10 loại siêu thực phẩm là 'đồng minh đắc lực' nhất định phải ăn nếu bạn đang cố gắng thụ thai

Nuôi dạy con 26/09/2022 05:01

Một danh sách toàn bộ những gì nên ăn được cung cấp cho phụ nữ khi cô ấy đang mang thai. Nhưng, những thực phẩm mà người phụ nữ nên bổ sung có để có thể mang thai ngay từ đầu thì sao? Có một số loại thực phẩm có thể làm tăng khả năng sinh sản của phụ nữ.

10 loại siêu thực phẩm là 'đồng minh đắc lực' nhất định phải ăn nếu bạn đang cố gắng thụ thai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là danh sách mười loại thực phẩm tăng cường khả năng sinh sản mà bạn phải bao gồm trong chế độ ăn uống của mình nếu bạn đang cố gắng thụ thai.

1. Chuối

10 loại siêu thực phẩm là 'đồng minh đắc lực' nhất định phải ăn nếu bạn đang cố gắng thụ thai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giàu kali và vitamin B6, chuối hỗ trợ cải thiện khả năng sinh sản. Nó cải thiện chất lượng tinh trùng và trứng cũng như sẽ điều chỉnh các hormone sinh sản.

2. Đậu

Chứa đầy đủ protein nạc và sắt, đậu được biết là có tác dụng tăng khả năng sinh sản và ham muốn tình dục của phụ nữ. Mức độ sắt thấp trong cơ thể dẫn đến việc sản xuất trứng không lành mạnh hoặc kém lành mạnh.

3. Carbs phức tạp

Các nghiên cứu nói rằng mức insulin cao sẽ ức chế sự rụng trứng. Cơ thể chúng ta tiêu hóa carbs xấu một cách nhanh chóng và làm tăng lượng đường trong máu. Carbs tốt, còn được gọi là carbs phức hợp, được tiêu hóa chậm và có tác động dần dần đến lượng đường trong máu của chúng ta.

4. Rau xanh

10 loại siêu thực phẩm là 'đồng minh đắc lực' nhất định phải ăn nếu bạn đang cố gắng thụ thai - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau lá xanh rất giàu folate và vitamin B, cả hai đều được cho là có tác dụng cải thiện quá trình rụng trứng. Các loại rau lá xanh cũng làm tăng ham muốn tình dục của phụ nữ.

5. Quả mọng

10 loại siêu thực phẩm là 'đồng minh đắc lực' nhất định phải ăn nếu bạn đang cố gắng thụ thai - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Quả mọng chứa nhiều chất chống oxy hóa và giúp bảo vệ trứng khỏi bị hư hỏng, lão hóa. Quả mọng, đặc biệt là dâu tây, cũng làm tăng ham muốn tình dục của phụ nữ.

6. Khoai tây

Khoai tây là một nguồn cung cấp Vitamin C hữu ích.

7. Hạt bí ngô

Hạt bí ngô rất giàu chất sắt non. Một nghiên cứu cho thấy rằng những phụ nữ thường xuyên tiêu thụ chất sắt này ít có khả năng mang thai hơn 40% so với những người không tiêu thụ nó.

Bạn có thể rang hạt bí và thêm muối tiêu để ngon hơn.

8. Dầu ô liu

10 loại siêu thực phẩm là 'đồng minh đắc lực' nhất định phải ăn nếu bạn đang cố gắng thụ thai - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Dầu ô liu là chất béo không bão hòa đơn có tác dụng giảm viêm trong cơ thể. Viêm được cho là cản trở quá trình rụng trứng và sự phát triển sớm của phôi thai.

Bạn có thể nấu thức ăn trong dầu ô liu hoặc rắc lên món salad.

9. Các sản phẩm từ sữa nguyên chất

Người ta thấy rằng phụ nữ càng tiêu thụ nhiều sản phẩm sữa ít chất béo thì càng gặp nhiều rắc rối khi mang thai. Ăn các sản phẩm từ sữa đầy đủ chất béo giúp phụ nữ ít gặp khó khăn hơn trong quá trình mang thai.

10. Động vật có vỏ

10 loại siêu thực phẩm là 'đồng minh đắc lực' nhất định phải ăn nếu bạn đang cố gắng thụ thai - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Là một loại hải sản, động vật có vỏ chứa nhiều vitamin B12. Nó giúp tăng cường lớp lót nội mạc tử cung (cần thiết cho việc mang thai) ở phụ nữ và tăng số lượng tinh trùng ở nam giới.

Theo Times of Inida

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