Lộ ảnh chưa chỉnh sửa, vợ Phan Văn Đức có còn là nữ thần được dân mạng tung hô?

Cô nàng kết hôn với cầu thủ Văn Đức vào năm 2020. Đám cưới của cặp đôi hot girl - cầu thủ thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Vợ của Phan Văn Đức tên đầy đủ là Võ Nhật Linh , sinh năm 1997 từng được mệnh danh là "hot girl cô giáo" trong đợt thực tập của cô ở quê nhà Diễn Châu, Nghệ An, khi còn là sinh viên chuyên ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non của Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

Trạng thái mới đây được đăng tải trên trang cá nhân đang nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Võ Nhật Linh đăng bài check in trong 1 phòng tập gym kèm theo dòng caption "Sắp đẹp rồi, cố lên".

Hiện Văn Đức và Nhật Linh đã có hai bé. Con đầu chào đời hồi tháng 8/2020. Tháng 4/2022, cô nàng hạ sinh thêm con thứ hai cho nam cầu thủ đội tuyển Việt Nam.

Cô thhoong báo rằng hiện tại đang 57kg và bị béo

Sự chú ý của mọi người đều dồn hết vào tấm hình mà cô nàng đăng tải, mọi người đều cho rằng chính từ việc chọn set đồ bó sát sáng màu, Nhật Linh đã để lộ nhược điểm vòng 2 kém săn chắc cùng phần đùi to.

Mức cân nặng hiện tại của nàng hot girl xứ Nghệ là 57kg. Nàng hot mom đang nỗ lực giảm cân để có vóc dáng thon thả như thời đỉnh cao nhan sắc.

Nàng hot girl xứ Nghệ chỉ mới sinh em bé thứ 2 được một thời

Nhưng điều này cũng dễ hiểu bởi nàng hot girl xứ Nghệ vừa sinh quý tử thứ 2 được một thời gian. Cô vẫn đang trong thời kỳ chăm con mọn nên vóc dáng không thể nuột nà như thời son rỗi.

Thân hình đỉnh cao thời còn son rỗi của Võ Nhật

Dáng người chuẩn không cần chỉnh, không chê vào đâu được của cô

Trong một chia sẻ trước đó, nàng hot girl 9X cho hay là do ăn uống thả phanh nên bị tăng cân mất kiểm soát và body trở nên hơi nặng nề.

Mọi người nghi ngờ nhan sắc ngoài đời thực của Võ Nhật Linh

Trước đó, Nhật Linh từng nhiều lần bị nghi ngờ nhan sắc đời thực của bản thân, vì ảnh tự đăng và ảnh được "tag'' khác một trời một vực. Trong ngày làm cô dâu, với hình ảnh có sự hỗ trợ của phần mềm chụp ảnh, gương mặt nàng hot girl 9X trông thon gọn hơn nhiều.

Ảnh được đăng và ảnh được tag khác xa nhau một trời một vực

Khi bị nghi ngờ và săm xoi nhan sắc thật, nàng hot mom cứng rắn đáp trả: "Thời nay, con trai còn dùng app huống chi là con gái mọi người nhỉ? Chụp thẳng thì mặt đỡ vuông chứ mặt mình 2 bên có vuông thật mà".