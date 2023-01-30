3 nét tướng của trẻ em cực kỳ thông minh: Xin CHÚC MỪNG nếu em bé của bạn sở hữu những đặc điểm này

Theo nhân tướng học, lông mày có hình dạng cánh cung, đều đẹp và dài qua mí mắt là đặc điểm của người thông minh, nhanh trí. Cùng với đó, những đứa trẻ này cũng mang trong mình tính cách hiền hòa dễ chịu, đi đến đâu cũng được người khác yêu quý, giúp đỡ.

Tư duy logic của chúng sắc bén và nhanh nhạy vô cùng. Chúng tiếp thu kiến thức nhanh chóng, dễ dàng và có khả năng phân tích những vấn đề mà nhiều người còn chưa kịp hiểu.



Tài năng và khả năng học hỏi của trẻ có đặc điểm này cao gấp nhiều lần so với người bình thường, có thể ví như "thần đồng". Những đứa trẻ sở hữu tướng mày này khi trưởng thành thường có thể tự tay tạo nên nghiệp lớn khiến cha mẹ tự hào, hạnh phúc. Chúng thích hợp phát triển sở trường trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, ngân hàng, kiểm toán...

Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sở hữu vành tai cao hơn hoặc ngang lông mày

Trong nhân tướng học, đôi tai đại diện cho phúc đức của mỗi người. Một trong những nét tướng của một đứa trẻ thông minh chính là khi bé có vành tai cao hơn hoặc bằng lông mày.



Xem tướng trẻ em cho bạn biết rằng con mình là đứa trẻ rất nhanh nhẹn, học đâu nhớ đó và rất hoạt ngôn. Nhờ có năng khiếu ngôn ngữ nên bé cực thích hợp với nghề giáo viên, luật sư, báo chí hay nghệ thuật.



Trẻ em sở hữu tướng tai này tuy khá ngang bướng nhưng tư duy vô cùng độc đáo, sắc bén. Không chỉ vậy, trẻ sở hữu đặc điểm này thường có một sức khỏe tốt, từ nhỏ đến lớn ít khi nào khiến cha mẹ lo lắng hay buồn phiền. Do đó, chúng sẽ tạo nên sự nghiệp để đời trong tương lai, đáng để cha mẹ tự hào.

Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sở hữu vầng trán cao

Theo nhân tướng học, vầng trán cao là một dấu hiệu dự báo về một tương lai giàu có, thịnh vượng. Những đứa trẻ này bẩm sinh đã vô cùng thông minh, lanh lợi, lại có một trí nhớ siêu phàm. Do đó, chúng hiểu và tiếp thu mọi thứ vô cùng nhanh chóng.



Xem tướng trẻ em, đa số những đứa trẻ này luôn đem lại niềm tự hào cho gia đình bởi chúng thường vượt trội hơn những đứa trẻ đồng trang lứa, bất kể làm việc gì cũng nhanh hơn người khác một bước.

Trẻ sở hữu tướng mũi thẳng và cao





Trong nhân tướng học, mũi đại diện cho khả năng tài chính của mỗi người. Một đứa trẻ sở hữu tướng mũi cao và thẳng thường rất tháo vát, nhanh nhẹn, thông minh và tham vọng.

Xem tướng trẻ em, ngay từ nhỏ, trẻ đã sống rất biết điều và tiết kiệm, trưởng thành thường tự mình tạo dựng lên cơ nghiệp, đem vinh hoa phú quý về cho gia đình và người thân.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm