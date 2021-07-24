Nữ stream 'loã thể' ngồn ngộn trên livestream nhưng không bị cấm sóng vì một thủ thuật vô cùng tinh vi

Một nữ streamer công khai lên sóng với cảnh "tắm tiên" gợi cảm khiến cư dân mạng phát sốc.
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Để thu hút lượt tương tác và view cao, nhiều streamer không ngần ngại tung nhiều chiêu trò quái lạ như nhảy nhót trong trang phục gợi cảm để khoe thân hay úp mở show hàng khủng,... Một trong những nữ streamer đang "hot hit" thời gian gần đây không thể kể đến Eun-ji. Mỗi lần lên sóng cô nàng đều khiến người xem một phen sốc nặng vì sẵn sàng "rủ bỏ" hết quần áo để thực hiện livestream cảnh tắm bồn.
Vốn sở hữu gương mặt dễ thương, ngây thơ cùng vóc dáng cực kỳ nóng bỏng, nữ streamer rất mạnh dạn theo đuổi phong cách siêu táo bạo trong mỗi lần xuất hiện. Thận chí, có lần cô nàng còn không gần ngại thay quần áo ngày trên sóng.
Mới đây, sau thời gian ở ẩn, Eun-ji bất ngờ tái xuất trở lại với màn livestream táo bạo hơn bao giờ hết khiến người xem "xịt máu mũi". Cụ thể, lần này cô nàng quay hẳn một clip tắm bồn nhưng sẵn sàng nude 100% để thu hút người xem.
Tuy vậy, để không bị vi phạm quy định livestream, Eun-ji có thủ thuật tinh vi để che đi những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể bằng cách tạo quần áo bằng… bọt xà phòng. Thế thôi, chẳng cần làm gì nhiều, livestream của Eun-ji vẫn thu hút được hàng trăm nghìn lượt xem trên sóng.
Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Eun-ji livestream cảnh tắm bồn nóng bỏng như vậy. Tuy nhiên, đây là lần "hở bạo" nhất từ trước đến nay. Trước đó, cô nàng cũng lên sóng tắm bồn với duy nhất 1 chiếc khăn tắm quấn quanh cơ thể rồi thực hiện động tác hất nước lên người siêu nhạy cảm.