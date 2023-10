Thảo My đã cho ra mắt sản phẩm ‘Sắc Ngọc Ngà’ phiên bản cover không kém phần đặc sắc - Ảnh: FBNV

Thảo My duyên dáng trong chiếc áo dài đỏ - Ảnh: FBNV

Mới đây, trong một buổi nói chuyện với truyền thông, Thảo My đã có chia sẻ rằng: "Từ nhỏ My đã rất đam mê âm nhạc, tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn không có cơ hội tiếp cận và phát triển nhiều. My chỉ dành quỹ thời gian rảnh của mình quay những video hát cover với mong muốn thoả niềm đam mê, lan toả năng lượng tích cực.

Thật may mắn và hạnh phúc, My không đơn độc khi thực hiện đam mê ca hát. My đã nhận được sự giúp đỡ từ các anh chị tiền bối, các anh chị nghệ sĩ cho phép và tạo cơ hội để My có thể hát cover".