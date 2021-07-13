Nhật Lê là cô gái gắn bó với Quang Hải từ khi anh chàng chưa nổi tiếng, tuy có chiều cao khiêm tốn nhưng cô nàng luôn nổi bật với nước da trắng cùng gương mặt xinh đẹp. Sau 3 năm yêu nhau, chuyện tình của cặp đôi đã kết thúc trong sự nuối tiếc của nhiều người.

Nhật Lê và Quang Hải lúc còn bên cạnh nhau - Ảnh: Internet

Tuy không còn sánh bước bên chân sút Hà Nội nhưng hot girl Quảng Nam luôn dành được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng, là gương mặt được truyền thông săn đón. Cựu WAGs thường xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp với những góc chụp khoe được toàn bộ đường cong nóng bỏng.