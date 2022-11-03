"Nữ thần phòng gym" Cà Mau: Sở hữu cái tên cực độc lạ, ngoại hình xinh đẹp và thân hình nóng bỏng không thua bất kỳ người nổi tiếng nào

Nhịp sống trẻ 03/11/2022 06:31

Nổi tiếng lên nhờ ngoại hình nổi bật, gái xinh Việt Nam có tên lạ - Lê Bích Trăm gây ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng với body nuột nà và nóng bỏng.

Lê Bích Trăm (Cà Mau) là " Nữ thần phòng gym" mới nổi trên mạng xã hội. Cô gái sinh năm 2001 đến từ Cà Mau hiện tại đang là người mẫu tự do và có sự lấn sân “nhẹ nhàng” sang công việc diễn xuất.

'Nữ thần phòng gym' Cà Mau: Sở hữu cái tên cực độc lạ, ngoại hình xinh đẹp và thân hình nóng bỏng không thua bất kỳ người nổi tiếng nào - Ảnh 1
"Nữ thần phòng gym" Cà Mau đang gây sốt trên mạng xã  - Lê Bích Trăm

Không những thế, vì có body tuyệt đẹp mà nhiều người lầm tưởng cô là huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp.

'Nữ thần phòng gym' Cà Mau: Sở hữu cái tên cực độc lạ, ngoại hình xinh đẹp và thân hình nóng bỏng không thua bất kỳ người nổi tiếng nào - Ảnh 2
Bích Trăm sở hữu ngoại hình xinh đẹp và thân hình bốc  

Nhưng ít ai biết, trước đây Lê Bích Trăm có ngoại hình chưa thực sự ấn tượng. Để có được thân hình vạn người mê như ngày hôm nay, người đẹp Cà Mau đã tập luyệm rất chăm chỉ để “lột xác” thật ngoạn mục.

'Nữ thần phòng gym' Cà Mau: Sở hữu cái tên cực độc lạ, ngoại hình xinh đẹp và thân hình nóng bỏng không thua bất kỳ người nổi tiếng nào - Ảnh 3
Bích Trăm hướng đến hình ảnh một cô gái sexy và hiện đại

Sau khi "đúc" dáng thành công, hot girl Cà Mau tự tin diện những set đồ cắt xẻ hút mắt.

'Nữ thần phòng gym' Cà Mau: Sở hữu cái tên cực độc lạ, ngoại hình xinh đẹp và thân hình nóng bỏng không thua bất kỳ người nổi tiếng nào - Ảnh 4
Body của cô nàng khiến nhiều người ghen tỵ với vòng eo con kiến

Nhờ tập luyện chăm chỉ mà nàng hot girl 10X có được vòng eo 56cm, nhỏ hơn vòng eo của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh (58cm là con số được cập nhật gần đây nhất).

'Nữ thần phòng gym' Cà Mau: Sở hữu cái tên cực độc lạ, ngoại hình xinh đẹp và thân hình nóng bỏng không thua bất kỳ người nổi tiếng nào - Ảnh 5
Nhờ sở thích tập gym mà Bích Trăm mới có được vòng 3 căng tròn như hiện tại

Trên trang cá nhân, nàng hot girl 2001 thường xuyên chia sẻ vô vàn những tấm hình lên đồ siêu nóng bỏng.

'Nữ thần phòng gym' Cà Mau: Sở hữu cái tên cực độc lạ, ngoại hình xinh đẹp và thân hình nóng bỏng không thua bất kỳ người nổi tiếng nào - Ảnh 6
Để có được thân hình săn chắc như hôm nay là nhờ Bích Trăm chăm chỉ tập luyện thường xuyên

Bích Trăm luôn khiến người ta phải ngước nhìn mỗi dịp lên sóng nhờ vào gương mặt xinh đẹp, đường cong chữ S nuột nà cùng cách diện đồ khoe dáng cực táo bạo.

'Nữ thần phòng gym' Cà Mau: Sở hữu cái tên cực độc lạ, ngoại hình xinh đẹp và thân hình nóng bỏng không thua bất kỳ người nổi tiếng nào - Ảnh 7
Số đo ba vòng hiện tại của Bích Trăm là: 86-58-90 (cm)

Ngoài ra,  nàng hot girl 2001 còn gây chú ý nhờ cái tên đặc biệt ‘Bích Trăm’. Hot girl Cà Mau cho hay, cái tên độc lạ này là do ông ngoại đặt cho cô.

'Nữ thần phòng gym' Cà Mau: Sở hữu cái tên cực độc lạ, ngoại hình xinh đẹp và thân hình nóng bỏng không thua bất kỳ người nổi tiếng nào - Ảnh 8
Người đẹp Cà Mau chưa từng ăn kiêng hay uống thuốc giảm cân để có được body như hiện tại

"Ban đầu, ông ngoại định đặt tên cho mình là Bích Chăm nhưng khi làm giấy khai sinh bị viết nhầm là Bích Trăm", nàng hot girl Cà Mau chia sẻ.

'Nữ thần phòng gym' Cà Mau: Sở hữu cái tên cực độc lạ, ngoại hình xinh đẹp và thân hình nóng bỏng không thua bất kỳ người nổi tiếng nào - Ảnh 9
Bích Trăm vẫn luôn duy trì chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng kết hợp với việc luyện tập thường xuyên

Thường xuyên theo dõi nàng hot girl này trên mạng xã hội, hẳn người ta sẽ biết rằng, hot girl này chính là một tín đồ của các trang phục kiệm vải, cắt xẻ táo bạo.

'Nữ thần phòng gym' Cà Mau: Sở hữu cái tên cực độc lạ, ngoại hình xinh đẹp và thân hình nóng bỏng không thua bất kỳ người nổi tiếng nào - Ảnh 10
Cận cảnh vòng eo 56cm của nàng hot girl Cà Mau

 

'Nữ thần phòng gym' Cà Mau: Sở hữu cái tên cực độc lạ, ngoại hình xinh đẹp và thân hình nóng bỏng không thua bất kỳ người nổi tiếng nào - Ảnh 11
Hot girl thường dành ưu ái cho những trang phục giúp tôn lên triệt để lợi thế vóc dáng của cô nàng 

Hiện tại, người đẹp Cà Mau có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Không chỉ xinh đẹp, sức hút của cô còn tăng lên nhờ những tip tập gym hiệu quả.

'Nữ thần phòng gym' Cà Mau: Sở hữu cái tên cực độc lạ, ngoại hình xinh đẹp và thân hình nóng bỏng không thua bất kỳ người nổi tiếng nào - Ảnh 12
Không phải lúc nào cũng chọn trang phục cắt xẻ táo bạo, nàng hot girl 2001 luôn biết cách ăn mặc sao  đúng hoàn cảnh

Người đẹp Cà Mau thường nhận được hàng nghìn lượt thích trên Facebook, Instagram khi cô đăng tải những bức ảnh của mình lên

'Nữ thần phòng gym' Cà Mau: Sở hữu cái tên cực độc lạ, ngoại hình xinh đẹp và thân hình nóng bỏng không thua bất kỳ người nổi tiếng nào - Ảnh 13
Với 'hot girl phòng gym' vốn có một thân hình hoàn hảo như Lê Bích Trăm, chẳng kiểu trang phục nào có thể làm khó được cô nàng

 

Lần hiếm hoi lộ diện trước công chúng, nhan sắc của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam đầu tiên ra sao sau thời gian dài sống kín tiếng?

Lần hiếm hoi lộ diện trước công chúng, nhan sắc của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam đầu tiên ra sao sau thời gian dài sống kín tiếng?

Nàng Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam đầu tiên Thuỳ Lâm đã có dịp hội ngộ, đọ sắc cùng dàn mỹ nhân sau thời gian dài ở ẩn.

Xem thêm
Từ khóa:   nhịp sống trẻ hot girl cà mau Hot girl 10X

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 27 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 6 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 7 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ