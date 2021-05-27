Nhan sắc cặp chị em sinh đôi ‘đẹp nhất Đài Loan’ khiến CĐM chao đảo ngày ấy giờ ra sao?

Nhịp sống trẻ 27/05/2021 18:28

Cặp chị em đã có một màn "dậy thì thành công" với nhan sắc xinh đẹp, thuần khiết, cuốn hút mọi ánh nhìn.

Thời mà chúng ta còn phải nói chuyện, giao lưu với nhau qua yahoo hay các diễn đàn trực tuyến, cặp chị em sinh đôi Sandy, Mandy từng khiến nhiều người "phát cuồng" vì vẻ ngoài đáng yêu, xinh xắn.

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Sandy và Mandy thuở bé đã rất xinh xắn - Ảnh: Internet

Cũng bởi nhan sắc đã đậm nét từ nhỏ, nhiều người ví von 2 cô gái là "cặp sinh đôi đẹp nhất Đài Loan". Dù tuổi còn nhỏ, 2 cô bé đã có lượng người hâm mộ tương đối khủng.

Với sự nổi tiếng nhanh chóng, hai cô bé trở thành khách mời quen thuộc trên các gameshow, chương trình truyền hình và dần trở thành người mẫu nhí nổi tiếng của Đài Loan.

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Cặp chị em sớm nổi tiếng vì vẻ ngoài đáng yêu của mình - Ảnh: Internet

Đã xinh đẹp, lại còn tài năng. Từ khi còn nhỏ, hai chị em đã thể hiện niềm yêu thích với bộ môn nhảy. Tài khoản Weibo của 2 cô bé đăng tải các video nhảy múa thu lại lượt theo dõi lớn bất ngờ.

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2 chị em rất yêu thích việc nhảy múa - Ảnh: Internet

Cha mẹ của Sandy và Mandy lại muốn con mình có một tuổi thơ bình thường và chuyên tâm vào việc học nên đã ít đăng tải lại các video về 2 cô công chúa nhỏ. Độ nhận diện của cả 2 cũng như vậy mà thu hẹp dần.

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Sandy và Mandy có một pha 'dậy thì hết sức thành công' - Ảnh: Internet

Bẵng đi 16 năm, 2 chị em ngày ấy nay đã lớn khôn. Tuy không còn vẻ ngoài bầu bĩnh đáng yêu, nhan sắc của cặp chị em lại được khen ngợi hơn về những nét trưởng thành, ra dáng thiếu nữ của mình.

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Đã xinh đẹp còn học giỏi, cặp chị em thi đậu trường đại học top đầu Trung Quốc - Ảnh: Internet

Theo thông tin được biết, Sandy và Mandy đã trúng tuyển một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc - Trường Đại học Thanh Hoa.

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