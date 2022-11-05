Mặc đồ bó sát từ đầu đến chân, cô nàng hot girl nổi tiếng xứ Trung khiến người đi đường phải ngoái nhìn

Cách đây không lâu những hình ảnh dạo phố, diện trang phục công sở của người đẹp phòng gym này bất ngờ nhận được sự chú ý lớn. Dù mặc kín như bưng nhưng vì trang phục quá bó sát nên cũng không che giấu nổi đường cong "kỳ vĩ" của hot girl phòng gym họ Liu. Không chỉ thế, cô còn gây chú ý vì chiếc áo sơ mi bung cúc như "bức tử" vòng 1 với những khoảng hở lấp ló.

Không chỉ thế, cô còn gây chú ý vì chiếc áo sơ mi bung cúc như "bức tử" vòng 1 với những khoảng hở lấp ló.

Diện chiếc quần vải ống loe giúp Liu Tai Yang phô diễn trọn vòng 3 nóng bỏng. Đa số cư dân mạng đều dành lời khen ngợi cho vóc dáng chuẩn mực của Liu Tai Yang.