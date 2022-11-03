Nổi tiếng lên nhờ ngoại hình nổi bật, gái xinh Việt Nam có tên lạ - Lê Bích Trăm gây ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng với body nuột nà và nóng bỏng.
- Nhan sắc của nữ kiện tướng cờ vua 17 tuổi gây 'náo loạn MXH' vì quá xinh đẹp, chứng nhận dậy thì thành công
- Cô thiếu nữ dân tộc Ba Na vừa tròn 18 tuổi, sỡ hữu nhan sắc 'chim sa cá lặn' cùng với một vóc dáng quyến rũ chuẩn không cần chỉnh
Lê Bích Trăm (Cà Mau) là " Nữ thần phòng gym" mới nổi trên mạng xã hội. Cô gái sinh năm 2001 đến từ Cà Mau hiện tại đang là người mẫu tự do và có sự lấn sân “nhẹ nhàng” sang công việc diễn xuất.
Không những thế, vì có body tuyệt đẹp mà nhiều người lầm tưởng cô là huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp.
Nhưng ít ai biết, trước đây Lê Bích Trăm có ngoại hình chưa thực sự ấn tượng. Để có được thân hình vạn người mê như ngày hôm nay, người đẹp Cà Mau đã tập luyệm rất chăm chỉ để “lột xác” thật ngoạn mục.
Sau khi "đúc" dáng thành công, hot girl Cà Mau tự tin diện những set đồ cắt xẻ hút mắt.
Nhờ tập luyện chăm chỉ mà nàng hot girl 10X có được vòng eo 56cm, nhỏ hơn vòng eo của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh (58cm là con số được cập nhật gần đây nhất).
Trên trang cá nhân, nàng hot girl 2001 thường xuyên chia sẻ vô vàn những tấm hình lên đồ siêu nóng bỏng.
Bích Trăm luôn khiến người ta phải ngước nhìn mỗi dịp lên sóng nhờ vào gương mặt xinh đẹp, đường cong chữ S nuột nà cùng cách diện đồ khoe dáng cực táo bạo.
Ngoài ra, nàng hot girl 2001 còn gây chú ý nhờ cái tên đặc biệt ‘Bích Trăm’. Hot girl Cà Mau cho hay, cái tên độc lạ này là do ông ngoại đặt cho cô.
"Ban đầu, ông ngoại định đặt tên cho mình là Bích Chăm nhưng khi làm giấy khai sinh bị viết nhầm là Bích Trăm", nàng hot girl Cà Mau chia sẻ.
Thường xuyên theo dõi nàng hot girl này trên mạng xã hội, hẳn người ta sẽ biết rằng, hot girl này chính là một tín đồ của các trang phục kiệm vải, cắt xẻ táo bạo.
Hiện tại, người đẹp Cà Mau có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Không chỉ xinh đẹp, sức hút của cô còn tăng lên nhờ những tip tập gym hiệu quả.
Người đẹp Cà Mau thường nhận được hàng nghìn lượt thích trên Facebook, Instagram khi cô đăng tải những bức ảnh của mình lên