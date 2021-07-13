Chia tay nam cầu thủ tài năng, nổi tiếng nhất làng bóng Việt, Nhật Lê hiện tại vô cùng xinh đẹp, sexy.
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Nhật Lê là cô gái gắn bó với Quang Hải từ khi anh chàng chưa nổi tiếng, tuy có chiều cao khiêm tốn nhưng cô nàng luôn nổi bật với nước da trắng cùng gương mặt xinh đẹp. Sau 3 năm yêu nhau, chuyện tình của cặp đôi đã kết thúc trong sự nuối tiếc của nhiều người.
Tuy không còn sánh bước bên chân sút Hà Nội nhưng hot girl Quảng Nam luôn dành được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng, là gương mặt được truyền thông săn đón. Cựu WAGs thường xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp với những góc chụp khoe được toàn bộ đường cong nóng bỏng.
Mới đây, Nhật Lê gây chú ý với loạt ảnh “sức khỏe tốt chống dịch” kèm theo caption:
“Vật chất quyết định ý thức. Thể chất quyết định tinh thần, sức khỏe. Mọi người nhớ tuân theo quy định 5k và giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch này nha.”
Trong hình, 9x diện đồ ôm sát cơ thể và tạo dáng đang tập thể dục, khéo léo khoe vòng 1 gợi cảm. Cư dân mạng đã dành cho hot girl không ít lời khen như “Xinh quá chị yêu ơi”, “Tập thể dục có cần xinh vậy không”, “Body đẹp quá”. Có thể thấy rằng nhờ luyện tập mà body của Nhật Lê đã thăng hạng hơn rất nhiều, nhan sắc cũng xinh đẹp vượt bậc, luôn chiếm spotlight mỗi khi xuất hiện.