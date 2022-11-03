Không những thế, vì có body tuyệt đẹp mà nhiều người lầm tưởng cô là huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp.

Lê Bích Trăm (Cà Mau) là " Nữ thần phòng gym" mới nổi trên mạng xã hội. Cô gái sinh năm 2001 đến từ Cà Mau hiện tại đang là người mẫu tự do và có sự lấn sân “nhẹ nhàng” sang công việc diễn xuất.

Nhưng ít ai biết, trước đây Lê Bích Trăm có ngoại hình chưa thực sự ấn tượng. Để có được thân hình vạn người mê như ngày hôm nay, người đẹp Cà Mau đã tập luyệm rất chăm chỉ để “lột xác” thật ngoạn mục.

Body của cô nàng khiến nhiều người ghen tỵ với vòng eo con kiến

Nhờ tập luyện chăm chỉ mà nàng hot girl 10X có được vòng eo 56cm, nhỏ hơn vòng eo của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh (58cm là con số được cập nhật gần đây nhất).

Nhờ sở thích tập gym mà Bích Trăm mới có được vòng 3 căng tròn như hiện tại

Trên trang cá nhân, nàng hot girl 2001 thường xuyên chia sẻ vô vàn những tấm hình lên đồ siêu nóng bỏng.

Để có được thân hình săn chắc như hôm nay là nhờ Bích Trăm chăm chỉ tập luyện thường xuyên

Bích Trăm luôn khiến người ta phải ngước nhìn mỗi dịp lên sóng nhờ vào gương mặt xinh đẹp, đường cong chữ S nuột nà cùng cách diện đồ khoe dáng cực táo bạo.

Số đo ba vòng hiện tại của Bích Trăm là: 86-58-90 (cm)

Ngoài ra, nàng hot girl 2001 còn gây chú ý nhờ cái tên đặc biệt ‘Bích Trăm’. Hot girl Cà Mau cho hay, cái tên độc lạ này là do ông ngoại đặt cho cô.

Người đẹp Cà Mau chưa từng ăn kiêng hay uống thuốc giảm cân để có được body như hiện tại

"Ban đầu, ông ngoại định đặt tên cho mình là Bích Chăm nhưng khi làm giấy khai sinh bị viết nhầm là Bích Trăm", nàng hot girl Cà Mau chia sẻ.

Bích Trăm vẫn luôn duy trì chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng kết hợp với việc luyện tập thường xuyên

Thường xuyên theo dõi nàng hot girl này trên mạng xã hội, hẳn người ta sẽ biết rằng, hot girl này chính là một tín đồ của các trang phục kiệm vải, cắt xẻ táo bạo.

Cận cảnh vòng eo 56cm của nàng hot girl Cà Mau

Hot girl thường dành ưu ái cho những trang phục giúp tôn lên triệt để lợi thế vóc dáng của cô nàng

Hiện tại, người đẹp Cà Mau có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Không chỉ xinh đẹp, sức hút của cô còn tăng lên nhờ những tip tập gym hiệu quả.

Không phải lúc nào cũng chọn trang phục cắt xẻ táo bạo, nàng hot girl 2001 luôn biết cách ăn mặc sao đúng hoàn cảnh

Người đẹp Cà Mau thường nhận được hàng nghìn lượt thích trên Facebook, Instagram khi cô đăng tải những bức ảnh của mình lên