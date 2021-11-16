Vĩnh cát Logistics - vận chuyển hàng Trung Quốc chính ngạch nhanh chóng, uy tín

Nhịp sống trẻ 16/11/2021 18:56

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm một đơn vị vận chuyển hàng Trung Quốc chính ngạch chất lượng và uy tín thì nhất định không thể bỏ lỡ những thông tin dưới đây.

Bạn đang muốn tìm một đơn vị vận chuyển hàng Trung Quốc chính ngạch uy tín. Nhưng bạn lại chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hay chưa quen với việc vận chuyển hàng chính ngạch Trung Quốc. Hãy đến với Vĩnh Cát Logistics, công ty với 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận chuyển hàng Trung Quốc chính ngạch, cam kết chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu, nhận và vận chuyển hàng hóa đến tận tay địa chỉ quý khách nhanh chóng, an toàn.

Vĩnh cát Logistics - vận chuyển hàng Trung Quốc chính ngạch nhanh chóng, uy tín - Ảnh 1

Vĩnh cát Logistics - vận chuyển hàng Trung Quốc chính ngạch nhanh chóng, uy tín

 

Công ty vận chuyển hàng Trung Quốc chính ngạch uy tín?

Vĩnh Cát Logistics là đơn vị uy tín hoạt động lâu năm trong lĩnh vực đặt hàng, vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam hai chiều. Với 12 kinh nghiệm quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ.

  • Công ty là đơn vị làm việc có trách nhiệm, nghiêm túc, hỗ trợ khách hàng kịp thời.
  • Cung cấp dịch vụ ký gửi hàng hóa vận chuyển giá rẻ hàng đầu thị trường
  • Thời gian vận chuyển nhanh chóng, đúng theo thời hạn đã quy định và hỗ trợ giao hàng tận nhà.
  • Đảm bảo an toàn chất lượng hàng hóa, số lượng hàng hóa, đóng gói hàng hóa cẩn thận không sợ hư hỏng.
  • Bộ phận chăm sóc khách hàng tận tình, chu đáo, uy tín, chuyên nghiệp, xử lý mọi tình huống nhanh chóng.

Ngoài ra, bạn cũng có có thể dễ dàng theo dõi tình trạng đơn hàng của mình , để chủ động hơn trong việc nhận hàng – nhằm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu sử dụng, kinh doanh của bạn.

Đơn vị Vĩnh Cát Logistics luôn dẫn đầu trong lĩnh vực vận chuyển hàng Trung Quốc về Việt Nam nhằm đảm bảo thời gian vận chuyển hàng hóa chính xác, đúng với lịch hẹn theo quy trình đơn giản nhất. Công ty luôn khẳng định sự uy tín, chuyên nghiệp của mình qua từng khâu nhỏ nhất trong quá trình vận chuyển, giúp quý khách hàng hài lòng và yên tâm khi sử dụng dịch vụ tại Vĩnh cát logistics.

Quy trình vận chuyển hàng Trung Quốc chính ngạch tại Vĩnh cát logistic

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Quy trình vận chuyển hàng Trung Quốc chính ngạch tại Vĩnh cát logistic

 

A/ Quy trình ủy thác nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc về Việt Nam

  • Bước 1: Tiến hành ký hợp đồng ủy thác nhập khẩu, hợp đồng đặt hàng. Trong hợp đồng phải thể hiện rõ người mua là công ty Vĩnh Cát logistics, người bán (là đối tác Trung Quốc của khách hàng), thể hiện chính xác thông tin hàng hóa, giá trị và những quy định xác định trong hợp đồng ngoại thương (sale contract).
  • Bước 2: Liên hệ với nhà cung cấp nhận hàng rồi tiến hành thanh toán và chuyển hàng về kho của Vĩnh Cát logistics tại Trung Quốc.
  • Bước 3: Bắt đầu quá trình vận chuyển – kê khai hải quan – nộp thuế và vận chuyển hàng về Việt Nam.
  • Bước 4: Kiểm tra hàng hóa bàn giao – hồ sơ hải quan – xuất hóa đơn VAT và bàn giao các giấy tờ có liên quan.
  • Bước 5: Nhận tiền thanh toán rồi xác nhận kết thúc quy trình vận chuyển.

Lưu ý: Tại Việt Nam, có rất ít công ty có chức năng ủy thác xuất nhập khẩu, và chỉ có những công ty có ủy quyền là đại lý Hải Quan mới có chức năng được ủy thác xuất nhập khẩu. Do đó, khách hàng lưu ý để tránh tình trạng bị xuất hóa đơn ma hoặc hóa đơn sẽ bị sai bị loại bởi cơ quan thuế.

B/ Nhập khẩu trực tiếp tại công ty của khách hàng

Trong trường hợp, khách hàng là công ty có chức năng nhập khẩu hàng hóa, công ty Vĩnh Cát logistics sẽ hỗ trợ vận chuyển, làm thủ tục hải quan, nộp thuế và thông quan hàng hóa cho khách hàng. Vĩnh Cát logistics sẽ hỗ trợ support khách hàng làm hồ sơ chuẩn Quốc tế để gửi khách hàng tránh những sai sót không đáng có. Công ty cam kết sẽ chịu trách nhiệm về hồ sơ chứng từ 5 năm đối với cơ quan HẢI QUAN và 10 năm đối với cơ quan THUẾ.

Thời gian vận chuyển hàng Trung Quốc chính ngạch về Việt Nam

  • Vận chuyển theo đường bộ: từ 2-4 ngày làm việc
  • Vận chuyển theo đường biển: từ 7-9 ngày làm việc
  • Vận chuyển theo đường hàng không: từ 1-2 ngày làm việc

 

Một số lưu ý khi làm hàng chính ngạch

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Một số lưu ý khi làm hàng chính ngạch

  • Hàng hóa phải có đầy đủ nhãn mác, mọi thông số kỹ thuật phải rõ ràng.
  • Không nhận vận chuyển hàng cấm hàng không được phép vận chuyển hoặc hàng nhái.
  • Khách hàng cần phải cung cấp đầy đủ thông tin hàng hóa rõ ràng về số lượng cũng như đơn giá.
  • Mọi thắc mắc cần liên hệ trực tiếp đến nhân viên sale để được hỗ trợ 24/24.
  • Những hàng hóa order từ các trang TMĐT: taobao, alibaba,.. thường không làm thủ tục xuất khẩu được nên các bạn hãy liên hệ để hỗ trợ xử lý.
  • Đối với khàng hóa thanh toán bằng tiền nhân dân tệ (RMB) không phải thanh toán cho công ty Trung Quốc bằng USD xin liên hệ để hỗ trợ 0902101668.

Kết Luận

Dù bạn là cá nhân, cơ sở kinh doanh hay công ty nhưng bạn đang quan tâm đến quá trình vận chuyển hàng Trung Quốc chính ngạch, thì hãy thì hãy liên hệ ngay đến Vĩnh Cát logistics. Với quan niệm đi đường dài và xa chúng ta không chỉ cộng tác 1 lần, Vĩnh Cát logistic cam kết là đơn vị vận chuyển hàng uy tín, nhanh chóng nhất mang đến cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối. Vĩnh Cát logistic - vận chuyển hàng Trung Quốc chính ngạch nhanh chóng, uy tín nhất hiện nay.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN VĨNH CÁT

Skype: ducnguyen.express

Mail: hanoi@vinh-cat.com.vn

Website: https://vinh-cat.com.vn/

Tel : 0965216886

Trụ sở chính công ty: P2032, Tầng 20, Tòa HH1A, Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

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