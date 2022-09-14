5 kỹ năng giúp bố mẹ dễ dàng trò chuyện cùng con

Giao tiếp là con đường ngắn nhất giúp các bậc phụ huynh kết nối với trẻ. Từ đó có thể hỗ trợ trễ phát triển hơn về sở thích và khả năng trong tương lai.

1. Xưng hô thật đơn giản với bé

Bé sẽ không thể hiểu được những đại từ xưng hô như “tôi” hay “bạn” mà chỉ hiểu được những danh hiệu như “ba”, “mẹ”, hay “bà ngoại”, thậm chí là “em bé”. Vì vậy, bạn nên tự xưng là “Mẹ” hoặc “Ba” và dùng tên của bé khi trò chuyện, ví dụ như “Bây giờ Ba sẽ thay tã cho bé Bi nhé.”

2. Quan sát biểu hiện của bé

Dù không hiểu những điều bạn nói nhưng bé sẽ dần thấy chán bởi những âm thanh quen thuộc Ảnh minh họa: Internet

Dù không hiểu những điều bạn nói nhưng bé sẽ dần thấy chán bởi những âm thanh quen thuộc. Bé có thể không quan tâm đến điều bạn nói, nhắm mắt và làm ngơ, trở nên cáu gắt để báo hiệu cho bạn biết là bé không muốn nghe nữa.

3. Đơn giản hóa

Mặc dù trong hiện tại, con bạn có thể nghe bạn kể lại mẫu chuyện của ai đó hoặc tranh luận về nền kinh tế. Tuy nhiên thì khi bé lớn hơn một chút, bạn có thể nói chuyện với con bằng cách chọn những cụm từ đơn giản để nói chuyện, bạn nên cố gắng dùng những câu hay cụm từ đơn giản như: “Tắt đèn”, “Tạm biệt”, v.v…vào thời điểm hiện tại để nói chuyện với con để con quen dần với các cụm từ ngữ này.

4. Nghe nhiều hơn nói

Khi trò chuyện cùng con, cha mẹ nên để con bày tỏ hết suy nghĩ, bản thân chỉ tập trung lắng nghe và mở lời khi cần thiết. Nếu cha mẹ nói không ngừng hoặc chỉ biết bác bỏ lời con nói, trẻ sẽ không có cơ hội nói hết suy nghĩ của mình và cảm thấy thất vọng vì không được lắng nghe. Chìa khóa để xây dựng một cuộc trò chuyện hoàn hảo là lắng nghe con bằng cả trái tim. Nếu trẻ cần lời khuyên, bạn hãy để trẻ bày tỏ xong rồi góp ý sau.

5. Tránh nói tục

Một số người lớn cho rằng nói tục là cách tốt nhất để thể hiện cảm xúc. Tuy nhiên, "lối tắt" trong cách diễn đạt của người lớn hoàn toàn không phù hợp khi trò chuyện với trẻ. Cha mẹ là người gần gũi với con, là hình mẫu để trẻ noi theo và áp dụng khi giao tiếp với xã hội. Nếu cha mẹ nói tục thường xuyên, trẻ sẽ bắt chước và cho rằng những lời này hoàn toàn bình thường, được phép sử dụng rộng rãi.

Chế độ ăn uống lành mạnh để giữ cho con bạn an toàn trước nguy cơ mắc bệnh tiểu đường gia tăng mạnh ở trẻ nhỏ Thay đổi lối sống đơn giản có thể giúp ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh tiểu đường loại 2. Phòng ngừa thậm chí còn quan trọng hơn nếu con bạn có nguy cơ gia tăng do béo phì, cholesterol cao hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh tiểu đường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-ky-nang-giup-bo-me-de-dang-tro-chuyen-cung-con-502182.html