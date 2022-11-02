Lộ diện nữ nhân viên văn phòng 'gây bão' với tấm lưng quyến rũ cùng 1001 outfit đi làm sang chảnh 'hết nấc', nói không với mặc trùng đồ

Nhịp sống trẻ 02/11/2022 11:11

Trên trang TikTok của mình, cô gái thu hút người xem với gu văn phòng cực ấn tượng cùng vóc dáng "vạn người mê" đã chính thức lộ diện.

Trong thời gian gần đây, hình ảnh một cô nàng có phong cách thời trang công sở cực ấn tượng khiến ai nấy đều phải xuýt xoa liên tục gây bão mạng xã hội. Dù liên tục nhận về lượt tương tác khủng, thế nhưng, ở những đoạn clip mà cô nàng đăng tải vẫn luôn giấu mặt, chỉ để lộ phần lưng khiến nhiều người tò mò. Dù thế, với body cân đối chuẩn người mẫu, tấm lưng mảnh mai mà những bức hình thêm phần cuốn hút.

Lộ diện nữ nhân viên văn phòng 'gây bão' với tấm lưng quyến rũ cùng 1001 outfit đi làm sang chảnh 'hết nấc', nói không với mặc trùng đồ - Ảnh 1

Lộ diện nữ nhân viên văn phòng 'gây bão' với tấm lưng quyến rũ cùng 1001 outfit đi làm sang chảnh 'hết nấc', nói không với mặc trùng đồ - Ảnh 2

Lộ diện nữ nhân viên văn phòng 'gây bão' với tấm lưng quyến rũ cùng 1001 outfit đi làm sang chảnh 'hết nấc', nói không với mặc trùng đồ - Ảnh 3

Từ những hình ảnh mà cô nàng chia sẻ, có thể thấy, góc quay, chụp ảnh chỉ gói gọn trong bàn làm việc khá nhỏ của một nhân viên văn phòng, tuy nhiên, nó lại có sức hút lớn bởi phong cách thời trang đa dạng, khi thì quyến rũ lúc lại nữ tính kín đáo. Tất cả các set đồ mà cô diện đều vô cùng nổi bật, mỗi ngày đi làm là một style khác nhau không mặc trùng bất cứ bộ nào.

Lộ diện nữ nhân viên văn phòng 'gây bão' với tấm lưng quyến rũ cùng 1001 outfit đi làm sang chảnh 'hết nấc', nói không với mặc trùng đồ - Ảnh 4

Lộ diện nữ nhân viên văn phòng 'gây bão' với tấm lưng quyến rũ cùng 1001 outfit đi làm sang chảnh 'hết nấc', nói không với mặc trùng đồ - Ảnh 5

Lộ diện nữ nhân viên văn phòng 'gây bão' với tấm lưng quyến rũ cùng 1001 outfit đi làm sang chảnh 'hết nấc', nói không với mặc trùng đồ - Ảnh 6

Lộ diện nữ nhân viên văn phòng 'gây bão' với tấm lưng quyến rũ cùng 1001 outfit đi làm sang chảnh 'hết nấc', nói không với mặc trùng đồ - Ảnh 7

Lộ diện nữ nhân viên văn phòng 'gây bão' với tấm lưng quyến rũ cùng 1001 outfit đi làm sang chảnh 'hết nấc', nói không với mặc trùng đồ - Ảnh 8

Hầu hết video của cô đều đạt hàng chục nghìn view, có video còn lên tới cả trăm nghìn view. Trong một số bình luận, cô gái tiết lộ bản thân làm trong lĩnh vực bất động sản nên được thoải mái ăn mặc nơi công sở như vậy. Bên cạnh đó cũng có những ý kiến cho rằng có thể cô gái là sếp, giữ vị trí cao trong công ty nên mới có thể thoải mái diện các set đồ cá tính, quyến rũ hay đồ đi dự tiệc ngay cả khi đi làm. 

Lộ diện nữ nhân viên văn phòng 'gây bão' với tấm lưng quyến rũ cùng 1001 outfit đi làm sang chảnh 'hết nấc', nói không với mặc trùng đồ - Ảnh 9

Lộ diện nữ nhân viên văn phòng 'gây bão' với tấm lưng quyến rũ cùng 1001 outfit đi làm sang chảnh 'hết nấc', nói không với mặc trùng đồ - Ảnh 10

Lộ diện nữ nhân viên văn phòng 'gây bão' với tấm lưng quyến rũ cùng 1001 outfit đi làm sang chảnh 'hết nấc', nói không với mặc trùng đồ - Ảnh 11

Mới đây, cô nàng vừa được netizen "soi" ra danh tính với nhiều lời khen khi sở hữu visual xuất sắc. Cô là Trần Quỳnh My được biết đến với nickname Cô Nai, kênh TikTok có hơn 100 ngàn người theo dõi. Ngoài ra, dân tình còn "đào lại" những bức hình để lộ mặt của cô nàng nhưng đó chỉ là góc nghiêng khá mờ, không quá rõ. Trên các trang mạng xã hội, nữ TikToker cũng khá kín tiếng khi Facebook của cô cũng để chế độ bạn bè hoặc riêng tư, hầu như không chia sẻ thông tin cá nhân.

Lộ diện nữ nhân viên văn phòng 'gây bão' với tấm lưng quyến rũ cùng 1001 outfit đi làm sang chảnh 'hết nấc', nói không với mặc trùng đồ - Ảnh 12

Lộ diện nữ nhân viên văn phòng 'gây bão' với tấm lưng quyến rũ cùng 1001 outfit đi làm sang chảnh 'hết nấc', nói không với mặc trùng đồ - Ảnh 13

Lộ diện nữ nhân viên văn phòng 'gây bão' với tấm lưng quyến rũ cùng 1001 outfit đi làm sang chảnh 'hết nấc', nói không với mặc trùng đồ - Ảnh 14
Nhan sắc của "người đẹp công sở" hot thời gian qua.

Nhiều chị em khi xem những hình ảnh từ "người đẹp công sở", cũng cho biết đã có thêm vài gợi ý để chọn trang phục đi làm mỗi ngày, thậm chí còn có thể diện để xuống phố cũng hợp mốt nốt, giúp bản thân thêm xinh đẹp và nổi bật.  

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Từ khóa:   hot girl Người đẹp công sở tiktoker

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