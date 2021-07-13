Sau 2 năm chia tay Quang Hải, Nhật Lê lột xác không tin nổi: Vô cùng xinh đẹp, body hình chữ S cực mlem mlem

Nhịp sống trẻ 13/07/2021 05:00

Chia tay nam cầu thủ tài năng, nổi tiếng nhất làng bóng Việt, Nhật Lê hiện tại vô cùng xinh đẹp, sexy.

Nhật Lê là cô gái gắn bó với Quang Hải từ khi anh chàng chưa nổi tiếng, tuy có chiều cao khiêm tốn nhưng cô nàng luôn nổi bật với nước da trắng cùng gương mặt xinh đẹp. Sau 3 năm yêu nhau, chuyện tình của cặp đôi đã kết thúc trong sự nuối tiếc của nhiều người.

Sau 2 năm chia tay Quang Hải, Nhật Lê lột xác không tin nổi: Vô cùng xinh đẹp, body hình chữ S cực mlem mlem - Ảnh 1
Nhật Lê và Quang Hải lúc còn bên cạnh nhau - Ảnh: Internet

Tuy không còn sánh bước bên chân sút Hà Nội nhưng hot girl Quảng Nam luôn dành được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng, là gương mặt được truyền thông săn đón. Cựu WAGs thường xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp với những góc chụp khoe được toàn bộ đường cong nóng bỏng.

Sau 2 năm chia tay Quang Hải, Nhật Lê lột xác không tin nổi: Vô cùng xinh đẹp, body hình chữ S cực mlem mlem - Ảnh 2
Hậu chia tay Quang Hải, Nhật Lê tiến gần tới hình tượng gợi cảm, sexy - Ảnh: Internet
Sau 2 năm chia tay Quang Hải, Nhật Lê lột xác không tin nổi: Vô cùng xinh đẹp, body hình chữ S cực mlem mlem - Ảnh 3
Cô nàng luôn xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ - Ảnh: Internet

Mới đây, Nhật Lê gây chú ý với loạt ảnh “sức khỏe tốt chống dịch” kèm theo caption:

“Vật chất quyết định ý thức. Thể chất quyết định tinh thần, sức khỏe. Mọi người nhớ tuân theo quy định 5k và giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch này nha.”

Sau 2 năm chia tay Quang Hải, Nhật Lê lột xác không tin nổi: Vô cùng xinh đẹp, body hình chữ S cực mlem mlem - Ảnh 4
Nhật Lê trong bộ ảnh 'sức khỏe tốt phòng dịch' khoe body 'chuẩn mẫu' - Ảnh: FBNV

 Trong hình, 9x diện đồ ôm sát cơ thể và tạo dáng đang tập thể dục, khéo léo khoe vòng 1 gợi cảm. Cư dân mạng đã dành cho hot girl không ít lời khen như “Xinh quá chị yêu ơi”, “Tập thể dục có cần xinh vậy không”, “Body đẹp quá”. Có thể thấy rằng nhờ luyện tập mà body của Nhật Lê đã thăng hạng hơn rất nhiều, nhan sắc cũng xinh đẹp vượt bậc, luôn chiếm spotlight mỗi khi xuất hiện.

Sau 2 năm chia tay Quang Hải, Nhật Lê lột xác không tin nổi: Vô cùng xinh đẹp, body hình chữ S cực mlem mlem - Ảnh 5
Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Nhật Lê - Ảnh: FBNV
Sau 2 năm chia tay Quang Hải, Nhật Lê lột xác không tin nổi: Vô cùng xinh đẹp, body hình chữ S cực mlem mlem - Ảnh 6
Body hình chữ S của hot girl Quảng Nam - Ảnh: FBNV
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Từ khóa:   Nhật Lê Bạn gái Quang Hải sexy

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