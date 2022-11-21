5 điều quan trọng các bố mẹ cần dạy cho các con trước khi bước vào lớp 1

Bước vào môi trường mới các bé sẽ có nhiều điều bỡ ngỡ các bậc phụ huynh nên dạy con biết 5 điều này để giúp con hoà nhập nhanh hơn.

1. Chia Sẻ Với Người Khác

Đây là kỹ năng tương đối cần thiết để tạo cho bé tính thương người cũng như đồng cảm và chia sẻ với bạn be, những người xung quanh. Nếu bé được quá nuông chiều và có tính ích kỷ sẽ khó có thể thích nghi với bạn bè cũng như không thể tiếp thu bài vở tốt nhất được.

2. Tự làm mọi việc

Khi bắt đầu bước vào lớp 1 đồng nghĩa với việc bé sẽ phải đi học vậy những công việc cơ bản bé có thể tự làm cho bản thân mình đó là mặc quần áo, đội mũ, đi tất, đi giày. Vì thế các bậc cha mẹ cần rèn luyện cho bé có thể tự mình thực hiện nhanh chóng để có những trường hợp không có ba mẹ ở bên các bé có thể tự mình làm được.

3. Hoàn Thành Công Việc

Bạn cũng nên đưa ra yêu cầu cho bé và mong muốn bé thực hiện tốt nhất, qua đó bạn có thể tạo được thói quen cho bé như hoàn thiện xong bài tập trước khi đi ngủ cũng như thu dọn đồ chơi sau khi chơi xong. Những công việc này trở thành thói quen, tạo cho bé một nếp sống tốt nhất.

4. Nói về cảm xúc của mình

Đây là cách tuyệt vời giúp trẻ chuẩn bị cho những sự tương tác xã hội mà chúng phải đối mặt khi đến trường. Cách tốt nhất để cha mẹ khuyến khích kỹ năng này ở trẻ là hãy mô tả chúng luôn trong hành vi của họ.

Chẳng hạn, cha mẹ có thể nói rằng: "Hôm nay mẹ rất lo lắng/hạnh phúc/buồn bã" vào các tình huống thích hợp.

5. Xây dựng sự tập trung

Ở độ tuổi mẫu giáo, bé thường làm những mọi việc theo ý thích. Chẳng hạn, bé sẽ bỏ dở bức tranh đang vẽ để xem phim hoạt hình. Tính cách này không tốt nếu bé đi học mà thiếu tập trung vào bài giảng. Nếu bạn muốn bé hoàn thiện một bức tranh, tốt nhất nên cho bé làm việc này trong phòng riêng, yên tĩnh và bạn nên kiểm tra kết quả sau đó.

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