ảnh cận mặt, nhan sắc "đốn tim" cộng đồng mạng

Nuôi dạy con 30/12/2022 08:37

Loạt khoảnh khắc dễ thương của ái nữ nhà Quách Ngọc Ngoan - Phượng Chanel 'đốn tim'¹ dân mạng

Từ ngày chính thức nên duyên và hạ sinh con gái, cặp đôi Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel nhất mực giữ kín thông tin của ái nữ trên mạng xã hội. Mỗi lần đăng tải hình ảnh của con, họ đều để lộ những khoảnh khắc sau lưng, chụp một bên mặt hoặc những tấm hình không lộ rõ gương mặt em bé.

Ái nữ nhà Phượng Chanel - Quách Ngọc Ngoan hiếm hoi được bố mẹ khoe ảnh cận mặt, nhan sắc 'đốn tim' cộng đồng mạng - Ảnh 1

Tuy nhiên, dạo thời gian gần đây, Phượng Chanel đã thoải mái trong việc chia sẻ những hình ảnh của con gái trên trang cá nhân. Mới đây, loạt ảnh cận cảnh gương mặt bé Sumi thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Ái nữ nhà Phượng Chanel - Quách Ngọc Ngoan hiếm hoi được bố mẹ khoe ảnh cận mặt, nhan sắc 'đốn tim' cộng đồng mạng - Ảnh 2

Thông qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy bé Sumi sở hữu những đường nét bầu bĩnh dễ thương cùng với làn da trắng mịn.

Ái nữ nhà Phượng Chanel - Quách Ngọc Ngoan hiếm hoi được bố mẹ khoe ảnh cận mặt, nhan sắc 'đốn tim' cộng đồng mạng - Ảnh 3

Ở tuổi thứ 3, nhóc tỳ được nhận xét là sở hữu chiều cao vượt trội của ông bố nổi tiếng. Dù mới 3 tuổi nhưng bé Sumi đã có chiều cao hơn hẳn các bạn đồng trang lứa. Bên cạnh đó, cô bé được nhận xét là thừa hưởng những đường nét giống mẹ.

Ái nữ nhà Phượng Chanel - Quách Ngọc Ngoan hiếm hoi được bố mẹ khoe ảnh cận mặt, nhan sắc 'đốn tim' cộng đồng mạng - Ảnh 4

Được biết con gái Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel tên thật là Quách Trương Thanh Nhã, biệt danh là Sumi. Con chào đời vào cuối năm 2019, là kết tinh của bố mẹ sau 7 năm gắn bó. Trong khi vợ nhất mực giữ kín thông tin của con thì Quách Ngọc Ngoan lần đầu chia sẻ về con gái vào tháng 7/2020 trong một buổi họp báo, lúc ấy em bé được hơn 8 tháng tuổi. 

Ái nữ nhà Phượng Chanel - Quách Ngọc Ngoan hiếm hoi được bố mẹ khoe ảnh cận mặt, nhan sắc 'đốn tim' cộng đồng mạng - Ảnh 5

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