Nữ kiếm khách 26 tuổi xinh đẹp khiến cộng đồng mạng 'ngả nghiêng', nhan sắc bốc lửa không kém màn đấu kiếm tài năng

Nhịp sống trẻ 31/07/2021 07:05

Theo dõi Olympic Tokyo, người hâm mộ không chỉ được “thưởng thức” tài năng của các vận động viên mà còn được ngắm nhìn visual đỉnh cao của họ, đặc biệt là nhan sắc xinh đẹp của nữ kiếm này.

Xuất hiện trong bộ môn Đấu kiếm tại Olympic Tokyo, vận động viên Zhu Jiawang (26 tuổi, biệt danh Moonie Chu) đại diện cho Hongkong (Trung Quốc) đã thu hút phần lớn sự chú ý của người hâm mộ nhờ nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào của mình.

Nữ kiếm khách 26 tuổi xinh đẹp khiến cộng đồng mạng 'ngả nghiêng', nhan sắc bốc lửa không kém màn đấu kiếm tài năng - Ảnh 1
Nữ kiếm thủ Zhu Jiawang (biệt danh Moonie Chu) - Ảnh: Internet
Nữ kiếm khách 26 tuổi xinh đẹp khiến cộng đồng mạng 'ngả nghiêng', nhan sắc bốc lửa không kém màn đấu kiếm tài năng - Ảnh 2
Vẻ ngoài xinh đẹp của Moonie Chu làm khán giả không khỏi 'ngả nghiêng' - Ảnh: Internet

Được biết Moonie Chu đã bắt đầu tập luyện môn đấu kiếm từ năm 8 tuổi và trở thành vận động viên kiếm Epee nghiệp dư 6 năm sau đó. Từ năm 2012, cô bắt đầu đăng ký tham gia các giải đấu quốc tế để tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ của mình. Với tinh thần ham học hỏi và sự chăm chỉ bền bỉ, Moonie Chu đã xuất sắc giành huy chương đồng tại Á vận hội Incheon 2014, huy chương bạc cá nhân Olympic trẻ 2018.

Nữ kiếm khách 26 tuổi xinh đẹp khiến cộng đồng mạng 'ngả nghiêng', nhan sắc bốc lửa không kém màn đấu kiếm tài năng - Ảnh 3
Người đẹp Hongkong sở hữu thành tích thể thao đáng nể - Ảnh: Internet

Tuy theo đuổi sự nghiệp thể thao nhưng người đẹp vẫn duy trì và hoàn thành nghiêm chỉnh việc học của mình. Năm 2017 cô đã tốt nghiệp khoa Tâm lý Đại học Hongkong sau đó an tâm tập luyện và thi đấu toàn thời gian để hướng tới ước mơ lớn nhất là tham dự Thế vận hội Olympic. Được biết đây cũng là lần đầu tiên kiếm thủ tham gia đấu trường này.

Sở hữu nét đẹp ngọt ngào, nụ cười tươi tắn cùng body bốc lửa, Moonie “ngang nhiên thành công” trong lĩnh vực làm đẹp, cô nàng là beauty blogger và influencer có tiếng, luôn được công chúng quan tâm hâm mộ.

Nữ kiếm khách 26 tuổi xinh đẹp khiến cộng đồng mạng 'ngả nghiêng', nhan sắc bốc lửa không kém màn đấu kiếm tài năng - Ảnh 4
Moonie Chu còn là beauty blogger và influencer có tiếng - Ảnh: Internet
Nữ kiếm khách 26 tuổi xinh đẹp khiến cộng đồng mạng 'ngả nghiêng', nhan sắc bốc lửa không kém màn đấu kiếm tài năng - Ảnh 5
Nhan sắc ngọt ngào của người đẹp tài năng - Ảnh: Internet

Những tưởng cả cuộc đời của Moonie chỉ “chăm chăm” cho đấu kiếm thế nhưng người đẹp Hongkong cũng thường xuyên tham gia các môn thể thao khác như lướt ván, bơi lội, tập chạy đường dài để rèn luyện sự tập trung và loại bỏ suy nghĩ tiêu cực. Bên cạnh đó, như bao cô gái khác, nữ kiếm thủ cũng có sở thích mua sắm và du lịch.

Nữ kiếm khách 26 tuổi xinh đẹp khiến cộng đồng mạng 'ngả nghiêng', nhan sắc bốc lửa không kém màn đấu kiếm tài năng - Ảnh 6
Nữ kiếm thủ xinh đẹp tuyệt vời trong chuyến nghỉ dưỡng của mình - Ảnh: Internet
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