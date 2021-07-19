'Nữ thần tắm suối' để lộ chân ngực trần khiến con dân mạng 'tụt đường huyết'

Nhịp sống trẻ 19/07/2021 14:04

Cô nàng hot girl được mệnh danh là "Nữ thần tắm suối" có gu ăn mặc thời trang và quyến rũ. Nhưng có vài lần khi cô chia sẻ những bức hình hở bạo lên MXH Trung Quốc khiến nhiều người cũng phải ngạc nhiên.

Cô nàng hot girl có tên là Ying Ning sinh năm 1999, tại Trung Quốc. Một một người mẫu ảnh nổi tiếng và được giới trẻ xứ Trung chú ý. Ying Ning là sinh viên đại học của học viện Mỹ thuật Tây An, cô gái sinh năm 99 này còn là hoa khôi nổi tiếng ở trường. Người đẹp gây ấn tượng với làn da trắng, gương mặt tựa nữ thần, khiến không ít anh chàng FA muốn rước về làm người yêu. Ngoài đời, cô nàng chuộng những bộ trang phục gợi cảm nhưng không quá hở nên đây cũng điểm cộng cho cô trong mắt nhiều netizen xứ Trung.

'Nữ thần tắm suối' để lộ chân ngực trần khiến con dân mạng 'tụt đường huyết' - Ảnh 1
Hoa khôi học viên Mỹ thuật Tây An (Trung Quốc) Ying Ning - Ảnh: Internet

Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung có một phá "hú hồn" khi người đẹp Ying Ning diện những bộ nội y táo bạo, hình ảnh ngay lập tức được lan truyền chóng mặt trên weibo. Ying Ning đã lăng xê xu hướng underboob. Cô nàng diện một chiếc áo khá chật và bó sát để tôn lên vòng một đầy đặn mang khuynh hướng phá cách và không còn giống với một nữ thần ăn mặt trẻ trung, năng động như trước.

'Nữ thần tắm suối' để lộ chân ngực trần khiến con dân mạng 'tụt đường huyết' - Ảnh 2
Gu ăn mặc gợi cảm, sexy đã trở thành thương hiệu của cô nàng - Ảnh: Internet

Dù vậy, cô nàng hoa khôi vẫn được nhiều người khen gợi vì chọn góc chụp tinh tế và không tạo cảm giác phản cảm đối với người nhìn.

'Nữ thần tắm suối' để lộ chân ngực trần khiến con dân mạng 'tụt đường huyết' - Ảnh 3
Chuộng gu ăn mặc gợi cảm nhưng không quá lộ liễu nhưng giờ đây cô nàng lại "lật kèo" với trang phục nội y hở bạo - Ảnh: Internet
'Nữ thần tắm suối' để lộ chân ngực trần khiến con dân mạng 'tụt đường huyết' - Ảnh 4

 

'Nữ thần tắm suối' để lộ chân ngực trần khiến con dân mạng 'tụt đường huyết' - Ảnh 5
'Nữ thần tắm suối' để lộ chân ngực trần khiến con dân mạng 'tụt đường huyết' - Ảnh 6
Cô nàng cũng bị một số netizen khiển trách vì gu ăn mặc quá bạo và mang tính khiêu khích - Ảnh: Internet
'Nữ thần tắm suối' để lộ chân ngực trần khiến con dân mạng 'tụt đường huyết' - Ảnh 7
Nét đẹp phóng khoáng của Ying Ning không thể chối cãi - Ảnh: Internet
'Nữ thần tắm suối' để lộ chân ngực trần khiến con dân mạng 'tụt đường huyết' - Ảnh 8
Những lần diện trang phục gợi cảm quá đà khiến mỹ nữ nhận khá nhiều lời chê - Ảnh: Internet

 Dù cô nàng nhận nhiều phản ứng trái nhiều từ netizen Trung Quốc nhưng vẫn còn một số người hâm mộ luôn ủng hộ cô hết lòng. 

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