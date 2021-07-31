Nữ kiếm khách 26 tuổi xinh đẹp khiến cộng đồng mạng 'ngả nghiêng', nhan sắc bốc lửa không kém màn đấu kiếm tài năng

Xuất hiện trong bộ môn Đấu kiếm tại Olympic Tokyo, vận động viên Zhu Jiawang (26 tuổi, biệt danh Moonie Chu) đại diện cho Hongkong (Trung Quốc) đã thu hút phần lớn sự chú ý của người hâm mộ nhờ nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào của mình.

Nữ kiếm thủ Zhu Jiawang (biệt danh Moonie Chu) - Ảnh: Internet

Vẻ ngoài xinh đẹp của Moonie Chu làm khán giả không khỏi 'ngả nghiêng' - Ảnh: Internet

Được biết Moonie Chu đã bắt đầu tập luyện môn đấu kiếm từ năm 8 tuổi và trở thành vận động viên kiếm Epee nghiệp dư 6 năm sau đó. Từ năm 2012, cô bắt đầu đăng ký tham gia các giải đấu quốc tế để tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ của mình. Với tinh thần ham học hỏi và sự chăm chỉ bền bỉ, Moonie Chu đã xuất sắc giành huy chương đồng tại Á vận hội Incheon 2014, huy chương bạc cá nhân Olympic trẻ 2018.