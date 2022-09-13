3 dấu hiệu cho thấy chiều cao của trẻ đã "Ngừng" phát triển

Nuôi dạy con 13/09/2022 12:30

Các bậc phụ huynh quan sát xem các con có những biểu hiện này không nhé. Nếu có đồng nghĩa với việc chiều cao của con sẽ phát triển chậm hoặc thậm chỉ không tiếp tục phát triển nữa.

Trong giai đoạn dậy thì, do chu kỳ phát triển của mỗi người khác nhau nên độ tuổi tăng chiều cao tự nhiên cũng có sự khác biệt. Tuy nhiên nếu bé có 3 biểu hiện này thì khả năng lớn là quá trình dậy thì đã hoàn thành và chiều cao đạt được lúc đó đã là chiều cao được "chốt" lại.

1. Việc thay đổi giọng nói về cơ bản đã hoàn thành

Sau khi qua tuổi dậy thì, các đặc điểm giới tính của con trai và con gái như giọng nói trở nên rõ nét hơn.

Vốn dĩ giọng nói của trẻ con có thể còn tương đối non nớt, nhưng khi bước vào tuổi dậy thì, giọng của bé trai sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và các bé gái sẽ trở nên chói tai hơn. Nếu phát hiện trẻ đã hoàn thành việc thay đổi giọng nói, nghĩa là về cơ bản đã hết tuổi dậy thì, sau này khó cao thêm được nữa

2. Ổn định các đặc điểm sinh lý

Tuổi dậy thì là giai đoạn cuối cùng cơ thể còn khả năng tăng tốc phát triển chiều cao. Ở độ tuổi này, cơ thể cũng thay đổi đáng kể các đặc điểm tâm lí và sinh lý. Những nội tiết tố trong cơ thể bỗng dưng tăng vọt nên dễ dẫn đến các biểu hiện rối loạn sinh lý có thể kể đến như: rối loạn kinh nguyệt, da mặt xuất hiện mụn nội tiết…

Nếu các hiện tượng rối loạn dần biết mất, kinh nguyệt của bạn dần đều lại, da mặt trở nên láng mịn hơn… Những biểu hiện ổn định này thường đánh dấu thời điểm thời điểm chiều cao phát triển chậm dần rồi ngừng hẳn.

Tuổi dậy thì là thời điểm cơ thể phát triển và thay đổi để trở nên hoàn thiện như một người trưởng thành. Chiều cao ở người thường sẽ phát triển vượt trội ở đầu giai đoạn dậy thì. Kéo dài trong 2-3 năm và sau đó tăng rất chậm rồi dần ngừng hẳn. Tuy nhiên, độ tuổi dậy thì cũng như các đặc điểm sinh lý có những khác biệt nhất định ở 2 giới. 

3. Size giày không thay đổi

3 dấu hiệu cho thấy chiều cao của trẻ đã 'Ngừng' phát triển - Ảnh 1

Nếu nhận thấy size giày bạn không còn thay đổi trong suốt thời gian dài, chiều cao của bạn cũng đang chững lại và sẽ ngừng phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

Sự phát triển kích cỡ bàn chân thường tỉ lệ thuận với sự phát triển của xương dài. Chân là phần quan trọng nâng đỡ cơ thể để di chuyển, vận động… Vậy nên, nếu phần thân trên phát triển thêm chiều cao cũng đòi hỏi phần chân cần mở rộng thêm kích thước để chống đỡ cho cơ thể. Nếu nhận thấy size giày bạn không còn thay đổi trong suốt thời gian dài, chiều cao của bạn cũng đang chững lại và sẽ ngừng phát triển.

Muốn trẻ phát triển chiều cao phải làm sao?

Nếu muốn trẻ phát triển chiều cao một cách bình thường và khỏe mạnh, bố mẹ có thể hướng dẫn trẻ thực hiện một số điều sau:

  • Nghỉ ngơi đầy đủ: Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đến sự phát triển của trẻ. Nhu cầu và đặc điểm của giấc ngủ thay đổi tùy theo độ tuổi và từng đứa trẻ. Hầu hết trẻ em cần ngủ trung bình từ 10 đến 12 giờ mỗi đêm. Giấc ngủ là khoảng thời gian cung cấp cho cơ thể đang phát triển nhanh chóng của trẻ cơ hội để phục hồi sau một ngày dài học tập và vui chơi.
  • Chế độ dinh dưỡng tốt: Một chế độ ăn uống cân bằng với đầy đủ các vitamin và khoáng chất cần thiết sẽ là phương pháp hữu hiệu nếu bạn muốn trẻ phát triển chiều cao đúng chuẩn.
  • Tập thể dục thường xuyên: Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng chiều cao hợp lý, béo phì còn là một vấn đề sức khỏe phổ biến của trẻ em, cha mẹ nên đảm bảo rằng con của họ luyện tập thể dục thường xuyên. Đi xe đạp, đi bộ đường dài, trượt băng, thể thao hoặc bất kỳ hoạt động thú vị nào thúc đẩy trẻ vận động sẽ tăng cường sức khỏe và phát triển chiều cao hợp lý.

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