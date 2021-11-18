Quạt Nedfon giải pháp thông gió và không khí sạch

Nhịp sống trẻ 18/11/2021 17:11

Quạt Nedfon - giải pháp hữu hiệu trong việc thanh lọc không khí, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khoẻ con người một cách toàn diện nhất.

 

Quạt Nedfon - Thương hiệu quạt thông gió có nguồn gốc Đài Loan, Trung Quốc. Chúng ta có thể bắt gặp nhiều sản phẩm được sử dụng rộng rãi ở nhiều nơi trong cuộc sống hiện nay. Việc trang bị thêm loại quạt này có vai trò quan trọng trong việc cung cấp cũng như cân bằng lượng oxy cần thiết trong phòng, đồng thời góp phần bảo vệ sức khoẻ của con người một cách toàn diện nhất.

Quạt Nedfon là gì?

Quạt Nedfon là loại quạt thông gió công nghiệp. Chúng được thiết kế giúp lưu chuyển không khí từ bên ngoài vào trong, hút không khí tù đọng từ trong ra ngoài. Đồng thời mang những luồng khí tươi mới từ ngoài vào trong.

Dựa vào đặc điểm cấu tạo, loại quạt này thường được lắp trực tiếp vào tường nên chúng còn được gọi là quạt thông gió gắn tường. Sản phẩm được lắp ở những không gian mà không khí không thể tự lưu chuyển được (văn phòng, nhà xưởng, phòng ngủ, nhà tắm, nhà bếp….)

Đây là một trong những loại quạt thông gió đang được sử dụng nhiều hiện nay. Quạt Nedfon thường có thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, vận hành êm ái và không gây tiếng ồn.

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Quạt Nedfon được lắp ở những không gian mà không khí không thể tự lưu chuyển được

 

Công dụng của quạt thông gió Nedfon trong đời sống

Quạt Nedfon mang đến nhiều công dụng trong cuộc sống hàng ngày của con người:

Lưu thông không khí hiệu quả và tốt cho sức khỏe

Trong điều kiện dân cư đông đúc và diện tích đất ngày càng chật chội như hiện nay, môi trường sống bí bách khiến tinh thần và sức khỏe con người bị giảm sút. Việc sử dụng quạt thông gió Nedfon được xem là giải pháp hữu ích giúp lưu chuyển không  khí tù đọng trong không gian khép kín dù là không gian công nghiệp hay không gian sống trong gia đình.

Bên cạnh đó, độ ẩm môi trường mất cân bằng cũng là điều kiện thuận lợi khiến nấm mốc, sâu bọ phát triển. Con người chúng ta không thể không quan tâm đến điều này. Bởi môi trường có không khí tù đọng lâu ngày sẽ là cơ hội giúp vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng và ảnh hưởng đến sức của con người.

Sử dụng quạt thông gió sẽ giúp không khí được lưu thông 2 chiều, đẩy không khí tù đọng bên trong ra bên ngoài. Đồng thời cung cấp nguồn khí tươi mới vào trong, gia tăng lượng oxy giúp không khí trở nên thoáng đãng, dễ chịu hơn. Các loại vi khuẩn, nấm mốc cũng không có điều kiện gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người.

Cho dù ở một không gian nào đi chăng nữa, bạn cũng cần một không gian thoáng mát để làm việc và sinh sống. Hệ thống quạt Nedfon sẽ là giải pháp tốt nhất giúp thanh lọc không khí, loại bỏ  bụi bẩn đồng thời cân bằng độ ẩm cho mọi không gian.

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Quạt thông gió Nedfon là giải pháp tốt nhất giúp thanh lọc không khí, loại bỏ  bụi bẩn

 

Quạt thông gió gắn tường giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường

Nhiều người thường cho rằng ô nhiễm môi trường chỉ xảy ra ở ngoài đường. Tuy nhiên thực tế không khí bị tù đọng trong nhà hay ở nơi làm việc cũng là môi trường thu nhỏ với những nguồn ô nhiễm có hại cho sức khỏe con người (khí ga, ẩm mộc. hoá chất, khói bụi), đặc biệt là khi môi trường bị thay đổi, nhiệt độ tăng cao.

Đặc biệt, trong môi trường khép kín cũng khiến cho không khí không được lưu thông, ở lâu sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ của con người. Việc sử dụng quạt thông gió là giải pháp giúp cân bằng và cung cấp luồng khí trong lành hơn.

Ngoài ra, quạt thông gió Nedfon còn có tác dụng lọc bỏ bụi bẩn từ trong không khí, cân bằng độ ẩm, tránh làm hại đến thiết bị, đồ dùng trong gia đình. Và quan trọng nhất là hạn chế được những bệnh có liên quan đến đường hô hấp.

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Quạt thông gió Nedfon còn có tác dụng lọc bỏ bụi bẩn từ trong không khí

 

Những lưu ý khi sử dụng quạt Nedfon

Quạt thông gió Nedfon mang đến nhiều công dụng trong đời sống của con người. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng bạn cần lưu ý một số vấn đề dưới đây:

  • Không nên lắp đặt quạt thông gió ở những nơi có độ ẩm cao bởi có thể gây nên hiện tượng điện giật, bị thương
  • Nguồn điện của quạt không được vượt quá ngưỡng điện áp định mức
  • Không nên sử dụng quạt ở những nơi dễ bắt lửa bởi có thể gây hoả hoạn
  • Không được đưa tay hay bất kỳ một đồ vật nào vào cánh quạt đang quay bởi nó có thể gây ra thương tích
  • Nên chọn vị trí lắp vững chắc, an toàn
  • Nếu không dùng trong một thời gian dài các gia đình hãy rút phích cắm hoặc ngắt cầu dao
  • Trước và sau khi lắp nên kiểm tra các bộ phận thật kỹ lưỡng để tránh sai sót
  • Hãy tuân thủ kỹ thuật lắp đặt và những quy định về dây điện bên trong, tránh kết nối kém hay đi dây sai gây hoả hoạn
  • Không nên để những người thiếu hiểu biết biết, trẻ nhỏ sử dụng quạt Nedfon để đảm bảo an toàn
  • Trong quá trình sử dụng nếu thiết bị không chạy, hư hỏng nên đến trung tâm bảo hành, nhà phân phối để được sửa chữa kịp thời.
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Nên chọn vị trí lắp quạt thông gió vững chắc, an toàn

Kết luận

Thông tin được chia sẻ phía trên đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về những công dụng của quạt Nedfon đối với cuộc sống hàng ngày của con người. Để sở hữu những sản phẩm chất lượng, chính hãng bạn hãy đến với https://Siscom.vn. Đây là đơn vị chuyên phân phối các thiết bị quạt thông gió với giá ưu đãi nhất cùng dịch vụ bảo hành tốt nhất.

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