5 việc làm này của nhiều bậc phụ huynh khiến trẻ chậm phát triển

Nuôi dạy con 29/10/2022 16:30

Tưởng chừng vô hại nhưng đây là 5 lý do cơ bản mà nhiều bố mẹ mắc phải khiến các trẻ khó lòng phát triển.

1. Thường xuyên kìm hãm cảm xúc của trẻ.

5 việc làm này của nhiều bậc phụ huynh khiến trẻ chậm phát triển - Ảnh 1

Thực tế, khóc là biểu hiện cảm xúc của trẻ, là một kiểu giải tỏa thông thường. Nếu cha mẹ cố kìm hãm cảm xúc, trẻ sẽ trở nên bức bối, thậm chí dẫn đến các vấn đề tâm lý.

Ảnh minh họa: Internet

Trẻ nhỏ chưa có khả năng kiểm soát cảm xúc như người lớn. Khi trẻ khóc, cha mẹ thường đe dọa, yêu cầu con nín ngay lập tức. Thực tế, khóc là biểu hiện cảm xúc của trẻ, là một kiểu giải tỏa thông thường. Nếu cha mẹ cố kìm hãm cảm xúc, trẻ sẽ trở nên bức bối, thậm chí dẫn đến các vấn đề tâm lý. Khi không được giải tỏa cảm xúc, khả năng tập trung, tư duy của các bé cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

2. Người thân trong gia đình không chú ý đến thói quen sinh hoạt của trẻ

Bên cạnh đó cũng rất nhiều những bậc cha mẹ không mấy quan tâm đến thói quen sinh hoạt của con như con thường mấy giờ đi ngủ, ngủ sơm hay muộn.

Không ít những ông bố, bà mẹ trẻ đã thừa nhận rằng, họ rất hiếm khi hoặc hơn thế nữa là không bao giờ nấu ăn ở nhà. Mà thay vào đó, họ thường gọi thức ăn ngoài nhiều hơn để tiết kiệm được thời gian nấu nướng. Chính vì vậy dẫn đến chế độ ăn uống của trẻ không đều đặn, đặc biệt còn không có thói quen ăn sáng. Điều này sẽ có thể khiến trẻ không có đủ carbohydrate giúp hỗ trợ não bộ hoạt động hiệu quả, và tất nhiên sẽ dẫn đến tình trạng mệt mỏi, khó tập trung trong quá trình học tập.

Bên cạnh đó cũng rất nhiều những bậc cha mẹ không mấy quan tâm đến thói quen sinh hoạt của con như con thường mấy giờ đi ngủ, ngủ sơm hay muộn. Mà nếu bố mẹ không quan tâm thì chắc chắc thời gian ngủ của con sẽ là muộn khiến thời gian giữa học tập và nghỉ ngơi không điều độ, ảnh hưởng đến khả năng tư duy và năng suất học tập của trẻ.

3. Thường xuyên quát mắng trẻ

5 việc làm này của nhiều bậc phụ huynh khiến trẻ chậm phát triển - Ảnh 2

Những đứa trẻ thường xuyên bị mắng có xu hướng suy giảm trí nhớ, hành động, tư duy chậm chạp hơn trẻ cùng độ tuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Những đứa trẻ thường xuyên bị mắng có xu hướng suy giảm trí nhớ, hành động, tư duy chậm chạp hơn trẻ cùng độ tuổi. Ngoài ra, trẻ chịu bạo lực lời nói sẽ bị tổn thương tâm lý, tự ti và dần xa cách với cha mẹ.

Khi trẻ phạm lỗi, cha mẹ thường có xu hướng lớn tiếng trách mắng, chỉ trích con. Trong 75 năm nghiên cứu về IQ của trẻ, các nhà nghiên cứu Đại học Harvard nhận thấy những đứa trẻ thường xuyên bị mắng có xu hướng suy giảm trí nhớ, hành động, tư duy chậm chạp hơn trẻ cùng độ tuổi. Ngoài ra, trẻ chịu bạo lực lời nói sẽ bị tổn thương tâm lý, tự ti và dần xa cách với cha mẹ.

4. Không cho trẻ được khám phá

Bố mẹ thường ngăn cấm con không được đụng vào đất cát, vào đồ vật này, vào đồ vật kia vì sợ con sẽ nhiễm bệnh, sẽ hỏng đồ đạc. Nhưng thực tế trẻ sẽ được học rất nhiều điều từ những đồ vật xung quanh đấy. Thậm chí bé học hỏi được còn nhiều hơn cả những đồ chơi đắt tiền bố mẹ mua cho bé. Vì thế hãy cho con nhiều cơ hội hơn để được khám phá thế giới mới mẻ và thú vị này.

5. Thường xuyên đưa ra những ý kiến tiêu cực

 Nhiều cha mẹ thường chê bai, đánh giá thấp con trẻ để khuyến khích các em phấn đấu, nỗ lực hơn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khẳng định đây là cách dạy con sai lầm, phản khoa học. Cha mẹ thường xuyên đưa ra những ý kiến tiêu cực có thể khiến lòng tự trọng của trẻ bị tổn thương. Khi tổn thương tâm lý, các em dễ suy nghĩ đến những vấn đề tiêu cực. Về lâu dài, chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc của trẻ có thể suy giảm. 

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