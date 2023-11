Lộ ảnh chưa chỉnh sửa, vợ Phan Văn Đức có còn là nữ thần được dân mạng tung hô?

Trước đây, Võ Nhật Linh được biết đến với biệt danh là "hot girl cô giáo"

Vợ của Phan Văn Đức tên đầy đủ là Võ Nhật Linh, sinh năm 1997 từng được mệnh danh là "hot girl cô giáo" trong đợt thực tập của cô ở quê nhà Diễn Châu, Nghệ An, khi còn là sinh viên chuyên ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non của Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

Đám cưới của cầu thủ Phan Văn Đức và nàng hot Võ Nhật Linh

Cô nàng kết hôn với cầu thủ Văn Đức vào năm 2020. Đám cưới của cặp đôi hot girl - cầu thủ thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.