Ngẩn ngơ với vẻ đẹp của 'búp bê bóng chuyền' Việt Nam

Trong làng thể thao bóng chuyền, ngoài tài năng vượt trội, cô gái Chu Thị Ngọc (SN 1997) còn gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp và được các fan gọi với biệt danh "búp bê bóng chuyền". Vào tháng 4/2022 vừa qua, Chu Thị Ngọc cũng thử sức tham gia cuộc thi “Người đẹp Du lịch ASEAN+”, cuộc thi sắc đẹp tìm kiếm đại sứ truyền thông du lịch đồng hành cùng SEA Games 31 và thành công lọt vào top 30. Không chỉ vậy, mới đây, Chu Thị Ngọc cũng xuất sắc trở thành Hoa khôi của giải bóng chuyền nữ Cúp LVPB 2022.

Mới đây, Chu Thị Ngọc xuất sắc trở thành Hoa khôi của giải bóng chuyền nữ Cúp LVPB 2022 - Ảnh: Internet

Chu Thị Ngọc sở hữu chiều cao cực ấn tượng là 1m77 và cô nàng chơi ở vị trí chủ công đối chuyền của Kinh Bắc Bắc Ninh. Được biết, Ngọc đến với bóng chuyền khá sớm khi chỉ mới 12 tuổi. Khi đến với bóng chuyền, người đẹp 9x tham gia lò đào tạo của Bộ Tư lệnh Thông tin LVPB.