Nữ tiếp viên trưởng Đà Nẵng khoe dáng bốc lửa tuổi 32, đến chị em cũng phải "ngắm mãi không chán"

Nhịp sống trẻ 26/10/2022 06:07

Trần Phương Ly là nữ tiếp viên trưởng được nhận xét là trẻ trung và quyến rũ mặc dù đã ở ngưỡng tuổi 32.

Trần Phương Ly sinh năm 1990 là nữ tiếp viên trưởng của hãng hàng không quốc gia Việt Nam. 

Nữ tiếp viên trưởng Đà Nẵng khoe dáng bốc lửa tuổi 32, đến chị em cũng phải 'ngắm mãi không chán' - Ảnh 1

Nhan sắc rạng rỡ cùng những hình ảnh sang chảnh Phương Ly khoe trên trang cá nhân thu hút không ít sự chú ý.

Nữ tiếp viên trưởng Đà Nẵng khoe dáng bốc lửa tuổi 32, đến chị em cũng phải 'ngắm mãi không chán' - Ảnh 2

Con đường dẫn Phương Ly đến với công việc tiếp viên hàng không kể ra cũng dài. Từ nhỏ, cô đã luôn mơ ước trở thành một nữ tiếp viên giỏi xinh, được kéo vali đi tung tăng khắp thế giới nhưng không biết phải làm sao để hiện thực hoá ước mơ đó. Đến khi lớn lên, Phương Ly đi du học ở Sydney.

Nữ tiếp viên trưởng Đà Nẵng khoe dáng bốc lửa tuổi 32, đến chị em cũng phải 'ngắm mãi không chán' - Ảnh 3

Những chuyến về thăm nhà bay cùng Vietnam Airlines, nhìn các anh chị mặc bộ đồng phục màu đỏ huyết dụ khiến đam mê trong Phương Ly thao thức trở lại.

"Vậy là mình bắt đầu dành thời gian lên mạng tìm hiểu về những điều kiện cần và đủ để trở thành tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines, tự trau dồi, bổ sung những kiến thức cần thiết cho bản thân. Khi tốt nghiệp đại học ở Úc xong, mình quyết định về nước để theo đuổi công việc mà mình mơ ước, bay cho hãng hàng không mà mình trót yêu", Phương Ly chia sẻ.

Nữ tiếp viên trưởng Đà Nẵng khoe dáng bốc lửa tuổi 32, đến chị em cũng phải 'ngắm mãi không chán' - Ảnh 4

Phương Ly có ngoại hình ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, thân hình cân đối.

Nữ tiếp viên trưởng Đà Nẵng khoe dáng bốc lửa tuổi 32, đến chị em cũng phải 'ngắm mãi không chán' - Ảnh 5

Cô thường xuyên khoe dáng trong nhiều trang phục tôn đường cong như áo tắm, váy bodycon.

Nữ tiếp viên trưởng Đà Nẵng khoe dáng bốc lửa tuổi 32, đến chị em cũng phải 'ngắm mãi không chán' - Ảnh 6

Mặc dù đã ở tuổi 32 nhưng Phương Ly vẫn trẻ trung và gợi cảm.

Nữ tiếp viên trưởng Đà Nẵng khoe dáng bốc lửa tuổi 32, đến chị em cũng phải 'ngắm mãi không chán' - Ảnh 7

Để có được vóc dáng đẹp người đẹp này đã chăm chỉ tập thể thao, duy trì thói quen vận động đều đặn.

Nữ tiếp viên trưởng Đà Nẵng khoe dáng bốc lửa tuổi 32, đến chị em cũng phải 'ngắm mãi không chán' - Ảnh 8

Vóc dáng cân đối của Phương Ly có được là nhờ nỗ lực rèn luyện của cô, luôn tranh thủ luyện tập khi có thời gian trống.

Nữ tiếp viên trưởng Đà Nẵng khoe dáng bốc lửa tuổi 32, đến chị em cũng phải 'ngắm mãi không chán' - Ảnh 9

Cô có lối sống cởi mở, tương tác với người hâm mộ trên trang cá nhân nên được nhiều người quan tâm và yêu mến.

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