Mặc đồ bó sát từ đầu đến chân, cô nàng hot girl nổi tiếng xứ Trung khiến người đi đường phải ngoái nhìn

Liu Tai Yang sinh năm 1995 là hot girl phòng gym nổi tiếng mạng xã hội xứ Trung.
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Cách đây không lâu những hình ảnh dạo phố, diện trang phục công sở của người đẹp phòng gym này bất ngờ nhận được sự chú ý lớn. Dù mặc kín như bưng nhưng vì trang phục quá bó sát nên cũng không che giấu nổi đường cong "kỳ vĩ" của hot girl phòng gym họ Liu. Không chỉ thế, cô còn gây chú ý vì chiếc áo sơ mi bung cúc như "bức tử" vòng 1 với những khoảng hở lấp ló.
Diện chiếc quần vải ống loe giúp Liu Tai Yang phô diễn trọn vòng 3 nóng bỏng. Đa số cư dân mạng đều dành lời khen ngợi cho vóc dáng chuẩn mực của Liu Tai Yang.
Ở ngoài đời, người đẹp thường xuyên chưng diện những bộ đồ tập, hoặc các thiết kế ôm sát cơ thể, tôn vinh body như "búp bê di động". Nhờ lợi thế ngoại hình táo bạo, đường cong đâu ra đấy Liu Tai Yang mặc gì cũng được khen quyến rũ.
Cô nàng sở hữu số đo 3 vòng gợi cảm tuyệt đối 103 - 66 - 100(cm). Cô thường xuyên được các chương trình chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cho phụ nữ mời đến dự với vai trò là khách mời. Dù cá tính, năng động hay gợi cảm, quyến rũ, Liu Tai Yang đều có thể "cân" đẹp mọi style.
Hiện tại, cô còn được biết đến vai trò là người mẫu như người mẫu xe hơi đến quảng cáo hay làm ring girl.