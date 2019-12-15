3 tháng đầu khi mang thai là thời kỳ vô cùng quan trọng đối với cả mẹ và con. 3 tháng đầu nên ăn gì để vào con giúp con phát triển toàn diện có lẽ là điều mà nhiều người quan tâm.

Chế độ sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi của bà bầu là điều vô cùng quan trọng. Vì điều này sẽ quyết định đến sự phát triển của thai nhi trong bụng mẹ. Đặc biệt là trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ, khi thai nhi chưa thực sự ổn định. Tuy nhiên, có một thực tế là mẹ bầu ăn nhiều, tăng cân rõ rệt nhưng lại không vào được con. Vậy 3 tháng đầu nên ăn gì để vào con và ăn như thế nào cho khoa học, đảm bảo đủ sức khỏe. Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. 3 tháng đầu nên ăn gì để vào con giúp con phát triển toàn diện - Ảnh minh họa: Internet Bầu 3 tháng đầu cần chất dinh dưỡng gì? 3 tháng đầu thai kỳ là giai đoạn bào phôi phân hóa và bắt đầu hình thành các chức năng cơ bản, cần có của cơ thể. Mẹ bầu sẽ xuất hiện hiện tượng bị nghén, nôn và không thể ăn được. Tuy nhiên, mẹ không cần lo lắng vì theo như lời khuyên của chuyên gia thì thời kỳ này, mẹ không cần phải ăn quá nhiều, chỉ cần đảm bảo làm sao đầy đủ dưỡng chất là được.

Thịt đỏ mà một trong những loại thực phẩm cung cấp chất sắt cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet Sau đây là các chất dinh dưỡng cần thiết cho mẹ bầu trong 3 tháng đầu. Axit folic: Đây là dưỡng chất có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển trí não cũng như phần cột sống của trẻ. Vì vậy, mẹ bầu cần chú ý để bổ sung cho con ngay từ khi mang thai. Mỗi ngày mẹ cần 400ng axit folic.

Sắt: Trong quá trình mang thai, việc thiếu máu là điều rất dễ gặp phải. Vì vậy, bổ sung chất sắt là điều cần thiết. Nó sẽ giúp cho sức khỏe của mẹ bầu tốt hơn, đồng thời con cũng khỏe mạnh toàn diện.

Canxi: Đây là một dưỡng chất không thể thiếu cho bà bầu trong 3 tháng đầu. Bởi canxi sẽ hỗ trợ cho quá trình phát triển xương của trẻ. Nếu thiếu hụt canxi, mẹ bầu cũng sẽ xuất hiện hiện tượng loãng xương sau khi sinh. Vì vậy, lời khuyên của các chuyên gia là mẹ bầu cần bổ sung ngay canxi trong 3 tháng đầu.

Protein: Trong 3 tháng đầu của thai kỳ, mẹ bầu cần 70g protein mỗi ngày. Như vậy thì thai nhi mới phát triển an toàn được.

DHA: DHA là một dưỡng chất quan trọng giúp phát triển mắt và trí não của trẻ. DHA chiếm 20% toàn bộ trọng lượng của não và 60% trong võng mạc. Mẹ cần được bổ sung 200mg DHA mỗi ngày. Mẹ bầu nên ăn đa dạng các loại thực phẩm để có đủ chất - Ảnh minh họa: Internet Ăn gì để vào con không vào mẹ 3 tháng đầu Từ những dưỡng chất cần thiết phía trên, mẹ bầu có thể lựa chọn những thực phẩm ăn vào con chứ không vào mẹ. Từ đó giúp con có được điều kiện phát triển tốt nhất. Sau đây sẽ là một số gợi ý dành cho mẹ bầu để có được thực đơn ăn vào con không vào mẹ sử dụng hằng ngày.

Thịt đỏ: Gồm thịt lợn và thịt bò. Chúng rất giàu chất sắt là một trong những dưỡng chất không thể thiếu khi mang thai của mẹ. Bên cạnh đó, trong thịt bò còn có protein, kẽm, choline, vitamin B6, B12 tạo điều kiện giúp thai nhi phát triển toàn diện. Mẹ bầu hãy chọn thịt nạc bò hoặc lợn để ăn một cách hợp lý để không dẫn đến tình trạng thừa cholesterol nhé.

Thịt gia cầm: Trong các loại thịt gia cầm như gà, vịt, ngan có chứa các chất như: canxi, sắt, phốt pho và các chất dinh dưỡng và axit nicotic. Vì thế mà mẹ bầu đừng từ chối các món ăn làm từ gia cầm nhé. Một số món mà mẹ có thể tham khảo là: cháo vịt, gà tần, canh gà hạt sen…

Các loại rau màu xanh đậm: Trong các loại rau màu xanh đậm có chứa nhiều axit folic giúp phát triển ống thần kinh của trẻ nhỏ. Hạn chế khuyết tật và dị tật bẩm sinh. Đồng thời cũng sẽ giúp mẹ bầu hạn chế bị mệt mỏi khi mang thai. Bạn có thể bổ sung một số loại rau như: rau diếp cá, cải xoăn, rau bina, súp lơ xanh… Rau là thực phẩm không thể thiếu trong khẩu phần ăn hằng ngày của mẹ bầu - Ảnh minh họa; Internet Trứng: Một trong những loại thực phẩm ăn gì để mẹ không tăng cân con lại lớn không thể bỏ qua đó là trứng. Trứng là thực phẩm bổ sung rất nhiều protein, canxi, vitamin D, Omega – 3… cho mẹ và bé. Những chất này giúp phát triển trí não, thị giác cũng như khung xương của trẻ. Trong một quả trứng cung cấp tới 13 loại khoáng chất, vitamin cho cơ thể. Vì thế, mẹ bầu hãy ăn 3 đến 4 quả trứng một tuần nhé.

Cá hồi: Đây là loại cá an toàn, giàu dinh dưỡng, tốt cho mẹ bầu. Cá hồi có DHD cực kỳ tốt cho sự phát triển trí nào của trẻ. Đồng thời cải thiện tâm trạng và bất ổn định tinh thần của mẹ bầu. >>> Xem thêm: - Những món ngon cho bà bầu 3 tháng đầu để mẹ và thai nhi khỏe mạnh - Bị đầy bụng khi mang thai 3 tháng đầu có đáng lo không? Cá hồi là thực phẩm lành, rất tốt cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet Bí quyết để ăn vào con Để giúp mẹ bầu ăn đủ chất và ăn vào con đó là: Chia nhỏ ra thành nhiều bữa ăn trong một ngày để giúp mẹ tiêu hóa tốt và hấp thu được nhiều chất nhất.

Khẩu phần ăn hợp lý dành cho mẹ bầu 3 tháng đầu là; 25%protein, 25% tinh bột và 50% còn lại là các loại rau, củ quả.

Ăn đa dạng các loại thực phẩm để bổ sung nhiều loại dưỡng chất cần thiết cho trẻ.

Ăn các loại ngũ cốc nguyên hạt, khoai lang và các loại đậu.

Không nên ăn các loại đồ ngọt, uống các loại nước có gas. Bổ sung đầy đủ dưỡng chất để con phát triển tốt nhất - Ảnh minh họa; Internet Với những gì đã được gợi ý cho mẹ bầu về 3 tháng đầu nên ăn gì để vào con, hy vọng mẹ sẽ có thêm nhiều kiến thức cần thiết để giúp cho sức khỏe của cả mẹ và con tốt nhất.

Thực phẩm giàu canxi cho bà bầu theo từng giai đoạn từ khi mang thai đến sau sinh Mẹ cần bổ sung canxi bằng thực phẩm như thế nào là hợp lý. Bài viết dưới đây sẽ giúp mẹ bầu nắm được những thực phẩm giàu canxi cho bà bầu theo từng giai đoạn.

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