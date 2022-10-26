Ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp diễm lệ "ăn đứt hotgirl" của nữ biên tập viên tài giỏi VTV

Khánh Quỳnh có tên đầy đủ là Chu Khánh Quỳnh, sinh ngày 13/11/1997, quê Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Hiện, cô đang là gương mặt biên tập viên quen thuộc trong các bản tin thể thao của VTV Cab.

Có thể nói, Khánh Quỳnh là dân tay ngang. Bởi trước kia, cô theo học chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Hanoi University of Business and Technology.

Tuy nhiên, sau đó, nhờ cơ duyên, trải qua nhiều thử thách, học tập, bổ túc thêm các kiến thức đã giúp Khánh Quỳnh trải qua nhiều vòng phỏng vấn để tới với VTV Cab rồi trở thành một BTV như mọi người đang thấy.

Nhiều người nghĩ rằng, thể thao là lĩnh vực không dành cho nữ giới. Việc Khánh Quỳnh làm BTV thể thao chắc chắn sẽ khó hoàn thành được tốt.

Tuy nhiên, với niềm yêu thích thể thao, đam mê bóng đá nên việc mỗi ngày được hòa mình vào với công việc, tất bật với những đam mê của bản thân, cô nàng đã luôn cố gắng hoàn thành một cách xuất sắc nhất có thể.

Dù khi kết thúc một ngày dài, trở về nhà, tuy mệt nhưng vẫn thấy vui vì cảm thấy bản thân Khánh Quỳnh đã đóng góp được giá trị cho cuộc sống này

Không những thế, mỗi khi gặp khó khăn, bế tắc, gái xinh BTV này lại không bi quan, bỏ cuộc. Thay vào đó, cô chọn cách chấn an bản thân, lùi lại một bước để có được cái nhìn sáng suốt nhất về vấn đề.