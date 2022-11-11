Xinh đẹp và tài năng, hội nữ thần Ê Đê gây bão mạng xã hội

Nhịp sống trẻ 11/11/2022 07:20

Sau khi H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, con người và vùng đất Đắk Lắk được khán giả nhắc đến nhiều hơn. Không chỉ sở hữu nhiều thành tích ấn tượng, những cô gái Êđê ở mảnh đất Tây Nguyên huyền bí còn gây chú ý bởi nhan sắc rạng ngời, da nâu mắt sáng, vóc dáng hiền hòa.

H Sharonny Arul

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Sharonny có ngoại hình vô cùng xinh xắn 

Tên đầy đủ của nàng hot girl là H Sharonny Arul. H là chỉ giới tính nữ của người Ê đê, "Sharonny" là tên của một nữ doanh nhân, diễn giả nổi tiếng người Mỹ (Sharon L. Lechter) còn Arul là họ trong dân tộc Ê đê. Nàng hot girl sinh 2004, hiện đang là nữ sinh của Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Xinh đẹp và tài năng, hội nữ thần Ê Đê gây bão mạng xã hội - Ảnh 2
 Nàng hot girl Ê Đê Duyên dáng trong tà áo dài

Nàng hot girl Êđê không chỉ sở hữu vẻ ngoài duyên dáng, mà còn nổi trội với thành tích học tập đáng nể như khi đạt 25,5 điểm (môn tiếng Anh 10 điểm) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Năm học lớp 11, Sharonny từng đoạt giải ba cuộc thi hùng biện tiếng Anh cho 3 khối, rồi tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh quốc gia và sau đó đạt huy chương đồng Olympic 10/3 môn tiếng Anh năm 2021.

Xinh đẹp và tài năng, hội nữ thần Ê Đê gây bão mạng xã hội - Ảnh 3
Người đẹp 10X yêu thích phong cách thời trang giản dị, quyến rũ

Không những thế, vào năm học lớp 9, nàng nữ sinh Ê Đê này đạt giải nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh do Trường TH-THCS-THPT Hoàng Việt tổ chức. Từ năm lớp 1 đến lớp 7, Sharonny đều tham gia cuộc thi IOE (Olympic tiếng Anh trên internet) và luôn đạt giải cấp thành phố.

Xinh đẹp và tài năng, hội nữ thần Ê Đê gây bão mạng xã hội - Ảnh 4
H Sharonny tại lễ kết nạp đảng viên

Ngoài ra, hot girl 10X còn năng nổ tham gia hoạt động Đội, Đoàn và đạt nhiều thành tích: Tham gia trại huấn luyện kỹ năng thủ lĩnh thanh niên tỉnh Đắk Lắk, đoàn viên xuất sắc trong công tác Đoàn năm 2021; giải ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật - khởi nghiệp cấp tỉnh năm 2022,...

Xinh đẹp và tài năng, hội nữ thần Ê Đê gây bão mạng xã hội - Ảnh 5
Vai diễn ấn tượng của cô  trong phim Bão ngầm 

Mang một vẻ đẹp cá tính, hoang dã, năm 17 tuổi, Sharonny lọt vào mắt xanh của đạo diễn bộ phim truyền hình Bão ngầm (72 tập, đã phát sóng từ ngày 21.2-7.6 trên kênh VTV1) và trở thành một diễn viên gây ấn tượng. Chia sẻ về dự định và ước mơ trong tương lai, H Sharonny cho biết, cô mong muốn sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt.

Xinh đẹp và tài năng, hội nữ thần Ê Đê gây bão mạng xã hội - Ảnh 6
Nàng hot girl xinh đẹp trong trang phục người Ê ê

Tuy bén duyên với nghề diễn, nhưng cô gái Êđê chỉ xem đó là duyên để trải nghiệm. H Sharonny không có ý định theo đuổi nghề nghiệp diễn xuất, thay vào đó cô gái trẻ dành thời gian tập trung cho việc học tập, trau dồi kiến thức.

H Duyên B’krông

Xinh đẹp và tài năng, hội nữ thần Ê Đê gây bão mạng xã hội - Ảnh 7
Vẻ ngoài như gái Tây, khiến nhiều người lầm H Duyên là con lai

H Duyên B'krông là hot girl Ê Đê đình đám nhất mạng xã hội thời gian gần đây. Người đẹp sinh năm 1999, có chiều cao nổi bật - 1m7 và làn da trắng nõn, vậy nên H Duyên luôn bị nhầm là lai Tây.

Xinh đẹp và tài năng, hội nữ thần Ê Đê gây bão mạng xã hội - Ảnh 8
Khi để tóc sáng màu cô nàng càng giống gái Tây hơn

H Duyên tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk và là diễn viên múa chuyên nghiệp. Cô bạn đang sinh sống, làm việc ở TP.HCM.

Xinh đẹp và tài năng, hội nữ thần Ê Đê gây bão mạng xã hội - Ảnh 9
Cô nàng xinh đẹp rạng ngời trong trang phục dân 

Bởi vì sỡ hữu nhan sắc quá nổi bật, nàng hot girl Ê Đê này được hàng loạt người hâm mộ xúi đi thi hoa hậu, vì phần lớn đều cho rằng vẻ đẹp nổi bật của cô quá phù hợp cho các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam.

Xinh đẹp và tài năng, hội nữ thần Ê Đê gây bão mạng xã hội - Ảnh 10
H Duyên B'krông nổi tiếng bởi đường nét gương mặt thanh tú giống với Marian Rivera

Nàng hot girl 9X thậm chí còn được cộng đồng mạng đặt cho danh xưng "bản sao mỹ nhân đẹp nhất Philippines" - Marian Rivera, bởi cả 2 có nhiều điểm tương đồng.

Xinh đẹp và tài năng, hội nữ thần Ê Đê gây bão mạng xã hội - Ảnh 11
Gương mặt sáng bừng sức sống của H Duyên khiến nhiều chàng trai mê 

Ngoài tài múa, hát,… người đẹp Êđê còn thử sức sang lĩnh vực người mẫu ảnh.

Xinh đẹp và tài năng, hội nữ thần Ê Đê gây bão mạng xã hội - Ảnh 12
Sở hữu chiều cao 1m70, H Duyên lợi thế mọi phong cách thời trang từ đơn giản, năng động đến sang chảnh

Về chuyện đời tư, người đẹp Ê Đê có cuộc sống khá kín tiếng, ít khi chia sẻ lên mạng xã hội, truyền thông. H Duyên mong muốn có cuộc sống không ồn ào.

HNika HĐơk

Xinh đẹp và tài năng, hội nữ thần Ê Đê gây bão mạng xã hội - Ảnh 13
HNika sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, trong trẻo, đáng yêu

Hdok Nika hay còn được gọi với cái tên HNika HĐơk, sinh năm 1995, sinh ra và lớn lên tại tỉnh Đắk Nông. Hot girl Ê-Đê sở hữu vóc dáng thanh mảnh với chiều cao 1m65, cân nặng 45kg, mang trong mình 2 dòng máu là Việt Nam và Pháp nên sở hữu vẻ đẹp Tây cực kì thu hút.

Xinh đẹp và tài năng, hội nữ thần Ê Đê gây bão mạng xã hội - Ảnh 14
Hdok Nika sở hữu ngoại hình nổi bật, gương mặt đẹp không tì 

Người đẹp Ê Đê sỡ hữu vẻ đẹp trong trẻo và đầy ấn tượng với nét lai Tây cực đáng yêu, một khuôn mặt đẹp không tì vết của cô sinh viên Đại Học Đà Nẵng đến từ Đắk Lắk khiến nhiều người không khỏi ngây ngất. Thậm chí, cộng đồng mạng không ngần ngại dành tặng danh xưng “Nữ thần Ê-Đê” cho HNika.

Xinh đẹp và tài năng, hội nữ thần Ê Đê gây bão mạng xã hội - Ảnh 15
Hdok Nika tốt nghiệp ngành Cử nhân Điều dưỡng và đang theo học tại Nhật Bản

Không chỉ sỡ hữu vẻ ngoài nổi bật, HNika còn có thành tích học tập cực ấn tượng. Nàng mỹ nhân 9X tốt nghiệp ngành Cử nhân Điều dưỡng 1 trường đại học ở Thành phố Đà Nẵng. Sau khi hoàn thành khóa học điều dưỡng trong nước, HNika HĐơk sang Nhật Bản để tiếp tục học tập và làm việc.

Xinh đẹp và tài năng, hội nữ thần Ê Đê gây bão mạng xã hội - Ảnh 16
Người đẹp Êđê thích phong cách thời trang năng động, giản dị

Nữ thần Ê Đê giao tiếp thành thạo tiếng Anh, Nhật,... Ngoài ra, cô gái Êđê còn có đam mê mãnh liệt với manga (truyện tranh), hội họa và game.

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