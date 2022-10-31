'Khó rời mắt' với 2 cô chủ shop thời trang xinh đẹp, nóng bỏng thu hút 'triệu follow' trên mạng xã hội

Nhịp sống trẻ 31/10/2022 09:45

Chi Nancy, Kiều Ly Phạm là 2 cô chủ shop thời trang nổi tiếng trên mạng xã hội, ngoài đời gu mặc gợi cảm nhưng không kém phần ấn tượng, khó ai chê.

Chi Nancy là một trong những cô chủ shop thời trang tại TP.HCM sở hữu lượng fan đông đảo trên mạng xã hội ở TP.HCM. Không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt không góc chết cùng body chuẩn chỉnh không chỗ chê, cô chủ shop còn ghi được điểm bởi gu thời trang nóng bỏng, đầy quyến rũ. 

'Khó rời mắt' với 2 cô chủ shop thời trang xinh đẹp, nóng bỏng thu hút 'triệu follow' trên mạng xã hội - Ảnh 1
'Khó rời mắt' với 2 cô chủ shop thời trang xinh đẹp, nóng bỏng thu hút 'triệu follow' trên mạng xã hội - Ảnh 2
Chi Nancy là một trong những cô chủ shop thời trang tại TP.HCM sở hữu lượng fan đông đảo trên mạng xã hội ở TP.HCM - Ảnh: FBNV

Cô thường thu hút người mua hàng bởi chính những sản phẩm do cô làm người mẫu. Nhờ lợi thế ngoại hình đẹp, Chi Nancy tự tin theo đuổi xu hướng thời trang hot. Cô cũng không ngần ngại diện những thiết kế váy áo tôn vòng 1 hay cut-out táo bạo, khoe khéo điểm vàng hình thể.

'Khó rời mắt' với 2 cô chủ shop thời trang xinh đẹp, nóng bỏng thu hút 'triệu follow' trên mạng xã hội - Ảnh 3
'Khó rời mắt' với 2 cô chủ shop thời trang xinh đẹp, nóng bỏng thu hút 'triệu follow' trên mạng xã hội - Ảnh 4
Nhờ lợi thế ngoại hình đẹp, Chi Nancy tự tin theo đuổi xu hướng thời trang hot - Ảnh: FBNV

không chỉ sở hữu lối ăn vận bắt mắt, cô nàng còn chú trọng đến việc phối hợp các màu sắc. Việc mix các item có chất liệu tương đồng giúp cô nàng ghi điểm tuyệt đối vì không cầu kỳ, rườm rà mà vẫn ghi điểm tuyệt đối. Hình thể đẹp như mơ của Chi Nancy còn được phô diễn triệt để khi diện bikini 2 mảnh. Dù có diện gu thời trang nào, Chi Nancy cũng đẹp rạng ngời.

'Khó rời mắt' với 2 cô chủ shop thời trang xinh đẹp, nóng bỏng thu hút 'triệu follow' trên mạng xã hội - Ảnh 5
không chỉ sở hữu lối ăn vận bắt mắt, cô nàng còn chú trọng đến việc phối hợp các màu sắc - Ảnh: FBNV

Nhắc đến gu thời trang thượng thừa thì chắc chắn không thể bỏ qua một cô chủ shop thời trang xinh đẹp nữa là Kiều Ly Phạm. Cô gái này sở hữu chuỗi cửa hàng kinh doanh thời trang riêng và mua nhà, tậu xe khi còn khá trẻ. Đặc biệt, cô được nhiều người biết đến hơn sau khi tham gia chương trình "Người ấy là ai". Trên trang cá nhân, người đẹp cũng thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh diện thời trang quyến rũ, tôn dáng triệt để.

'Khó rời mắt' với 2 cô chủ shop thời trang xinh đẹp, nóng bỏng thu hút 'triệu follow' trên mạng xã hội - Ảnh 6
'Khó rời mắt' với 2 cô chủ shop thời trang xinh đẹp, nóng bỏng thu hút 'triệu follow' trên mạng xã hội - Ảnh 7
Kiều Ly Phạm sở hữu chuỗi cửa hàng kinh doanh thời trang riêng và mua nhà, tậu xe khi còn khá trẻ - Ảnh: Internet

Người đẹp Hà thành sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thân hình nóng bỏng cùng gu mặc thời thượng, quyến rũ, hợp mốt. Kiều Ly Phạm thu hút mọi ánh nhìn nhờ khả năng biến tấu trong mọi set đồ. Gu ăn mặc của Kiều Ly Phạm được đánh giá là trẻ trung, dễ mặc, dễ phối đồ.

'Khó rời mắt' với 2 cô chủ shop thời trang xinh đẹp, nóng bỏng thu hút 'triệu follow' trên mạng xã hội - Ảnh 8
'Khó rời mắt' với 2 cô chủ shop thời trang xinh đẹp, nóng bỏng thu hút 'triệu follow' trên mạng xã hội - Ảnh 9
Kiều Ly Phạm thu hút mọi ánh nhìn nhờ khả năng biến tấu trong mọi set đồ - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, chẳng cần những trang phục hở quá nhiều, Kiều Ly Phạm vẫn ghi điểm tối đa vì sự thanh lịch, tinh tế và chỉn chu trong cách mix đồ. Vừa qua, cô từng mở lớp dạy tạo dáng để cho ra đời những bức ảnh "sống ảo" trên mạng xã hội. Vóc dáng đẹp là lợi thế giúp Kiều Ly Phạm tự tin theo đuổi nhiều trào lưu hot.

Profile đỉnh chóp của gia đình gây sốt mạng nhờ 'đẹp khỏi chê'

Profile đỉnh chóp của gia đình gây sốt mạng nhờ 'đẹp khỏi chê'

Xuất hiện trong Tuần lễ Thời trang trẻ em, một gia đình cực phẩm giật mọi spotlight vì ai cũng đẹp, "sáng chói" cả một góc hàng ghế khán giả

Xem thêm
Từ khóa:   chủ shop thời trang Kiều Ly Phạm Chi Nancy

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 19 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ