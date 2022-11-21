8 tư thế yoga hiệu quả để tăng khả năng sinh sản cho nữ giới

Với 8 tư thế đơn giản nhưng hiệu quả này có thể tăng cường khả năng sinh sản của phụ nữ. Chúng làm tăng lưu lượng máu đến các cơ quan nhất định và có thể có ảnh hưởng tích cực đến hệ thống nội tiết điều chỉnh hormone. Chúng cũng giúp cơ thể giảm bớt căng thẳng và lo lắng, tăng khả năng thụ thai.

Tư thế yoga này giúp giảm đau lưng và cải thiện tư thế xấu xuất hiện sau khi ngồi quá nhiều trên ghế.

Cách thực hiện:

Nằm ngửa.

Từ từ uốn cong đầu gối của bạn sao cho chúng hướng lên trần nhà, đặt bàn chân trên sàn. Kiểm tra để đảm bảo rằng đầu gối của bạn rộng bằng hông.

Giữ cánh tay của bạn ở hai bên với lòng bàn tay hướng xuống.

Khi bạn hít vào, hãy tạo hình vòm bằng cách nâng cột sống và mông lên khỏi sàn.

Giữ nguyên tư thế trong 1-2 phút khi bạn hít vào và thở ra.

Dần dần thả lỏng tư thế bằng cách đặt dần khung xương sống của bạn xuống mặt đất.

2. Đặt chân lên tường (Viparita Karani)

Tư thế yoga này giúp giải phóng căng thẳng ở phần dưới của cơ thể và tâm trí của bạn. Nó cũng giúp giảm đau thắt lưng và cải thiện tuần hoàn của bạn, một điều gì đó có thể giúp bạn kiểm soát chứng giãn tĩnh mạch của mình.

Cách thực hiện:

Nằm ngửa, duỗi thẳng hai chân vào tường, đồng thời đẩy người càng gần tường càng tốt.

Giữ cánh tay, vai và đầu của bạn tựa trên sàn.

Nếu không cảm thấy thoải mái, bạn có thể đặt một thứ gì đó bên dưới lưng dưới, chẳng hạn như một chiếc khăn cuộn lại hoặc một chiếc gối.

Thư giãn trong khi hít vào và thở ra.

3. Cúi gập người về phía trước (Uttanasana)

Tư thế này giúp kéo căng các cơ và kéo dài gân kheo và bắp chân của bạn. Nó đặc biệt có lợi nếu bạn chạy thường xuyên và cơ bắp chân sau của bạn luôn căng thẳng.

Cách thực hiện:

Đứng với hai bàn chân của bạn và hơi uốn cong đầu gối của bạn.

Gấp phần thân trên của bạn về phía trước qua hai chân.

Đặt tay trên sàn hoặc trên chân.

Giữ nguyên tư thế này bao lâu bạn muốn, đồng thời hít vào và thở ra đều đặn.

4. Tư thế góc giới hạn ngả lưng (Supta Baddha Konasana)

Tư thế này mở hông của bạn, kéo căng đùi trong và tăng lưu thông máu.

Cách thực hiện:

Nằm thẳng trên sàn và uốn cong đầu gối của bạn.

Để đầu gối của bạn mở ra hai bên và đưa lòng bàn chân lại với nhau, với các cạnh bàn chân của bạn trên sàn.

Khi bạn thở ra, đặt cánh tay của bạn dọc theo cơ thể của bạn hoặc dưới đầu của bạn.

Tiếp tục hít vào và thở ra, giữ nguyên tư thế này trong 1-5 phút.

5. Tư thế dáng trẻ em (Balasana)

Đây là tư thế nằm nghỉ nên giúp giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi rất hiệu quả. Nó cũng giúp kéo dài cột sống, hông và vai.

Cách thực hiện:

Ngồi trên gót chân của bạn với đầu gối của bạn hoặc với nhau hoặc xa nhau.

Khi bạn thở ra, bắt đầu cúi người về phía trước, với trán từ từ hướng xuống sàn.

Đưa tay về phía trước, lòng bàn tay úp xuống.

Hít vào và thở ra, giữ nguyên tư thế này trong khoảng một phút.

6. Tư thế rắn hổ mang (Bhujangasana)

Tư thế này giúp cải thiện tình trạng đau lưng dưới, trong một số trường hợp là bệnh mãn tính và kèm theo nhiều lo lắng. Vì vậy, theo một cách nào đó, nó cũng giúp ích cho lòng tự trọng của bạn, đồng thời giảm viêm nhiễm trong cơ thể bạn.

Cách thực hiện:

Nằm sấp, đặt tay trên sàn ngay dưới vai.

Nâng phần trên của bạn khi bạn hít vào.

Giữ nguyên tư thế này trong khoảng 30 giây khi bạn hít vào và thở ra.

7. Tư thế con bướm (Baddha Konasana)

Tư thế này giúp cải thiện độ linh hoạt của hông và đùi trong của bạn. Nó cũng giải phóng căng thẳng và độc tố thường tập trung ở vùng hông. Điều này có thể giúp đảm bảo quá trình sinh nở suôn sẻ nếu được thực hành thường xuyên cho đến cuối thai kỳ.

Cách thực hiện:

Ngồi xuống thảm của bạn, uốn cong đầu gối của bạn.

Đưa hai lòng bàn chân lại gần nhau, kéo hai bàn chân lại gần xương chậu.

Khi bạn thở ra, nhấn đầu gối của bạn về phía sàn.

Giữ tư thế này trong 1-2 phút khi bạn hít vào và thở ra.

8. Tư thế nằm bất động (Shavasana)

Thực hiện tư thế yoga này sau khi hoàn thành tất cả các tư thế sinh sản mà chúng tôi đã đề xuất ở trên. Đây là một tư thế đơn giản nhưng rất mạnh mẽ, hỗ trợ sự cân bằng của cơ thể và tâm trí của bạn.

Cách thực hiện:

Nằm xuống trên tấm chiếu của bạn.

Duỗi cánh tay của bạn dọc theo cơ thể của bạn, với lòng bàn tay hướng lên.

Thở ra và hình dung rằng bạn đang trút bỏ căng thẳng và tiêu cực.

Hít vào và hình dung rằng bạn đang thở trong không khí tuyệt vời, thoải mái.

Giữ nguyên tư thế này trong 10-15 phút.

Theo Brightside