Nữ stream 'loã thể' ngồn ngộn trên livestream nhưng không bị cấm sóng vì một thủ thuật vô cùng tinh vi

Để thu hút lượt tương tác và view cao, nhiều streamer không ngần ngại tung nhiều chiêu trò quái lạ như nhảy nhót trong trang phục gợi cảm để khoe thân hay úp mở show hàng khủng,... Một trong những nữ streamer đang "hot hit" thời gian gần đây không thể kể đến Eun-ji. Mỗi lần lên sóng cô nàng đều khiến người xem một phen sốc nặng vì sẵn sàng "rủ bỏ" hết quần áo để thực hiện livestream cảnh tắm bồn.

Cô nàng cũng nổi tiếng với những màn livestream vô cùng táo bạo

Vốn sở hữu gương mặt dễ thương, ngây thơ cùng vóc dáng cực kỳ nóng bỏng, nữ streamer rất mạnh dạn theo đuổi phong cách siêu táo bạo trong mỗi lần xuất hiện. Thận chí, có lần cô nàng còn không gần ngại thay quần áo ngày trên sóng.