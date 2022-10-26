Ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp diễm lệ "ăn đứt hotgirl" của nữ biên tập viên tài giỏi VTV

Nhịp sống trẻ 26/10/2022 06:06

Ở ngưỡng tuổi 24, Khánh Quỳnh được mệnh danh là hoa khôi của Truyền hình Cáp Việt Nam. Người đẹp đang có được công việc, cuộc sống bao người mơ ước.

Khánh Quỳnh có tên đầy đủ là Chu Khánh Quỳnh, sinh ngày 13/11/1997, quê Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Hiện, cô đang là gương mặt biên tập viên quen thuộc trong các bản tin thể thao của VTV Cab.

Ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp diễm lệ 'ăn đứt hotgirl' của nữ biên tập viên tài giỏi VTV - Ảnh 1

Có thể nói, Khánh Quỳnh là dân tay ngang. Bởi trước kia, cô theo học chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Hanoi University of Business and Technology.

Ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp diễm lệ 'ăn đứt hotgirl' của nữ biên tập viên tài giỏi VTV - Ảnh 2

Tuy nhiên, sau đó, nhờ cơ duyên, trải qua nhiều thử thách, học tập, bổ túc thêm các kiến thức đã giúp Khánh Quỳnh trải qua nhiều vòng phỏng vấn để tới với VTV Cab rồi trở thành một BTV như mọi người đang thấy.

Ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp diễm lệ 'ăn đứt hotgirl' của nữ biên tập viên tài giỏi VTV - Ảnh 3

Nhiều người nghĩ rằng, thể thao là lĩnh vực không dành cho nữ giới. Việc Khánh Quỳnh làm BTV thể thao chắc chắn sẽ khó hoàn thành được tốt.

Ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp diễm lệ 'ăn đứt hotgirl' của nữ biên tập viên tài giỏi VTV - Ảnh 4

Tuy nhiên, với niềm yêu thích thể thao, đam mê bóng đá nên việc mỗi ngày được hòa mình vào với công việc, tất bật với những đam mê của bản thân, cô nàng đã luôn cố gắng hoàn thành một cách xuất sắc nhất có thể.

Ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp diễm lệ 'ăn đứt hotgirl' của nữ biên tập viên tài giỏi VTV - Ảnh 5

Dù khi kết thúc một ngày dài, trở về nhà, tuy mệt nhưng vẫn thấy vui vì cảm thấy bản thân Khánh Quỳnh đã đóng góp được giá trị cho cuộc sống này

Ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp diễm lệ 'ăn đứt hotgirl' của nữ biên tập viên tài giỏi VTV - Ảnh 6

Không những thế, mỗi khi gặp khó khăn, bế tắc, gái xinh BTV này lại không bi quan, bỏ cuộc. Thay vào đó, cô chọn cách chấn an bản thân, lùi lại một bước để có được cái nhìn sáng suốt nhất về vấn đề.

Ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp diễm lệ 'ăn đứt hotgirl' của nữ biên tập viên tài giỏi VTV - Ảnh 7

Luôn tin tưởng vào bản thân, tinh thần ham học hỏi cùng tính cách quyết đoán, dám theo đuổi những gì mình yêu thích đã đưa cô gái thuộc ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trở thành một BTV tài ba.

Ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp diễm lệ 'ăn đứt hotgirl' của nữ biên tập viên tài giỏi VTV - Ảnh 8

Ngoài ra, công việc kinh doanh thời trang thiết kế, homestay của Khánh Quỳnh cũng đang gặt hái được những thành công nhất định.

Ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp diễm lệ 'ăn đứt hotgirl' của nữ biên tập viên tài giỏi VTV - Ảnh 9

Khánh Quỳnh không chỉ khiến người ta trầm trồ về sự tài giỏi, mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc mà còn gây ấn tượng bởi sắc vóc xinh đẹp không thua kém bất cứ một hot girl, người mẫu nào.

Ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp diễm lệ 'ăn đứt hotgirl' của nữ biên tập viên tài giỏi VTV - Ảnh 10

Với gương mặt thanh thoát, làn da trắng trẻo, thân hình bốc lửa, Khánh Quỳnh luôn thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện. Thậm chí, cô nàng từng gây xôn xao cộng đồng mạng chỉ với 2s trên sóng truyền hình khi đi cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Nhật Bản thuộc khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup.

Ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp diễm lệ 'ăn đứt hotgirl' của nữ biên tập viên tài giỏi VTV - Ảnh 11

Bên cạnh đó, cô nàng biên tập viên VTV Cab tạo được sự chú ý của cộng đồng với gu thời trang sành điệu. Cô nàng hay chọn cho mình những bộ vest sang trọng, quý phái. Nhưng cũng có khi trở lại với hình ảnh trẻ trung, dịu dàng, thướt tha với váy body, váy hở vai,…

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