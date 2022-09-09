3 việc làm của bố mẹ càng "khắt khe" càng giúp con dễ thành công hơn

Cha mẹ ai cũng muốn dành cho con mình một cuộc sống tốt đẹp và đầy đủ nhất. Chính vì quá nhiều chuộng con nên cha mẹ thường bao bọc, làm cho con mọi thứ, không để con nhúng tay vào bất cứ việc gì, đây hoàn toàn là sai lầm lớn.

Nhờ làm việc, trẻ sẽ học được nhiều bài học trong cuộc sống, đồng thời cũng biết yêu lao động, trau dồi những phẩm chất và khả năng có thể sử dụng trong suốt cuộc đời.

Mục đích cuối cùng của giáo dục là làm cho trẻ em có cuộc sống tốt hơn. Vì thế, cha mẹ cần hướng dẫn con biết cách làm việc nhà và các kỹ năng tự chăm sóc bản thân.

Dạy con học cách cư xử

Sẽ không ai thích giao tiếp với một đứa trẻ khó chịu và hay cáu kỉnh, trẻ con thường chỉ thích chơi với những đứa trẻ hòa đồng, những bé không hòa đồng sẽ bị bạn bè lánh xa. Ảnh minh họa: Internet

Bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể sử dụng những từ ngữ khiến người khác tổn thương hoặc nói hỗn khi không ưng ý điều gì đó. Khi trẻ 3-5 tuổi, cha mẹ sẽ dễ dàng bỏ qua việc này nhưng nhiều lần như vậy, lúc lớn hơn trẻ sẽ cho rằng điều này là được phép và bắt đầu tỏ thái độ mỗi khi cha mẹ yêu cầu làm bài tập về nhà hoặc không chơi game. Lúc này, việc thi hành kỷ luật trở nên vô cùng khó khăn và tần suất trẻ nói hỗn, chửi bậy cũng tăng lên. Vậy nên, đừng nói rằng trẻ còn nhỏ chưa biết gì nên không cần dạy trẻ ứng xử, việc dạy trẻ cách ứng xử đúng mực cần được cha mẹ dạy cho trẻ càng sớm càng tốt.

Cha mẹ hãy định hướng cho con cái biết ơn thầy cô, dạy con từ căn bản, lễ phép với thầy cô, giải thích được vai trò, tầm quan trọng và lòng yêu thương của thầy cô thì trẻ sẽ dễ dàng tự giác chấp nhận.

Sẽ không ai thích giao tiếp với một đứa trẻ khó chịu và hay cáu kỉnh, trẻ con thường chỉ thích chơi với những đứa trẻ hòa đồng, những bé không hòa đồng sẽ bị bạn bè lánh xa. Hãy cho trẻ biết điều này để bé hiểu ai cũng phải tuân thủ theo quy định của cuộc chơi nếu muốn vui vẻ. Không phải lúc nào bố mẹ cũng có thể ở bên cạnh và giúp bé nên việc giáo dục bé nhận thức được điều này là hoàn toàn cần thiết. Đây cũng là một cách rất hay giúp bố mẹ định hình tính cách cho trẻ và giúp trẻ tập kiềm chế bản thân trong mọi tình huống.

Kỹ luật khi cần thiết

Người càng có kỷ luật, càng dễ đạt đến thành công. Ngược lại, người buông thả chỉ là những con người tầm thường.

Mê xem TV, nghịch điện thoại, ăn vặt, ngủ nướng, không muốn làm bài tập về nhà, ham chơi hơn ham học, lãng phí nhiều thời gian cho việc giải trí,... đó đều là những xu hướng sở thích của trẻ.

So với sự buông thả, việc khắc chế đối với bản thân luôn khó thực hiện hơn. Kiên trì dậy sớm, tập thể dục, đọc sách, làm nhiều bài tập hơn và không nghịch điện thoại, những điều này tưởng chừng là sự trói buộc nhưng lại giúp trẻ tự quản bản thân. Để con có được tính tự giác, cha mẹ cần "nhẫn tâm" thiết lập cho trẻ những thói quen này. Sau đó, từ thói quen dần dần hình thành nên tính kỷ luật tự giác.

Những thói quen tốt cần được trau dồi ngay từ khi còn nhỏ. Muốn con cái tự giác thì cha mẹ cũng phải làm gương tốt, phải biết rằng cha mẹ chính là hình mẫu để con mình học hỏi. Khi những người thân xung quanh có tính kỷ luật, trẻ sẽ tự nhiên hiểu được tầm quan trọng của tính tự giác.

Cha mẹ không thể đồng hành cùng con suốt cuộc đời. Do đó, để con có thể tồn tại và đứng vững trong xã hội khi bước ra khỏi "vỏ ốc" che chở của cha mẹ, hãy là những bậc cha mẹ "nhẫn tâm" trong một số hoàn cảnh cần thiết.