3 điều các bậc bố mẹ nên thường xuyên nói với con để con luôn tự tin phát triển bản thân. Điều thứ 2 cực kỳ quan trọng

Nuôi dạy con 18/09/2022 05:09

Các bậc phụ huynh luôn là điểm tựa của các con nên đừng quên trò chuyện và chia sẻ cùng con nhé

1. Khích lệ nhiều hơn, bồi dưỡng sự tự tin ở con cái

Trong cuộc sống này, chắc hẳn sẽ có những lúc cha mẹ nghe con cái mình tâm sự rằng: "con không bằng các bạn". Lúc này cha mẹ đừng nên oán trách con lười biếng, không bằng con người ta.

Thay vào đó hãy kiên định nói với con: "Không sao hết, con không cần phải vượt qua tất cả mọi người, chỉ cần nỗ lực để vượt qua con của trước đó là đủ rồi."

Cũng chính nhờ lời "nói dối" của mẹ mà từ một cậu bé, cô bé tự ti, muốn bỏ đi mơ ước của mình thì đứa trẻ đã trở nên kiên định hơn: phối hợp nhiều hơn một chút, chạy nhanh hơn một chút, cố gắng hơn một chút nữa, vậy là đủ.

Cuộc đời của con cái giống như đường chạy marathon, người xuất phát đầu tiên chưa chắc đã giành được cúp, người chiến thắng cuối cùng thường là người có năng lực thuộc tầm trung.

Nguyên nhân là bởi, thứ nhất, họ có mục tiêu, thứ hai, họ ít áp lực, thứ ba, họ có sự tự tin.

Con cái trên đường đời nhất định sẽ gặp phải khó khăn, thân là cha mẹ, chúng ta nên ít tạo áp lực cho con, thay vào đó khích lệ con nhiều hơn, khi con cái tự tin rồi, tâm lý chúng sẽ được thả lỏng, khi ấy, chúng tự nhiên sẽ phát huy tốt hơn.

2. Thái độ quan trọng hơn kết quả

3 điều các bậc bố mẹ nên thường xuyên nói với con để con luôn tự tin phát triển bản thân. Điều thứ 2 cực kỳ quan trọng - Ảnh 1

Điểm số quan trọng, nhưng quan trọng hơn là thái độ học tập và quá trình trưởng thành.

Ảnh minh họa: Internet

Đây là điều mà cha mẹ thường đặt ra yêu cầu đối với con. Hãy nói với con rằng, thái độ học tập quan trọng hơn điểm số. Vì thế, trẻ cần nghiêm túc trong các kỳ kiểm tra để có thể đánh giá đúng năng lực của bản thân. Điểm số không quá quan trọng, điểm số có thể cải thiện nếu nắm được những lỗi sai.

Nhiều bậc cha mẹ thường đặt kỳ vọng quá cao vào điểm số khiến con cái lo lắng, sợ hãi nếu bị điểm kém. Thậm chí, điều này có thể ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái, khiến bầu không khí gia đình luôn căng thẳng.

Điểm số quan trọng, nhưng quan trọng hơn là thái độ học tập và quá trình trưởng thành. Việc đánh giá sự thành công trong tương lai chỉ dựa trên điểm số là không chính xác. Cha mẹ cần sớm nhận ra điều này để có phương pháp giáo dục con tốt nhất.

 

3. Thảo luận về tài năng của trẻ

Con trai bạn có khả năng sửa chữa những đồ vật bị hỏng trong nhà. Con gái bạn có thể gắn kết mọi người xung quanh với nhau. Đây là những dấu hiệu về thế mạnh riêng của trẻ, những điều khiến các em cảm thấy hạnh phúc và thoải mái. Nếu con chưa nhận ra khả năng của mình, bạn hãy thảo luận, khen ngợi con. Từ đó, trẻ sẽ có định hướng phát triển đam mê rõ ràng hơn dựa trên lợi thế bản thân.

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