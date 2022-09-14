5 kỹ năng giúp bố mẹ dễ dàng trò chuyện cùng con

Nuôi dạy con 14/09/2022 07:56

Giao tiếp là con đường ngắn nhất giúp các bậc phụ huynh kết nối với trẻ. Từ đó có thể hỗ trợ trễ phát triển hơn về sở thích và khả năng trong tương lai.

1. Xưng hô thật đơn giản với bé

Bé sẽ không thể hiểu được những đại từ xưng hô như “tôi” hay “bạn” mà chỉ hiểu được những danh hiệu như “ba”, “mẹ”, hay “bà ngoại”, thậm chí là “em bé”. Vì vậy, bạn nên tự xưng là “Mẹ” hoặc “Ba” và dùng tên của bé khi trò chuyện, ví dụ như “Bây giờ Ba sẽ thay tã cho bé Bi nhé.”

2. Quan sát biểu hiện của bé

5 kỹ năng giúp bố mẹ dễ dàng trò chuyện cùng con - Ảnh 1

Dù không hiểu những điều bạn nói nhưng bé sẽ dần thấy chán bởi những âm thanh quen thuộc

Ảnh minh họa: Internet

Dù không hiểu những điều bạn nói nhưng bé sẽ dần thấy chán bởi những âm thanh quen thuộc. Bé có thể không quan tâm đến điều bạn nói, nhắm mắt và làm ngơ, trở nên cáu gắt để báo hiệu cho bạn biết là bé không muốn nghe nữa.

3. Đơn giản hóa

Mặc dù trong hiện tại, con bạn có thể nghe bạn kể lại mẫu chuyện của ai đó hoặc tranh luận về nền kinh tế. Tuy nhiên thì khi bé lớn hơn một chút, bạn có thể nói chuyện với con bằng cách chọn những cụm từ đơn giản để nói chuyện, bạn nên cố gắng dùng những câu hay cụm từ đơn giản như: “Tắt đèn”, “Tạm biệt”, v.v…vào thời điểm hiện tại để nói chuyện với con để con quen dần với các cụm từ ngữ này.

4. Nghe nhiều hơn nói

Khi trò chuyện cùng con, cha mẹ nên để con bày tỏ hết suy nghĩ, bản thân chỉ tập trung lắng nghe và mở lời khi cần thiết. Nếu cha mẹ nói không ngừng hoặc chỉ biết bác bỏ lời con nói, trẻ sẽ không có cơ hội nói hết suy nghĩ của mình và cảm thấy thất vọng vì không được lắng nghe. Chìa khóa để xây dựng một cuộc trò chuyện hoàn hảo là lắng nghe con bằng cả trái tim. Nếu trẻ cần lời khuyên, bạn hãy để trẻ bày tỏ xong rồi góp ý sau.

 

5. Tránh nói tục

 

Một số người lớn cho rằng nói tục là cách tốt nhất để thể hiện cảm xúc. Tuy nhiên, "lối tắt" trong cách diễn đạt của người lớn hoàn toàn không phù hợp khi trò chuyện với trẻ. Cha mẹ là người gần gũi với con, là hình mẫu để trẻ noi theo và áp dụng khi giao tiếp với xã hội. Nếu cha mẹ nói tục thường xuyên, trẻ sẽ bắt chước và cho rằng những lời này hoàn toàn bình thường, được phép sử dụng rộng rãi.

 

Chế độ ăn uống lành mạnh để giữ cho con bạn an toàn trước nguy cơ mắc bệnh tiểu đường gia tăng mạnh ở trẻ nhỏ

Chế độ ăn uống lành mạnh để giữ cho con bạn an toàn trước nguy cơ mắc bệnh tiểu đường gia tăng mạnh ở trẻ nhỏ

Thay đổi lối sống đơn giản có thể giúp ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh tiểu đường loại 2. Phòng ngừa thậm chí còn quan trọng hơn nếu con bạn có nguy cơ gia tăng do béo phì, cholesterol cao hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh tiểu đường.

Xem thêm
Từ khóa:   Kỹ năng giao tiếp giao tiếp với trẻ Nuôi dạy con

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 6 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 6 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 3 giờ 1 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?