Hot girl Bánh Tráng Trộn Đà Lạt sau gần 10 năm, giờ nhìn lại chẳng mấy ai có thể nhận ra nàng hot girl từng gây bão khắp cõi mạng ngày nào.
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Đôi khi chỉ nhờ một vài bức ảnh hay một vài chiếc clip của người chụp qua đường mà các chàng trai, cô gái đổi đời khi đột nhiên nồi tiếng trên mạng xã hội.
Trong đó, phải kể đến trường hợp tiêu biểu của hot girl bánh tráng trộn Đà Lạt. Cách đây gần 10 năm, cô gái bán bánh tráng trộn tên Lê Hoài Bảo Chi sinh năm 1991 (đến từ TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) từng khiến cư dân mạng dậy sóng bởi nhan sắc giản dị, tự nhiên không chút son phấn nhưng vẫn xinh như hot girl. Sau đó, những hình ảnh về cô nàng 9X này liên tục được dân mạng tìm kiếm suốt một thời gian dài.
Khi đấy, Bảo Chi nổi tiếng tới nỗi nhiều người đã kéo nhau đến tiệm bánh tráng trộn của cô hay tìm tài khoản mạng xã hội để kết bạn, chiêm ngưỡng nhan sắc. Nhưng nàng hot girl bánh tráng trộn đã khiến không ít chàng trai tiếc nuối khi chia sẻ rằng mình đã có gia đình và một cô con gái nhỏ.
Những tưởng cuộc sống của cô nàng cứ thế nhẹ nhàng qua đi nhưng bẵng đi một thời gian dài như vậy, Bảo Chi đã ly hôn chồng và chuyển vào Sài Gòn sinh sống, làm việc.
Cũng nhờ trở thành hiện tượng mạng nên cuộc sống của cô nàng thay đổi chóng mặt.
Từ cô hot girl bánh tráng trộn giản dị không son phấn năm nào trở thành cô gái sành điệu, nhan sắc thay đổi rõ rệt. Cô nàng rất tự tin diện những trang phục hở hang khi đi bar, những bộ đồ cắt xẻ táo bạo hay những bộ bikini bé xíu.
Cuộc sống của nàng hot girl 9X cũng trở nên khấm khá thấy rõ khi thường xuyên đăng tải hình ảnh đi du lịch hay tới những nơi sang chảnh.
Mặc dù đã trải qua sinh nở nhưng vóc dáng được Bảo Chi chăm sóc rất kỹ, minh chứng là thân hình của cô vẫn thon gọn khiến nhiều người mơ ước.
Bên cạnh đó, so với 10 năm về trước thì làn da Bảo Chi trắng trẻo, xinh đẹp lên trông thấy. Để có tiền trang trải cuộc sống, cô đang làm kinh doanh về mảng mỹ phẩm.
Nổi tiếng trên mạng, có nhiều người theo dõi nên Bảo Chi khá kín tiếng về chuyện đời tư.
Sau khi tan vỡ với chồng đầu, cô hầu như không tiết lộ gì thêm về chuyện tình cảm.