5 yếu tố ảnh hưởng khiến trẻ khó cao lên, điều số 4 nhiều bé mắc phải

Nói chung, chiều cao của một đứa trẻ được di truyền 70%, còn lại 30% là yếu tố môi trường ( dinh dưỡng , vận động, giấc ngủ...)

Về mặt lâm sàng, chiều cao của cha mẹ thường được sử dụng để dự đoán chiều cao mục tiêu di truyền của một đứa trẻ: dự đoán chiều cao mục tiêu di truyền cho con trai là [chiều cao của bố + (chiều cao của mẹ +13)] ÷ 2 ± 7,5cm; dự đoán chiều cao mục tiêu di truyền cho con gái là [(chiều cao của bố-13) + Chiều cao của mẹ] ÷ 2 ± 6.0cm.

Trẻ thấp bé cũng có thể do bệnh tật. Cha mẹ có thể đi khám chuyên khoa nội tiết để kiểm tra xem con không cao lên có liên quan đến bệnh không.

3. Chế độ ăn uống không cân bằng

Chế độ ăn nhiều đạm, uống ít sữa, ăn nhiều chất béo và bột, đường nhưng lại thiếu vitamin và chất khoáng dẫn đến thiếu chiều cao. Trong nhóm vitamin và khoáng chất thì canxi, phosphor, magne, kẽm, sắt... là nhiều và quan trọng nhất. Nhóm này có nhiều trong sữa và chế phẩm sữa. Vì vậy, để tăng chiều cao trẻ nên ăn uống đa dạng, phù hợp với lứa tuổi và uống sữa đều đặn hàng ngày.

4. Thói quen ít vận động, đi ngủ muộn

Các bậc cha mẹ ngày nay chăm sóc con quá kỹ: không cho con tự vận động, đi đâu cũng đưa đón, trẻ ít vận động ngoài trời và ngồi xem tivi, đọc truyện, say mê vi tính thay vì chơi thể thao, tập thể dục các môn giúp tăng chiều cao như đạp xe, đi bộ, bơi lội, bóng rổ, cầu lông... Bên cạnh đó, mọi gia đình có khuynh hướng ngủ muộn (sau 22 giờ) làm rút ngắn giấc ngủ sâu. Một giấc ngủ sâu bắt đầu từ khoảng 21 giờ, khoảng 22 giờ đến 3 giờ sáng là lúc cơ thể tiết ra hormon tăng trưởng cao nhất, kích thích xương dài hơn.

Ảnh minh họa

5. Môi trường sống

Môi trường sống lành mạnh, ít khói bụi, ô nhiễm giúp cơ thể ít có nguy cơ tổn thương hơn, ít mắc bệnh tật, phát triển thể chất thuận lợi. Đời sống tinh thần cũng ảnh hưởng lớn đến sự phát triển tầm vóc. Những trẻ lớn lên trong gia đình vui vẻ, hòa thuận, được yêu thương và chăm sóc chu đáo sẽ có nền tảng sức khỏe và thể chất vượt trội hơn những trẻ sống thiếu thốn, không được cha mẹ quan tâm hay chăm sóc kỹ lưỡng.

Những thực phẩm có hàm lượng Canxi cao:

- Sữa tươi

- Sữa chua

- Váng sữa

- Cải bó xôi

- Cải xoăn

- Bông cải xanh

- Đậu nành

- Hạt hạnh nhân

- Hạt óc chó

- Tôm

- Cua

Ngoài ra, bố mẹ nên nhắc con ngủ sớm và đủ giấc

Giấc ngủ quan trọng như thế nào đối với phát triển chiều cao đã được khẳng định thông qua chỉ số ảnh hưởng lên đến 25%. Do đó, cha mẹ nên khuyến khích con đi ngủ sớm trước 22h.

Khuyến khích con vận động

Tùy vào độ tuổi của con mà thời lượng dành cho vận động thể thao có thể khác nhau. Ở giai đoạn dậy thì, con nên tập luyện thể thao từ 45-60 phút mỗi ngày vào sáng sớm hoặc chiều tốt.