Ngẩn ngơ với vẻ đẹp của 'búp bê bóng chuyền' Việt Nam

Khi đến với bóng chuyền, người đẹp 9x tham gia lò đào tạo của Bộ Tư lệnh Thông tin LVPB.
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Trong làng thể thao bóng chuyền, ngoài tài năng vượt trội, cô gái Chu Thị Ngọc (SN 1997) còn gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp và được các fan gọi với biệt danh "búp bê bóng chuyền". Vào tháng 4/2022 vừa qua, Chu Thị Ngọc cũng thử sức tham gia cuộc thi “Người đẹp Du lịch ASEAN+”, cuộc thi sắc đẹp tìm kiếm đại sứ truyền thông du lịch đồng hành cùng SEA Games 31 và thành công lọt vào top 30. Không chỉ vậy, mới đây, Chu Thị Ngọc cũng xuất sắc trở thành Hoa khôi của giải bóng chuyền nữ Cúp LVPB 2022.
Chu Thị Ngọc sở hữu chiều cao cực ấn tượng là 1m77 và cô nàng chơi ở vị trí chủ công đối chuyền của Kinh Bắc Bắc Ninh. Được biết, Ngọc đến với bóng chuyền khá sớm khi chỉ mới 12 tuổi. Khi đến với bóng chuyền, người đẹp 9x tham gia lò đào tạo của Bộ Tư lệnh Thông tin LVPB.
Cùng với đội trẻ CLB này, mỹ nhân Nghệ An cùng đồng đội giành chức vô địch trẻ quốc gia 2014, á quân năm 2015. Nhưng sau khi lên đội 1, Ngọc không thành công trong vệc tìm suất đấu chính. Đến đầu năm 2019, Chu Thị Ngọc quyết định đi theo HLV Phạm Văn Long gia nhập CLB Kinh Bắc Bắc Ninh.
Tại đội bóng mới, Chu Thị Ngọc thành công khẳng định được tài năng khi trở thành nhân tố quan trọng giúp CLB giành 2 tầm HCĐ tại giải vô địch quốc gia 2019 và 2020. Tại đội bóng mới, Chu Thị Ngọc thành công khẳng định được tài năng khi trở thành nhân tố quan trọng giúp CLB giành 2 tầm HCĐ tại giải vô địch quốc gia 2019 và 2020.
Dù sở hữu sắc vóc vạn người mê thế nhưng người đẹp 25 tuổi luôn chọn những trang phục có phần năng động, thoải mái thay vì cắt xẻ táo bạo, khoe trọn đường cong. Với nhiều thành tích khủng đạt được trong thời gian qua, mỹ nhân 9X càng nhận được nhiều sự chú ý từ fan mê bộ môn bóng chuyền.