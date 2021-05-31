Kĩ năng nhảy ‘gà mờ’ nhưng vóc dáng thuộc hàng ‘cao thủ’ với vòng 1 size ‘khủng’, nữ CĐV ‘đốt cháy’ sàn đấu

Kim Hanna cũng là một trong những nữ cổ động viên khá nổi tiếng trên các trang mạng xã hội. Cô nàng sinh năm 1990 này hiện là “chỗ dựa tinh thần” cho thành viên của đội bóng chày KIA Tigers. Người đẹp không chỉ sở hữu một khuôn mặt thon gọn, xinh đẹp mà còn có một thân hình cong chuẩn chữ S và nổi bật với chiều cao 168cm.

Nếu như các cầu thủ bóng chày là người làm nên "linh hồn" của một trận đấu bóng, thì các cô nàng xinh đẹp trong đội cổ vũ lại là người có vai trò khuấy động bầu không khí, "truyền lửa" cho các khán giả theo dõi trận đấu.

Với vẻ đẹp tươi sáng và tràn đầy năng lượng của mình, Hanna đã khuấy động bầu không khí cho khán giả theo dõi trận thi đấu - Ảnh: IGNV

Cô nàng cũng là một trong những nữ cổ động viên khá nổi trên mạng xã hội - Ảnh: IGNV

Cô nàng cũng là một trong những nữ cổ động viên khá nổi trên mạng xã hội - Ảnh: IGNV

Xét về mặt tuổi tác, cô nàng có hơi “dừ” so với dàn nữ cổ động viên cùng thời. Song, ngoại hình “bốc lửa”, luôn căng tràn nhựa sống lẫn gương mặt trẻ thơ đã làm lu mờ đi tuổi tác thật của cô nàng.

Thực tế, kĩ năng nhảy trong các động tác cổ vũ của cô nàng không được đánh giá cao. Tuy nhiên, người đẹp rất “siêng” giao lưu, chụp ảnh cùng với người hâm mộ sau những trận đấu nên cô nàng vẫn nhận được nhiều sự yêu mến từ mọi người.

Với gương mặt 'đánh lừa thị giác', ít ai nghĩ rằng người đẹp xứ kim chi đã bước qua tuổi 30 - Ảnh: IGNV Người đẹp không chỉ sở hữu một khuôn mặt thon gọn, xinh đẹp mà còn có một thân hình gợi cảm với vòng 1 ngồn ngộn - Ảnh: IGNV

Vóc dáng luôn căng tràn nhựa sống lẫn gương mặt trẻ thơ đã làm lu mờ đi tuổi tác thật của cô nàng - Ảnh: IGNV



Cô nàng nổi bật với chiều cao 1m68, không thua kém bất kì người mẫu thực thụ nào - Ảnh: IGNV

Người đẹp 9X hiện đang làm rất tốt vai trò của một cổ động viên chuyên nghiệp - Ảnh: IGNV

Hiện tại, người đẹp 9X đã sở hữu được lượng người hâm mộ khá đông đảo với hơn 100.000 lượt theo dõi trên Instagram. Đồng thời, Hanna chia sẻ rằng cô nàng chưa có ý định kết hôn và muốn tập trung nhiều hơn vào công việc hoạt náo viên của mình.