Say đắm trước nhan sắc dung dị của hot girl xứ Nghệ, vẻ trong sáng, ngọt ngào làm xiêu lòng bất cứ ai

Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng nhỏ nhắn cùng thần thái cuốn hút, Hà Thương sở hữu nhiều clip thu hút triệu view trên mạng xã hội TikTok. Theo đó, phần lớn cộng đồng mạng đều mê mẩn trước vẻ đẹp "gieo thương nhớ" của cô nàng 2001 mỗi lần xuất hiện.

Đối với cô không nên coi việc nhận được tình cảm của những người xa lạ từ cộng đồng mạng là điều phiền phức. Hot girl Nghệ An cảm thấy vô cùng may mắn khi mở rộng nhiều mối quan hệ và luôn cảm thấy thích thú khi các bài đăng của mình nhận được vô vàn bình luận khen ngợi.

Nhờ nhan sắc trong trẻo của mình, Hà Thương vô tình bén duyên với công việc mẫu ảnh trong một lần vô tình lọt vào mắt xanh của một nữ stylist. Từ khi làm mẫu ảnh, cô nàng 2001 càng được nhiều người biết đến và được dành nhiều tình cảm yêu mến hơn.

Sau thời gian được nhiều người chú ý, Thương kể rằng cuộc sống của cô có khá nhiều sự thay đổi tích cực. Hà Thương nghĩ mình nhận khá nhiều chữ "được" khi làm người mẫu ảnh. Cô nàng chia sẻ đã có thêm nhiều cơ hội để phát triển bản thân cũng như nhận được nhiều công việc liên quan đến người mẫu ảnh hơn. Bên cạnh đó, cô còn được phát triển thêm những kỹ năng như tạo dáng, cách biểu lộ cảm xúc, được tiếp xúc với nhiều người và có được nguồn thu nhập khá ổn để tự lập.

Với công việc người mẫu ảnh, Hà Thương có được nguồn thu nhập ổn để tự lập tài chính trong quãng thời gian sinh viên

Nhờ công việc làm mẫu ảnh mà nàng hot girl xứ Nghệ tiếp xúc với nhiều phong cách thời trang khác nhau nên không có gì lạ mà cô nàng còn có thể "hút mắt" người nhìn với nhiều outfit sang chảnh nhưng cũng không kém phần trẻ trung, phù hợp với lứa tuổi của mình.

Không chỉ vậy, Hà Thương còn khiến mọi người thêm quý mến bởi tính cách hòa đồng, thân thiện. Quan điểm sống của Hà Thương là luôn tin tưởng vào bản thân mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Với nữ sinh này, những thời điểm gặp khó khăn trong cuộc sống, niềm tin vào bản thân chính là động lực và nguồn năng lượng tích cực để vượt qua thử thách.

Trong tương lai, Hà Thương mong muốn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Bên cạnh đó, cô cũng coi trọng việc trau dồi cho mình các kỹ năng cơ bản để phát triển bản thân, học hỏi kinh nghiệm cho công việc sau này. Hot girl 10X luôn hướng tới việc trở thành một người phụ nữ hiện đại độc lập và tự chủ về mọi mặt.