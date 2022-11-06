Nữ sinh “con nhà người ta” dành 2 năm chuẩn bị để 'chinh chiến' tại Hoa hậu Việt Nam 2022: Sinh trưởng trong gia đình giàu có, từng tự ti vào nhan sắc của bản thân

Ngày 23.10, sơ khảo phía Bắc vừa được diễn ra tại Hà Nội. Ban tổ chức đã công bố 33 người đẹp có cơ hội đi tiếp vào chung khảo và trang chính thức của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã đăng tải hình ảnh mới nhất về các thí sinh tham dự đấu trường sắc đẹp này.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 đã chính thức khởi động, thu hút nhiều thí sinh đến từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Hoa hậu Việt Nam là một đấu trường sắc đẹp mà bất kỳ cô gái trẻ nào cũng ao ước được chinh phục và có thể trở thành chủ nhân của vương miện và danh hiệu cao quý này. Là cuộc thi có tuổi đời lâu nhất tại Việt Nam, đấu trường sắc đẹp đã mang lại uy tín và được đánh giá là sân chơi sắc đẹp có những phần thi cam go nhất mà các thí sinh phải trải qua.

Tên đầy đủ của cô gái này là Nguyễn Phương Anh sinh năm 2002 tại Hải Phòng. Sinh trưởng trong một gia đình có điều kiện và hiện đang là sinh viên của ngành Truyền thông chuyên nghiệp (Professional Communication) tại một trong những ngôi trường thuộc giới nhà giàu tại Việt Nam, đó chính là Đại học RMIT Hà Nội.

Trong danh sách 33 thí sinh được chọn sau sơ khảo phía Bắc, Phương Anh với gương mặt xinh xắn, thanh tú cùng với thành tích học tập cực kỳ đáng nể, đã gây được ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng.

Người đẹp Hải Phòng còn gây ấn tượng với thân hình siêu chuẩn

Trên trang Fanpage của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022, loạt hình ảnh với nhan sắc cực đỉnh và thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của người đẹp 10X đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Với gương mặt cực kỳ xinh xắn, chiều cao 1m70, người đẹp sinh năm 2002 được dự đoán là có cơ hội tiến sâu vào các vòng trong của cuộc thi.

Sau hai năm ấp ủ và trang bị thêm kiến thức, người đẹp 10X quyết tâm dành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi

Trước đó, vào năm 2020, Phương Anh từng được mọi người ủng hộ tham gia thi Hoa hậu Việt Nam nhưng vì cảm thấy bản thân chưa đủ chín chắn nên người đẹp Hải Phòng quyết định ấp ủ dự định trong 2 năm qua.

Cho đến hiện tại, người đẹp 10X đã tự tin bản thân đã trang bị những kiến thức, kỹ năng cần có cũng như một tinh thần đầy năng lượng để đến với cuộc thi.

Ngoài nhan sắc ra cô còn sở hữu một loạt thành tích học tập khiến nhiều người ngưỡng mộ

Không những sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nàng 10X còn có loạt thành tích học tập đáng nể khi từng đạt Giải Nhì học sinh giỏi cấp quốc gia môn Ngữ văn năm 2020, đạt chứng chỉ IELTS 6.5 từ khi là học sinh lớp 11.

Người đẹp 10X rất yêu thích và thường xuyên diện tà áo dài, vì áo dài có thể tôn lên những ưu điểm trên cơ thể cô

Nhìn vào nhan sắc cực kỳ xinh đẹp của Phương Anh nhưng ít ai biết trước đây người đẹp 10X không tự tin vào nhan sắc và nhất là hàm răng của mình.

Thời còn là học sinh, nhan sắc của Phương Anh đã rất nổi bật

Cô đã đi niềng răng và sau khi tháo niềng, nhan sắc ngày càng thăng hạng và xinh đẹp hơn nhiều lần. Giờ đây, cô có nụ cười tinh khôi và tràn đầy năng lượng, tạo được thiện cảm lớn cho người đối diện mỗi khi nở nụ cười trên môi.

Người đẹp 10X chọn niềng răng để lột xác cho bản thân

Theo đó, BTC cuộc thi chia sẻ: “Cũng như các cuộc thi trước đây, Hoa Hậu Việt Nam 2022 nhất quán hướng đến tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình, trí tuệ, tâm hồn của các cô gái Việt Nam; lựa chọn các cô gái có đủ phẩm chất để hoàn thành các sứ mệnh của mình đối với xã hội, là đại diện xứng đáng của Việt Nam đi thi sắc đẹp thế giới”.

Được biết, lịch trình cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ trung tuần tháng 11 đến trung tuần tháng 12. Có thể nói, Chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2022 sẽ diễn ra sau Đại hội Đoàn toàn quốc như một sự kiện văn hóa với ý nghĩa chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc thành công.