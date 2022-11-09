Sau gần 10 năm nổi tiếng: Hot girl “bánh tráng trộn” lột xác thành một bà mẹ đơn thân siêu sang chánh

Nhịp sống trẻ 09/11/2022 13:25

Hot girl Bánh Tráng Trộn Đà Lạt sau gần 10 năm, giờ nhìn lại chẳng mấy ai có thể nhận ra nàng hot girl từng gây bão khắp cõi mạng ngày nào.

Đôi khi chỉ nhờ một vài bức ảnh hay một vài chiếc clip của người chụp qua đường mà các chàng trai, cô gái đổi đời khi đột nhiên nồi tiếng trên mạng xã hội.

Sau gần 10 năm nổi tiếng: Hot girl “bánh tráng trộn” lột xác thành một bà mẹ đơn thân siêu sang chánh - Ảnh 1
Những hình ảnh gây bão ngày nào giúp Bảo Chi mang về biệt danh "hot girl" bánh tráng trộn 

Trong đó, phải kể đến trường hợp tiêu biểu của hot girl bánh tráng trộn Đà Lạt. Cách đây gần 10 năm, cô gái bán bánh tráng trộn tên Lê Hoài Bảo Chi sinh năm 1991 (đến từ TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) từng khiến cư dân mạng dậy sóng bởi nhan sắc giản dị, tự nhiên không chút son phấn nhưng vẫn xinh như hot girl. Sau đó, những hình ảnh về cô nàng 9X này liên tục được dân mạng tìm kiếm suốt một thời gian dài.

Sau gần 10 năm nổi tiếng: Hot girl “bánh tráng trộn” lột xác thành một bà mẹ đơn thân siêu sang chánh - Ảnh 2
Khi bán, cô thường xuyên chỉ để mặt mộc hoặc đánh một ít để trông tươi tắn 

Khi đấy, Bảo Chi nổi tiếng tới nỗi nhiều người đã kéo nhau đến tiệm bánh tráng trộn của cô hay tìm tài khoản mạng xã hội để kết bạn, chiêm ngưỡng nhan sắc. Nhưng nàng hot girl bánh tráng trộn đã khiến không ít chàng trai tiếc nuối khi chia sẻ rằng mình đã có gia đình và một cô con gái nhỏ.

Sau gần 10 năm nổi tiếng: Hot girl “bánh tráng trộn” lột xác thành một bà mẹ đơn thân siêu sang chánh - Ảnh 3
Cuộc sống hiện tại của nàng hot girl ngày nào đã thay đổi đến ngỡ ngàng

Những tưởng cuộc sống của cô nàng cứ thế nhẹ nhàng qua đi nhưng bẵng đi một thời gian dài như vậy, Bảo Chi đã ly hôn chồng và chuyển vào Sài Gòn sinh sống, làm việc.

Sau gần 10 năm nổi tiếng: Hot girl “bánh tráng trộn” lột xác thành một bà mẹ đơn thân siêu sang chánh - Ảnh 4
Bảo Chi như hoàn toàn lột xác thành một người khác, khiến  dân mạng không khỏi tròn mắt

Cũng nhờ trở thành hiện tượng mạng nên cuộc sống của cô nàng thay đổi chóng mặt.

Sau gần 10 năm nổi tiếng: Hot girl “bánh tráng trộn” lột xác thành một bà mẹ đơn thân siêu sang chánh - Ảnh 5
Cô đang là mẹ đơn thân và chuyển vào Sài Gòn sống

Từ cô hot girl bánh tráng trộn giản dị không son phấn năm nào trở thành cô gái sành điệu, nhan sắc thay đổi rõ rệt. Cô nàng rất tự tin diện những trang phục hở hang khi đi bar, những bộ đồ cắt xẻ táo bạo hay những bộ bikini bé xíu.

Sau gần 10 năm nổi tiếng: Hot girl “bánh tráng trộn” lột xác thành một bà mẹ đơn thân siêu sang chánh - Ảnh 6
Cuộc sống ở tuổi 30 của nàng khác biệt hoàn toàn so với trước đây, thường xuyên check in những nơi sang 

Cuộc sống của nàng hot girl 9X cũng trở nên khấm khá thấy rõ khi thường xuyên đăng tải hình ảnh đi du lịch hay tới những nơi sang chảnh.

Sau gần 10 năm nổi tiếng: Hot girl “bánh tráng trộn” lột xác thành một bà mẹ đơn thân siêu sang chánh - Ảnh 7
Nhiều người thậm chí không nhận ra được cô nàng bán bánh tráng trộn ngày nào.

Mặc dù đã trải qua sinh nở nhưng vóc dáng được Bảo Chi chăm sóc rất kỹ, minh chứng là thân hình của cô vẫn thon gọn khiến nhiều người mơ ước.

Sau gần 10 năm nổi tiếng: Hot girl “bánh tráng trộn” lột xác thành một bà mẹ đơn thân siêu sang chánh - Ảnh 8
Thân hình nuột nà, vòng nào ra vòng nấy của bà mẹ một con 

Bên cạnh đó, so với 10 năm về trước thì làn da Bảo Chi trắng trẻo, xinh đẹp lên trông thấy. Để có tiền trang trải cuộc sống, cô đang làm kinh doanh về mảng mỹ phẩm.

Sau gần 10 năm nổi tiếng: Hot girl “bánh tráng trộn” lột xác thành một bà mẹ đơn thân siêu sang chánh - Ảnh 9
Phong cách thời trang của cô nàng có những thay đổi rõ rệt so với trước 

Nổi tiếng trên mạng, có nhiều người theo dõi nên Bảo Chi khá kín tiếng về chuyện đời tư.

Sau gần 10 năm nổi tiếng: Hot girl “bánh tráng trộn” lột xác thành một bà mẹ đơn thân siêu sang chánh - Ảnh 10
Trước những nghi ngờ cô đã đụng chạm 'dao kéo' để có được nhan sắc như ngày hôm nay, người đẹp 9X khẳng định không hề phẫu thuật thẩm mỹ mà chỉ giảm cân và trang điểm cao tay hơn mà thôi 

Sau khi tan vỡ với chồng đầu, cô hầu như không tiết lộ gì thêm về chuyện tình cảm.

Sau gần 10 năm nổi tiếng: Hot girl “bánh tráng trộn” lột xác thành một bà mẹ đơn thân siêu sang chánh - Ảnh 11
Cô làm kinh doanh và cuộc sống trở nên giàu có hơn so với trước rất nhiều

 

Sau gần 10 năm nổi tiếng: Hot girl “bánh tráng trộn” lột xác thành một bà mẹ đơn thân siêu sang chánh - Ảnh 12
Cô chia sẻ muốn bám trụ ở Sài Gòn với mong muốn cho con gái sau này có cuộc sống tốt hơn.

 

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