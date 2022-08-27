5 dấu hiệu ở tay nhận biết trẻ sẽ cực thông minh khi lớn lên, cha mẹ cần đặc biệt chú ý

Cho nên cha mẹ trong giai đoạn trẻ từ 0 đến 1 tuổi nên cật lực chú ý quan sát các cử động của con mình, nhất là cử động tay, để biết được não bộ đang phát triển đều (chẳng hạn thông qua cử động linh hoạt của ngón tay). Đây cũng là dấu hiệu nhận biết trẻ sẽ cực thông minh khi lớn lên.

Như chúng ta đã biết, mỗi một hoạt động của chúng ta đều nằm dưới sự chỉ huy của não bộ bằng cách ra tín hiệu cho các vùng và dây thần kinh. Song song với việc khả năng con người có thể hoạt động khéo léo là việc phát triển trí tuệ. Đâu là hai vấn đề tỉ lệ thuận với nhau. Do đó, chúng ta có thể thấy rằng ở trẻ trong giai đoạn phát triển, nhất là các bé chưa đầy tháng, có thể nhận ra não bộ bé đang phát triển tốt thông qua những cử động nhỏ và đơn giản. Tay là bộ phận dễ cho thấy nhất.

Dưới đây là các giai đoạn mà cha mẹ nên lưu ý để bổ trợ và kích thích hoạt động tay của con làm tiền đề cho sự phát triển của trí não.

Khi mới lọt lòng, bàn tay bé còn ít sức lực, cử động lung tung. Lúc này, mẹ nên xoa bàn tay bé bỏng của trẻ nhiều hơn để các dây thần kinh ở bàn tay được kích thích đủ và duy trì hoạt động, đặc biệt là lòng bàn tay, mu bàn tay và các đầu ngón tay của trẻ có thể khiến xúc giác của trẻ trở nên nhạy cảm hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Giai đoạn từ 2 đến 3 tháng tuổi

Giai đoạn này bé đã bắt đầu biết lấy đồ chơi và các đồ vật để khám phá mọi thứ xung quanh. Bé sẽ tò mò nhiều hơn, thích thú với các vật chuyển động, quan sát kỹ và ghi nhớ các đồ vật, khuôn mọi người. Lúc này bé cũng đã bắt đầu bi bô để diễn tả cảm xúc. Thời điểm này, ba mẹ có thể đầu từ đồ chơi cho bé như lục lạc, xúc xắc, v.v. những đồ chơi an toàn và có hình dạng bầu tròn dễ cầm nắm, giúp tăng số lần bé phải hoạt động tay lên nhằm tăng cường sự phát triển của trí não, cũng như thúc đẩy não qua sự tò mò.

Ảnh minh họa: Internet

Giai đoạn từ 4 đến 6 tháng tuổi

Đây là một trong những mốc phát triển quan trọng của bé trong những năm đầu đời. Giai đoạn này bé đã có thể sử dụng linh hoạt cả hai tay, cầm, nắm và với những đồ vật ở xa tầm tay. Vì thế để giúp bé gia tăng được các hoạt động đòi hỏi sự khéo léo mà não bộ chỉ huy ở độ tuổi này, cha mẹ nên điều hướng các hoạt động này bằng cách thử treo đồ chơi, hoặc đưa đồ chơi cho trẻ chủ động đến dùng các hoạt động tay để lấy, v.v.. Những điều này sẽ bổ trợ cho bé biết cách định hướng tốt hơn khi cầm nắm, rèn luyện cho não bé khả năng phối hợp một loạt các hoạt động một cách chính xác.

Giai đoạn từ 7 đến 11 tháng tuổi

Giai đoạn này bé đã biết cách bày tỏ ý muốn của bản thân. Ví dụ như chỉ tay hoặc với những thứ mình muốn, v.v.. Thêm vào đó, bé cũng nghe hiểu nhiều hơn và có thể làm theo các hướng dẫn đơn giản như có thể vẫy tay tạm biệt, v.v.. Bé cũng thường xuyên ném, đập, tìm đồ chơi, đây là cách trẻ khám phá thế giới xung quanh trước khi bước sang tuổi một. Những biểu hiện này chính là các dấu hiệu cho cha mẹ biết rằng não bộ bé đang trên đà phát triển và cho phép bé làm nhiều tổ hợp hành động phức tạp, đòi hỏi bé phải phân tích rồi thực hiện. Ba mẹ vì thế cũng nên tạo các điều kiện thuận lợi cho bé gia tăng vận dộng để tăng cường trí tò mò của não bộ hơn.

Giai đoạn 1 tuổi

Ảnh minh họa: Internet

Đây là giai đoạn bé đã có thể tự do và khá thoải mái trong di chuyển cho nhiều kiểu hoạt động, song song với việc bé phát triển những mặt khác như nói, khả năng nhận biết và ghi nhớ nhiều hơn, v.v.. Đặc biệt ở bộ phận tay, bé đã khá linh hoạt về việc tùy ý điều khiển tay như bé mong muốn trong các hoạt động một cách chính xác hơn và có thể tự do sử dụng tay cho nhiều hoạt động mang tính chất đòi hòi hỏi sự khéo léo. Cha mẹ ở giai đoạn này nên duy trì và không ngừng tạo cơ hội cho trẻ hoạt động và khéo léo xen vào những yếu tố khiến cho trẻ được kích thích trí tò mò và làm cho trẻ cố gắng đáp ứng được những đòi hỏi, yêu cầu đó để não bộ được cơ hội tư duy, phát tiển vượt trội hơn.