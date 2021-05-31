Kĩ năng nhảy ‘gà mờ’ nhưng vóc dáng thuộc hàng ‘cao thủ’ với vòng 1 size ‘khủng’, nữ CĐV ‘đốt cháy’ sàn đấu

Cô nàng Kim Hanna từng “gây bão” trong cộng đồng mạng nhờ thân hình gợi cảm và quyến rũ của mình thông qua những bài nhảy cổ động trong các trận thi đấu bóng chày tại Hàn Quốc.
- Dàn mỹ nhân phim Nhật khoe trọn đường cong 'cực phẩm' vạn người mê
- Tân binh ‘mái ngố’ Sayaka Otoshiro thân hình dậy thì ‘phổng phao’, chưa gì đã nổi đình, nổi đám chỉ sau hai tháng ra mắt
Nếu như các cầu thủ bóng chày là người làm nên "linh hồn" của một trận đấu bóng, thì các cô nàng xinh đẹp trong đội cổ vũ lại là người có vai trò khuấy động bầu không khí, "truyền lửa" cho các khán giả theo dõi trận đấu.
Kim Hanna cũng là một trong những nữ cổ động viên khá nổi tiếng trên các trang mạng xã hội. Cô nàng sinh năm 1990 này hiện là “chỗ dựa tinh thần” cho thành viên của đội bóng chày KIA Tigers. Người đẹp không chỉ sở hữu một khuôn mặt thon gọn, xinh đẹp mà còn có một thân hình cong chuẩn chữ S và nổi bật với chiều cao 168cm.
Xét về mặt tuổi tác, cô nàng có hơi “dừ” so với dàn nữ cổ động viên cùng thời. Song, ngoại hình “bốc lửa”, luôn căng tràn nhựa sống lẫn gương mặt trẻ thơ đã làm lu mờ đi tuổi tác thật của cô nàng.
Thực tế, kĩ năng nhảy trong các động tác cổ vũ của cô nàng không được đánh giá cao. Tuy nhiên, người đẹp rất “siêng” giao lưu, chụp ảnh cùng với người hâm mộ sau những trận đấu nên cô nàng vẫn nhận được nhiều sự yêu mến từ mọi người.
Hiện tại, người đẹp 9X đã sở hữu được lượng người hâm mộ khá đông đảo với hơn 100.000 lượt theo dõi trên Instagram. Đồng thời, Hanna chia sẻ rằng cô nàng chưa có ý định kết hôn và muốn tập trung nhiều hơn vào công việc hoạt náo viên của mình.