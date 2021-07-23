Rich Kid Gia Kỳ quyết định đi tu, lý do khiến dân tình ngã ngửa

Nhịp sống trẻ 23/07/2021 07:01

Rich Kid Gia Kỳ gây bất ngờ khi chia sẻ về quyết định xuất gia tu hành của mình.

Nguyễn Đăng Gia Kỳ sinh năm 2003, là một rich kid đình đám với những câu chuyện như bỏ ra 100 triệu để đi cùng chuyến bay hạng thương gia với Ngọc Trinh, dùng thẻ đen làm thước kẻ hay bắt đầu cương vị CEO từ năm 17 tuổi. Cậu chàng khẳng định mình là rich kid tự thân chứ không phải ăn bám bố mẹ.

Rich Kid Gia Kỳ quyết định đi tu, lý do khiến dân tình ngã ngửa - Ảnh 1
Rich kid Nguyễn Đăng Gia Kỳ - Ảnh: Internet

Không chỉ khiến dân tình trầm trồ với cuộc sống “giàu hết phần thiên hạ”, rich kid 2k3 còn gây bất ngờ khi chia sẻ về kế hoạch xuất gia của mình. Gia Kỳ dự định làng Mai (Pháp) sẽ là nơi bản thân tu hành, trước đó cậu sẽ học Tôn giáo học và Triết học ở Đức. Rich kid cũng cho biết sẽ qua Bồ Đào Nha thăm bố trước rồi mới bắt đầu bước vào con đường Phật pháp.

Rich Kid Gia Kỳ quyết định đi tu, lý do khiến dân tình ngã ngửa - Ảnh 2
Cậu chàng từng rao bán 2 chiếc Maybach để ủng hộ Quỹ vaccine Covid-19 - Ảnh: Internet

Mới đây, khi mở phần hỏi đáp trên Instagram, Gia Kỳ đã nhận được một thắc mắc về lý do mà cậu quyết định đi tu rằng: “Sao anh giàu vậy không theo kinh doanh mà lại quyết định đi tu ạ?”, rich kid sau đó đã có câu trả lời khá rõ ràng:

“1. Anh không có giàu (thề).

2. Nếu có giàu đi nữa thì cũng không có nghĩa là phải kinh doanh.

3. Đi tu là passion (đam mê) của anh vậy thôi.”

Rich Kid Gia Kỳ quyết định đi tu, lý do khiến dân tình ngã ngửa - Ảnh 3
Rich kid chia sẻ về lý do quyết định đi tu - Ảnh: Internet

Qua lời “giải đáp” thẳng thắn của Gia Kỳ, có thể hiểu rằng vì đam mê nên cậu muốn đi tu, chỉ vậy thôi. Và điều này đã làm fan không khỏi bất ngờ, ngã ngửa. 

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