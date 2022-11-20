3 việc làm của cha mẹ rất ảnh hưởng đến quá trình phát triển và tương lai của con

Các bậc phụ huynh hãy bỏ ngay những thói quen này nếu không muốn con mắc phải

Chơi với con mà mắt không thể rời mắt khỏi điện thoại

ự đồng hành thật sự của phụ huynh không phải là ở thời gian ở cạnh con bao nhiêu lâu mà là chất lượng của khoảng thời gian đó như thế nào. Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống hiện đại khiến con người dễ dàng kết nối với nhau nhiều hơn nhờ những thiết bị điện tử nhưng cũng đẩy khoảng cách tình cảm của mọi người ngày càng xa hơn nếu như chúng ta trở nên quá phụ thuộc vào chúng.

Có thể nhiều phụ huynh sẽ thấy cảnh tượng này rất quen thuộc: Bố mẹ chăm chú xem điện thoại để giải quyết công việc hoặc giống như một thói quen khó bỏ. Con cái lèo nhèo bên cạnh liên tục rằng: "Mẹ ơi chơi với con đi", "Bố ơi, bố làm xong chưa?".

Bố mẹ cảm thấy rằng cứ ở bên cạnh con là đủ nhưng thực tế con cái cần nhiều hơn thế. Sự đồng hành thật sự của phụ huynh không phải là ở thời gian ở cạnh con bao nhiêu lâu mà là chất lượng của khoảng thời gian đó như thế nào.

Nổi giận, cáu gắt

Các chuyên gia khẳng định rằng việc nổi giận, cáu gắt, thậm chí quát tháo, dùng lời lẽ đe dọa với con cái sẽ khiến trẻ có nguy cơ bị trầm cảm rất cao.

Khi phải chịu đừng môi trường sống như vậy, trẻ sẽ trở nên nhút nhát, thu mình với thế giới xung quanh, tỏ ra sợ sệt, luôn cảm thấy không an toàn.

Trẻ có tâm lý không ổn định dễ hình thành tính cách nóng nảy, hay tức giận, thậm chí không kiểm soát được tình trạng cảm xúc của mình.

Cha mẹ nói dối

Nhiều cha mẹ có thói quen nói dối con, không thực hiện lời hứa trong những tình huống đơn giản hàng ngày để đạt được mục đích nào đó, chẳng hạn như con nghe lời. Dần dần, con sẽ không còn tin tưởng cha mẹ nữa và cảm thấy nói dối là điều đúng đắn để đạt điều mình muốn. Sau đó, con sẽ bắt chước theo hoặc có cái nhìn méo mó về cha mẹ mình.

Những gì bạn hứa với con cái đều cần thực hiện, bởi một khi mất đi sự tin tưởng của trẻ, cha mẹ sẽ ngày càng xa cách với con. Hãy giữ lời hứa và trân trọng sự tin tưởng của con!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-viec-lam-cua-cha-me-rat-anh-huong-den-qua-trinh-phat-trien-va-tuong-lai-cua-con-498966.html