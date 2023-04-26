Vươn lên từ nghịch cảnh, 'thiên thần cover' Thảo My đánh dấu những 'bước ngoặt' đầu tiên trong âm nhạc

Nhịp sống trẻ 26/04/2023 09:29

Sau những ca khúc cover trên mạng xã hội, Thảo My nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía khán giả.

Thảo My được người hâm mộ biết đến là một ‘hiện tượng' trên mạng xã hội khi thường xuyên đăng tải những video hát cover. Nhờ sở hữu ngoại hình xinh xắn, kèm theo đó chất giọng trong trẻo đậm chất "miền Tây", cô đã nhanh chóng làm 'lụi tim' người hâm mộ từ ngay những câu hát đầu tiên.

Vươn lên từ nghịch cảnh, 'thiên thần cover' Thảo My đánh dấu những 'bước ngoặt' đầu tiên trong âm nhạc - Ảnh 1
Thảo My được khán giả biết đến như một ‘hiện tượng mạng’ khi cô thường đăng tải những video hát cover lên các nền tảng xã hội - Ảnh: FBNV
Vươn lên từ nghịch cảnh, 'thiên thần cover' Thảo My đánh dấu những 'bước ngoặt' đầu tiên trong âm nhạc - Ảnh 2
Mỗi sản phẩm của Thảo My đều được đầu tư chỉn chu và mang đậm màu sắc ‘miền Tây’ - Ảnh: FBNV

Vừa qua, cô đã thể hiện thành công những ca khúc cover được nhiều người biết đến như: ‘Chờ Trông Ai’, ‘Mashup Cuối Cùng Thì’,... Có thể thấy, mỗi sản phẩm của Thảo My đều được đầu tư chỉn chu từ hình ảnh lẫn âm thanh. Mới đây, cô nàng còn cho ra mắt sản phẩm 'Sắc Ngọc Ngà' phiên bản cover cũng nhận được nhiều phản ứng tích cực từ cư dân mạng. 

Vươn lên từ nghịch cảnh, 'thiên thần cover' Thảo My đánh dấu những 'bước ngoặt' đầu tiên trong âm nhạc - Ảnh 3
Thảo My đã cho ra mắt sản phẩm ‘Sắc Ngọc Ngà’ phiên bản cover không kém phần đặc sắc - Ảnh: FBNV
Vươn lên từ nghịch cảnh, 'thiên thần cover' Thảo My đánh dấu những 'bước ngoặt' đầu tiên trong âm nhạc - Ảnh 4
Thảo My duyên dáng trong chiếc áo dài đỏ - Ảnh: FBNV

Mới đây, trong một buổi nói chuyện với truyền thông, Thảo My đã có chia sẻ rằng: "Từ nhỏ My đã rất đam mê âm nhạc, tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn không có cơ hội tiếp cận và phát triển nhiều. My chỉ dành quỹ thời gian rảnh của mình quay những video hát cover với mong muốn thoả niềm đam mê, lan toả năng lượng tích cực.

Thật may mắn và hạnh phúc, My không đơn độc khi thực hiện đam mê ca hát. My đã nhận được sự giúp đỡ từ các anh chị tiền bối, các anh chị nghệ sĩ cho phép và tạo cơ hội để My có thể hát cover".

Vươn lên từ nghịch cảnh, 'thiên thần cover' Thảo My đánh dấu những 'bước ngoặt' đầu tiên trong âm nhạc - Ảnh 5
 Thảo My may mắn nhận được sự giúp đỡ từ mọi người - Ảnh: FBNV

Khi được hỏi về những kế hoạch trong tương lai, Thảo My hào hứng tiết lộ: "Sắp tới, My sẽ chăm chỉ làm việc để có một ít vốn đầu tư cho sản phẩm cá nhân. Bên cạnh đó, My vẫn tiếp tục xin phép cover và thử sức với các dòng nhạc khác nhau để xem bản thân phù hợp với thể loại nào nhất, từ đó rút ra kinh nghiệm cho chính sản phẩm cá nhân sắp tới. My mong sẽ luôn được mọi người yêu thương, ủng hộ và đồng hành cùng My trong chặn đường sắp tới".

Vươn lên từ nghịch cảnh, 'thiên thần cover' Thảo My đánh dấu những 'bước ngoặt' đầu tiên trong âm nhạc - Ảnh 6
Thảo My (Caomeii) - Ảnh: FBNV
Vươn lên từ nghịch cảnh, 'thiên thần cover' Thảo My đánh dấu những 'bước ngoặt' đầu tiên trong âm nhạc - Ảnh 7
Tạo hình của Thảo My trong sản phẩm âm nhạc sắp tới - Ảnh: FBNV

Được biết, Thảo My có một cuộc sống khó khăn và phải tự lập từ rất sớm tại Sài Gòn. Tại nơi 'đất khách quê người', My không ngại làm nhiều công việc khác nhau để nuôi bản thân và chăm lo cho gia đình. Tuy cuộc sống không mấy 'dịu dàng' với cô, Thảo My vẫn luôn tích cực và vui vẻ làm việc để tiếp tục thực hiện niềm đam mê âm nhạc của mình.

Vươn lên từ nghịch cảnh, 'thiên thần cover' Thảo My đánh dấu những 'bước ngoặt' đầu tiên trong âm nhạc - Ảnh 8
Với nụ cười 'tỏa nắng', Thảo My vẫn luôn tích cực và vui vẻ làm việc để tiếp tục thực hiện niềm đam mê âm nhạc của mình - Ảnh: FBNV
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