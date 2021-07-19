'Nữ thần tắm suối' để lộ chân ngực trần khiến con dân mạng 'tụt đường huyết'

Cô nàng hot girl có tên là Ying Ning sinh năm 1999, tại Trung Quốc. Một một người mẫu ảnh nổi tiếng và được giới trẻ xứ Trung chú ý. Ying Ning là sinh viên đại học của học viện Mỹ thuật Tây An, cô gái sinh năm 99 này còn là hoa khôi nổi tiếng ở trường. Người đẹp gây ấn tượng với làn da trắng, gương mặt tựa nữ thần, khiến không ít anh chàng FA muốn rước về làm người yêu. Ngoài đời, cô nàng chuộng những bộ trang phục gợi cảm nhưng không quá hở nên đây cũng điểm cộng cho cô trong mắt nhiều netizen xứ Trung.

Hoa khôi học viên Mỹ thuật Tây An (Trung Quốc) Ying Ning - Ảnh: Internet

Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung có một phá "hú hồn" khi người đẹp Ying Ning diện những bộ nội y táo bạo, hình ảnh ngay lập tức được lan truyền chóng mặt trên weibo. Ying Ning đã lăng xê xu hướng underboob. Cô nàng diện một chiếc áo khá chật và bó sát để tôn lên vòng một đầy đặn mang khuynh hướng phá cách và không còn giống với một nữ thần ăn mặt trẻ trung, năng động như trước.