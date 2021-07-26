Streamer lộ nhan sắc thật trong lần đầu gặp mặt khiến fan nam 'nhảy cẫng' đòi lại toàn bộ tiền quyên góp

Một fan donate 4 triệu chỉ mong được gặp mặt thần tượng một lần thế nhưng cái kết nhận lại toàn thương đau.

Hiện nay, trên các mạng xã hội, các streamer xuất hiện ngày càng nhiều hơn, không đếm xuể. Chính vì vậy, để gây được nhiều sự chú ý, lượt quan tâm theo dõi từ dân mạng mỗi khi lên sóng thì phải có một gương mặt xinh xắn là yếu tố hàng đầu. Trong thời đại công nghệ 4.0, từ một người nhan sắc kém cũng có thể biến thành một nhan sắc tuyệt trần, vạn người mê chỉ cần qua vài cú nhấp chỉnh sửa trên "7749" app chụp hình, photoshop, filter làm đẹp,... Mới đây, một tình huống dở khóc dở cười được chia sẻ khi một nữ stream ở Trung Quốc bị bóc mẻ nhan sắc thực tế quá khác xa hằng hà sa số với những lần cô nàng lên sóng. Theo ghi nhận, cứ mỗi buổi livestream, cô gái này đều thu hút lượng lớn người theo dõi và tiền donate nhờ sở hữu vóc dáng mảnh mai và gương mặt cực nữ sinh.

Nhan sắc thật của nữ sinh khiến nhiều người ngã ngửa vì quá khác với những lần lên sóng Trong lần livestream gần nhất, một fan nam đã không ngần ngại donate 1.200 tệ (hơn 4 triệu đồng) cho cô. Sau khi donate, nam thanh niên này đã ngỏ ý muốn gặp mặt idol ngoài đời, cùng nhau đi ăn tối một bữa. Khi nhận được lời đề nghị này, nữ streamer vẫn vui vẻ đồng ý. Đến ngày gặp mặt như đã hẹn, fan nam hoàn toàn sốc nặng khi chứng kiến cô nữ sinh hằng ngày vẫn theo dõi trên stream. Cô gái với làn da ngăm đen, gương mặt thô kệch, một trời một vực với hình ảnh anh hằng ngày mong được gặp.

Quá cay cú vì nhan sắc của cô gái, nam thanh niên đã quyết tâm đòi bằng được số tiền đã donate cho nữ streamer trước đó. Sau đó, cả hai xảy ra một trận cãi vã lớn đến mức chẳng thể hòa giải. Cuối cùng, họ phải kéo nhau đến đồn cảnh sát để giải quyết tất mọi việc. Cả hai tại đồn cảnh sát làm tường trình về vụ việc Tình huống trớ trêu của nam thanh niên trong câu chuyện không phải hiếm gặp. Sau khi chia sẻ, cư dân mạng cũng đồng loạt gửi lời an ủi cho fan nam. Đồng thời, cư dân mạng cũng chỉ trích nữ streamer vì sống ảo quá đà mà rước họa vào thân. Một số trường hợp các nữ streamer để lộ nhan sắc mộc khiến fan hết hồn

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