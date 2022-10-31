'Khó rời mắt' với 2 cô chủ shop thời trang xinh đẹp, nóng bỏng thu hút 'triệu follow' trên mạng xã hội

Chi Nancy, Kiều Ly Phạm là 2 cô chủ shop thời trang nổi tiếng trên mạng xã hội, ngoài đời gu mặc gợi cảm nhưng không kém phần ấn tượng, khó ai chê.

Chi Nancy là một trong những cô chủ shop thời trang tại TP.HCM sở hữu lượng fan đông đảo trên mạng xã hội ở TP.HCM. Không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt không góc chết cùng body chuẩn chỉnh không chỗ chê, cô chủ shop còn ghi được điểm bởi gu thời trang nóng bỏng, đầy quyến rũ. Chi Nancy là một trong những cô chủ shop thời trang tại TP.HCM sở hữu lượng fan đông đảo trên mạng xã hội ở TP.HCM - Ảnh: FBNV Cô thường thu hút người mua hàng bởi chính những sản phẩm do cô làm người mẫu. Nhờ lợi thế ngoại hình đẹp, Chi Nancy tự tin theo đuổi xu hướng thời trang hot. Cô cũng không ngần ngại diện những thiết kế váy áo tôn vòng 1 hay cut-out táo bạo, khoe khéo điểm vàng hình thể.

Nhờ lợi thế ngoại hình đẹp, Chi Nancy tự tin theo đuổi xu hướng thời trang hot - Ảnh: FBNV không chỉ sở hữu lối ăn vận bắt mắt, cô nàng còn chú trọng đến việc phối hợp các màu sắc. Việc mix các item có chất liệu tương đồng giúp cô nàng ghi điểm tuyệt đối vì không cầu kỳ, rườm rà mà vẫn ghi điểm tuyệt đối. Hình thể đẹp như mơ của Chi Nancy còn được phô diễn triệt để khi diện bikini 2 mảnh. Dù có diện gu thời trang nào, Chi Nancy cũng đẹp rạng ngời. không chỉ sở hữu lối ăn vận bắt mắt, cô nàng còn chú trọng đến việc phối hợp các màu sắc - Ảnh: FBNV Nhắc đến gu thời trang thượng thừa thì chắc chắn không thể bỏ qua một cô chủ shop thời trang xinh đẹp nữa là Kiều Ly Phạm. Cô gái này sở hữu chuỗi cửa hàng kinh doanh thời trang riêng và mua nhà, tậu xe khi còn khá trẻ. Đặc biệt, cô được nhiều người biết đến hơn sau khi tham gia chương trình "Người ấy là ai". Trên trang cá nhân, người đẹp cũng thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh diện thời trang quyến rũ, tôn dáng triệt để.

Kiều Ly Phạm sở hữu chuỗi cửa hàng kinh doanh thời trang riêng và mua nhà, tậu xe khi còn khá trẻ - Ảnh: Internet Người đẹp Hà thành sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thân hình nóng bỏng cùng gu mặc thời thượng, quyến rũ, hợp mốt. Kiều Ly Phạm thu hút mọi ánh nhìn nhờ khả năng biến tấu trong mọi set đồ. Gu ăn mặc của Kiều Ly Phạm được đánh giá là trẻ trung, dễ mặc, dễ phối đồ. Kiều Ly Phạm thu hút mọi ánh nhìn nhờ khả năng biến tấu trong mọi set đồ - Ảnh minh họa: Internet Chính vì thế, chẳng cần những trang phục hở quá nhiều, Kiều Ly Phạm vẫn ghi điểm tối đa vì sự thanh lịch, tinh tế và chỉn chu trong cách mix đồ. Vừa qua, cô từng mở lớp dạy tạo dáng để cho ra đời những bức ảnh "sống ảo" trên mạng xã hội. Vóc dáng đẹp là lợi thế giúp Kiều Ly Phạm tự tin theo đuổi nhiều trào lưu hot.

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