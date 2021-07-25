Không mặc áo để quảng cáo sản phẩm, nữ streamer khiến dân tình ‘nhức hết cả mắt’

Nhịp sống trẻ 25/07/2021 09:00

Lần quảng cáo sản phẩm của Vũ Ngọc Kim Chi lần này quả thật là có một không hai.

Vũ Ngọc Kim Chi sinh năm 1999, là một streamer, người mẫu ảnh nổi tiếng đến từ Hải Phòng. Cô nàng gây ấn tượng với khuôn mặt học sinh baby nhưng lại sở hữu thân hình “phụ huynh” đúng chuẩn.

Không mặc áo để quảng cáo sản phẩm, nữ streamer khiến dân tình ‘nhức hết cả mắt’ - Ảnh 1
Vũ Ngọc Kim Chi là một streamer, mẫu ảnh nổi tiếng - Ảnh: Internet
Không mặc áo để quảng cáo sản phẩm, nữ streamer khiến dân tình ‘nhức hết cả mắt’ - Ảnh 2
Cô nàng gây ấn tượng với gương mặt baby và body chuẩn chỉnh - Ảnh: Internet

Kim Chi thường xuất hiện với những trang phục hở bạo, bó sát để khoe ra bộ ngực căng tròn, chiếc eo con kiến cùng vòng ba săn chắc. Điều này đã khiến nữ streamer nhận về không ít bình luận trái chiều tuy nhiên cô nàng tỏ ra không quan tâm và vẫn “quyết tâm” theo đuổi phong cách này.

Không mặc áo để quảng cáo sản phẩm, nữ streamer khiến dân tình ‘nhức hết cả mắt’ - Ảnh 3
Kim Chi thường xuất hiện với trang phục hở bạo - Ảnh: Internet

Đã quen với những hình ảnh táo bạo của mẫu ảnh trẻ thế nhưng khi xem tấm ảnh quảng cáo sản phẩm loa không dây lần này của cô, dân tình không khỏi choáng váng. Cụ thể Kim Chi không mặc áo, nude bán thân, dùng chiếc loa cần được “quảng bá” che đi vòng một đang lấp ló phía sau. Tuy chỉ đăng lên mục story nhưng chắc chắn hơn 100.000 người đang theo dõi cô đều dễ dàng xem được, chỉ là những bình luận họ để lại có mình cô biết.

Không mặc áo để quảng cáo sản phẩm, nữ streamer khiến dân tình ‘nhức hết cả mắt’ - Ảnh 4
Story quảng cáo không mặc áo của 9x - Ảnh: Internet
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