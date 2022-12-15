4 vật dụng không nên đặt trong phòng trẻ sơ sinh, rất có hại cho sức khoẻ

Nuôi dạy con 15/12/2022 14:22

Nhiều cha mẹ hay mắc lỗi này khiến sức khoẻ của trẻ em bị ảnh hưởng nặng.

Không đặt hương muỗi

4 vật dụng không nên đặt trong phòng trẻ sơ sinh, rất có hại cho sức khoẻ - Ảnh 1

Trẻ sơ sinh ngửi nhiều sẽ ảnh hưởng xấu đến trí não và khả năng phát triển

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi bắt lửa, hương muỗi tỏa ra mùi hắc, có khả năng gây hại cho đường hô hấp mỏng manh của trẻ sơ sinh. Nếu trẻ nằm lâu trong môi trường này có thể gây khó chịu và ảnh hưởng đến hô hấp. Nếu muốn tránh muỗi cho trẻ mẹ nên mắc màn hoặc thoa một chút dầu tràm xung quanh chăn và nơi trẻ nằm sẽ an toàn hơn nhiều so với việc dùng hương muỗi.

Trẻ sơ sinh ngửi nhiều sẽ ảnh hưởng xấu đến trí não và khả năng phát triển. Bạn có thể sử dụng thêm các loại thuốc bôi chống muỗi đặc trị dành cho trẻ sơ sinh vô cùng an toàn.

Cây xanh

Chúng ta thường đặt cây xanh trong phòng để trang trí. Bên cạnh đó, cây xanh có tác dụng hút khí CO2, nhả oxy, một số loại còn lọc sạch không khí.

Tuy nhiên vào ban đêm cây xanh lại hút khí oxy, thải ra khí CO2 khiến người ngủ trong đó sẽ thiếu oxy, ngủ không sâu. Khi dậy hay bị mệt mỏi dai dẳng.

Ngoài ra, trong đất trồng cây có thể chứa nấm mốc. Nếu đặt cây xanh ở đầu giường sẽ dẫn đến các bệnh về đường hô hấp cho trẻ như dị ứng hoặc hen suyễn.

Máy sưởi 

4 vật dụng không nên đặt trong phòng trẻ sơ sinh, rất có hại cho sức khoẻ - Ảnh 2

bật máy sưởi trong phòng trẻ vào mùa đông sẽ làm tăng độ hanh khô trong nhà rất nhiều và khiến cơ thể trẻ sơ sinh bị mất nước cực kỳ nghiêm trọng.

 Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh rất dễ bị thiếu nước trong môi trường hanh khô, việc bật máy sưởi trong phòng trẻ vào mùa đông sẽ làm tăng độ hanh khô trong nhà rất nhiều và khiến cơ thể trẻ sơ sinh bị mất nước cực kỳ nghiêm trọng.

Chuông, đồng hồ báo thức

Hệ thống thính giác của trẻ chưa hoàn thiện, những âm thanh sắc nhọn như chuông, đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên không những gây khó chịu cho trẻ mà về lâu dài, nó còn là nguyên nhân gây ra các cú sốc đột ngột lên màng nhĩ, khiến trẻ hay cáu gắt, quấy khóc.

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Từ khóa:   Phòng ngủ Trẻ em Đời sống

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