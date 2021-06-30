'Mượn tạm' hình nấu ăn của Tăng Thanh Hà để 'sống ảo', cô gái trẻ nhận cái kết 'đắng ngắt' từ dân mạng

Trên mạng xã hội, một tài khoản có tên A.N bị "bốc phốt" mượn hình món ăn của Tăng Thanh Hà để "sống ảo" mà còn nhận vơ do mình chế biến.

Mới đây, trên mạng xã hội, một cô gái có tên tài khoản cá nhân là P.N.A.N đã nhận rất nhiều gạch đá từ cư dân mạng khi có hành động "mượn tạm" hình ảnh của người khác để "sống ảo". Cụ thể, chủ tài khoản này đã bị cư dân mạng phát hiện lấy hàng loạt ảnh món ăn của Tăng Thanh Hà để "copy paste" vào trang của mình và cô còn tự nhận là mình nấu. Không chỉ vậy, thỉnh thoảng, người này còn thậm chí giữ y nguyên dòng caption của nữ diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc." Cư dân mạng 'bốc phốt' cô gái có tài khoản cá nhân tên là P.N.A.N đã 'mượn tạm' những hình ảnh món ăn của Tăng Thanh Hà và tự nhận chính mình nấu - Ảnh: Chụp màn hình Trong bài đăng "bốc phốt", dân mạng này đã chụp lại hàng loạt hình ảnh cô gái này đăng trên trang cá nhân và so sánh với bài đăng của Tăng Thanh Hà. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng dễ dàng thấy cả 2 bức ảnh không lệch một ly từ cách trang trí đến cả món ăn, từ cọng rau đến từng lát thịt.

Điển hình là tấm ảnh chụp món mì spaghetti của Tăng Thanh Hà được A.N 'chôm chỉa' và chế biến ra thành câu chuyện mang caption mới: "Ăn đêm cày trận đá banh. Bữa ăn khuya chỉ tốn 15 phút". Hay một tấm ảnh chụp món bún chả giò thịt nướng, cô gái cũng "mang về" trang cá nhân của mình và "biến tấu" không ngần ngại: "Sáng nay nói với mẹ là sao con thấy buồn buồn. Mẹ mình: “Buồn là buồn cái gì? Mình kiểu Ơ. Cuối cùng hôm nay không bắt mình nấu nữa mà mẹ vào nấu cho mình”. Nhiều cư dân mạng cười ngất trước caption 'không hề giả trân' của cô gái 'sống ảo' - Ảnh: Chụp màn hình Đôi lúc, A.N còn giữ nguyên cả dòng caption của chính chủ - Ảnh: Chụp màn hình Dân mạng 'cạn lời' trước sự sao chép ngộ nghĩnh này - Ảnh: Chụp màn hình Bên dưới bài đăng bóc phốt về tài khoản A.N này, đông đảo cư dân mạng thả "cơn mưa" phẫn nộ kèm theo những màn cà khịa cười "nghiêng ngã". Thậm chí, có người còn tò mò biểu cảm của Tăng Thanh Hà khi đọc được bài bóc phốt này.

"Đã đạo ảnh rồi mà không chịu đầu tư đạo của nhiều tài khoản vô cho khó kiếm một chút… Chán ghê!" "Làm như không ai follow "chị Trúc" bán sách ở công viên Tao Đàn vậy!" "Mình cũng có bà chị ruột lấy ảnh đồ ăn trên mạng về rồi tự nhận là mình nấu như này. Nhắc tới làm nhớ chị ghê".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/muon-tam-hinh-nau-an-cua-tang-thanh-ha-de-song-ao-co-gai-tre-nhan-cai-ket-dang-ngat-tu-dan-mang-410527.html