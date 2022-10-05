Vui thôi đừng vui quá: Cô dâu chú rể "dở khóc dở cười" khi mở quà cưới

Nhịp sống trẻ 05/10/2022 15:49

Món quà cưới được nhóm bạn thân tặng trong ngày vui khiến cô dâu chú rể "không nói nên lời"

Tặng quà cưới cho bạn thân trong ngày cưới là một cách để thể hiện tình cảm bạn bè với nhau. Tuy nhiên có những món quà "độc đáo" đến nỗi khiến cô dâu chú rể rơi vào tình trạng "dở khóc dở cười". Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một trường hợp tặng quà cưới đã khiến cho đôi vợ chồng mới "ngượng chín mặt".

Vui thôi đừng vui quá: Cô dâu chú rể 'dở khóc dở cười' khi mở quà cưới - Ảnh 1
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một trường hợp tặng quà cưới đã khiến cho đôi vợ chồng mới "ngượng chín mặt". Ảnh minh họa

Theo đó, trong đoạn clip, nhóm bạn thân đã mang theo một hộp quà rất to đến đám cưới khiến mọi người đều trầm trò và tò mò không biết bên trong có gì. Khi phần quà được bóc ra, tất thảy đều bất ngờ vì hóa ra món quà là một "chiếc ghế tình yêu".

Vui thôi đừng vui quá: Cô dâu chú rể 'dở khóc dở cười' khi mở quà cưới - Ảnh 2
Khi phần quà được bóc ra, tất thảy đều bất ngờ vì hóa ra món quà là một "chiếc ghế tình yêu". Ảnh minh họa

Món quà có phần "nhạy cảm" nhưng rất may cô dâu chú rể vẫn tỏ ra vô cùng vui vẻ, thoải mái khi nhận được món quà. Đoạn video trên đã nhận về không ít cảm xúc và bình luận từ cư dân mạng. Có người cho món quà rất thực tế, nhưng không ít ý kiến lại phản bác rằng hành động này hơi vô duyên vì khiến đôi vợ chồng ngại ngừng trước quan khách

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Từ khóa:   nhịp sống trẻ tặng quà cưới mạng xã hội Việt Nam

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