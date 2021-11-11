Kho 30 triệu sim số đẹp giá rẻ chỉ từ 499k tại sim Thăng Long

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Không quá khi nói rằng SIM số đẹp giờ đây như chìa khóa dẫn dắt con người ta thành công hơn. Vậy SIM số đẹp là gì? Làm sao để chọn một sim số đẹp đúng chuẩn và đâu là địa chỉ mua SIM số đẹp uy tín !

Sim số đẹp là một thuật ngữ không mấy xa lạ đối với người sử dụng SIM hiện nay. Nói một cách cơ bản, sim số đẹp là một dạng sim điện thoại có chứa những yếu tố đẹp cả về hình thức lẫn ý nghĩa. Độ đẹp ấy lại được quyết định dựa trên quan điểm của mỗi cá nhân và dựa vào giá trị mà sim số đẹp ấy mang lại cho chủ sở hữu nó.

SIM số đẹp giá rẻ tại Sim Thăng Long

Danh sách SIM số đẹp

Các loại, dạng SIM số đẹp phổ biến

SIM số đẹp theo mạng

Sim số đẹp Viettel

Sim số đẹp MobiFone

Sim số đẹp Vinaphone

Sim số đẹp Vietnamobile

Sim số đẹp Gmobile

Sim số đẹp Itelecom

Sim số đẹp Reddi

SIM số đẹp theo loại

Sim trả trước

Sim trả trước cam kết

Sim trả sau

Các định dạng số đẹp khác

Sim Lục quý, Lục quý giữa

Sim Ngũ quý, Ngũ quý giữa

Sim Tứ quý, Tứ quý giữa

Sim Tam hoa, Tam hoa giữa

Sim Taxi

Sim Tiến lên đơn, đôi

Sim Gánh đảo

Sim Gánh đảo Sim Thần Tài

Sim Lộc Phát

Sim đôi

Sim Năm sinh

Sim Lặp kép

Sim Số độc

Sim Đầu số cổ

Sim Đại cát

Sim Phong thủy

Trong các loại SIM số đẹp kể trên thì SIM Viettel đang là nhà mạng chiếm được thì phần lớn nhất cả nước với hơn 50% sản lượng bán ra, tại Sim Thăng Long thì kho SIM Viettel với hơn 2 triệu số đa dạng chủng loại cùng mức giá hấp dẫn nhất thị trường….Hãy ghé thăm ngay.

Xu hướng mua SIM số đẹp hiện nay

Hiện nay, người dùng có xu hướng chọn mua các dòng sim số đẹp có giá cả phải chăng cùng các gói cước đi kèm phù hợp nhưng mặt ý nghĩa những con số thì không hề thuyên giảm. Các dòng sim số đẹp thời thượng được nhiều người yêu thích nhưng lại có giá rẻ như sim ngày tháng năm sinh, sim lộc phát - phát lộc, năm sinh, ngũ quý giữa, tứ quý giữa...

Đây được coi là những dòng sim có sự độc đáo về những con số, gây ấn tượng mạnh cho người khác không khác gì sim bạc tỷ nhưng giá cả lại rẻ hơn rất nhiều. Thậm chí nếu chịu khó tìm kiếm, xoi xét phong thủy thì hoàn toàn bạn có thể tìm dạng sim số đẹp đặc biệt như trên với giá hời tại kho Sim số đẹp Sim Thăng Long!

Lợi ích khi sở hữu SIM số đẹp

Cùng với nhu cầu sử dụng của người dùng, trong những năm trở lại đây, từ khóa ‘Sim số đẹp" trở thành một trong các từ khóa HOT làm điên đảo, sôi động thị trường viễn thông. Nhờ chính sách của bộ TT và TT trong việc ngăn chặn tin nhắn rác đã khiến cho thị trường sim số đẹp trở nên “sạch” hơn bao giờ hết.

Sim số đẹp giờ đây không chỉ đơn thuần là công cụ để liên hệ giữa mọi người với nhau nữa. Sim số đẹp giờ đây như một công cụ “khẳng định đẳng cấp", sự sành điệu của bản thân khi bạn sử dụng các con số sim VIP, VVIP.. Với một tổ chức/ doanh nghiệp kinh doanh việc sử dụng các sim số Hotline có định dạng số đẹp như một các Pr-Marketing khéo léo, ngầm khẳng định/ xây dựng giá trị thương hiệu, uy tín và tạo dựng niềm tin trong lòng khách hàng.

Không chỉ vậy, sở hữu một sim số đẹp còn như một khoản đầu tư giá trị. Đặc biệt với các con số hiếm, siêu hiếm thì không khác gì nắm trong tay những “căn biệt thự" di động, càng thêm phần nào khẳng định đẳng cấp của người dùng!

Hướng dẫn cách chọn SIM số đẹp theo giá

Mua sim ngân sách dưới 500.000đ : Với ngân sách dưới 500 ngàn tại Sim Thăng Long bạn đã có thể chọn cho mình sim tam hoa 0, 1, 2, 3, 4 hay sim lặp kép, gánh đảo, tiến lên 0123, tứ quý giữa của 3 nhà mạng chính, hãy tham khảo danh mục sim dưới 500k để kiểm chứng "sắc đẹp" của nó nhé.

: Với ngân sách dưới 500 ngàn tại Sim Thăng Long bạn đã có thể chọn cho mình sim tam hoa 0, 1, 2, 3, 4 hay sim lặp kép, gánh đảo, tiến lên 0123, tứ quý giữa của 3 nhà mạng chính, hãy tham khảo danh mục sim dưới 500k để kiểm chứng "sắc đẹp" của nó nhé. Mua sim ngân sách từ 500.000đ - 1 triệu : Với ngân sách này bạn cũng sẽ có cho mình những số sim mang chủng loại và đuôi số như sim dưới 500k nhưng đầu số và các con số ở giữa sẽ "Chất" hơn đấy

: Với ngân sách này bạn cũng sẽ có cho mình những số sim mang chủng loại và đuôi số như sim dưới 500k nhưng đầu số và các con số ở giữa sẽ "Chất" hơn đấy Mua sim ngân sách từ 1 triệu - 3 triệu : Ở mức ngân sách này bạn đã có thể thoải mái hơn khi có thêm nhiều sự lựa chọn về các đầu số cổ, đuôi số cũng sẽ lớn hơn, đẹp hơn như tam hoa kép 888999 giữa, tứ 6, 8, 9 giữa, tiến lên 1234, 2345

: Ở mức ngân sách này bạn đã có thể thoải mái hơn khi có thêm nhiều sự lựa chọn về các đầu số cổ, đuôi số cũng sẽ lớn hơn, đẹp hơn như tam hoa kép 888999 giữa, tứ 6, 8, 9 giữa, tiến lên 1234, 2345 Mua sim ngân sách từ 3 triệu - 5 triệu : Với ngân sách này bạn đã có quyền yêu cầu 1 số sim chỉ chứa các con số đẹp nhất đó là 6 8 9, hay sim tam hoa 5 6 7 8 9, sim lộc phát 6668 8686...

: Với ngân sách này bạn đã có quyền yêu cầu 1 số sim chỉ chứa các con số đẹp nhất đó là 6 8 9, hay sim tam hoa 5 6 7 8 9, sim lộc phát 6668 8686... Mua sim ngân sách từ 5 triệu - 10 triệu : Với mức ngân sách này bạn có thể chọn bất cứ 1 dòng sim gì mình thích trừ sim ngũ quý trở lên, tức là bạn có thể chọn sim tứ quý, tam hoa, taxi, lộc phát, thần tài với dạng số bạn thích

: Với mức ngân sách này bạn có thể chọn bất cứ 1 dòng sim gì mình thích trừ sim ngũ quý trở lên, tức là bạn có thể chọn sim tứ quý, tam hoa, taxi, lộc phát, thần tài với dạng số bạn thích Mua sim ngân sách từ 10 triệu - 50 triệu : Bạn có thể đưa ra nhiều tiêu chí khắt khe hơn cho các dòng sim mà ngân sách 10 triệu đã liệt kê như tránh các con số bạn không thích, đầu số phải cổ...và ĐỪNG QUÊN ngân sách này có thể mua được sim ngũ quý 0 1 4 7 rồi nhé

: Bạn có thể đưa ra nhiều tiêu chí khắt khe hơn cho các dòng sim mà ngân sách 10 triệu đã liệt kê như tránh các con số bạn không thích, đầu số phải cổ...và ĐỪNG QUÊN ngân sách này có thể mua được sim ngũ quý 0 1 4 7 rồi nhé Mua sim ngân sách từ 50 triệu - 100 triệu : Lại là 1 mức cao hơn mức tối đa 50 triệu, tức là với mức này bạn có thể chọn được các đuôi số ngũ quý đẹp hơn như 2 3 5 6, và bất kỳ đuôi tứ quý, tam hoa, hay các dòng thấp hơn

: Lại là 1 mức cao hơn mức tối đa 50 triệu, tức là với mức này bạn có thể chọn được các đuôi số ngũ quý đẹp hơn như 2 3 5 6, và bất kỳ đuôi tứ quý, tam hoa, hay các dòng thấp hơn Mua sim ngân sách từ 100 triệu - 200 triệu : Bạn muốn mua sim lục quý thì có thể cân nhắc đến lục quý 0 1 4, ngũ quý có thể tự tin chọn đến tận ngũ quý 9, hay các dòng sim số đẹp khác với đầy đủ các tiêu chí khắt khe nhất bạn đưa ra

: Bạn muốn mua sim lục quý thì có thể cân nhắc đến lục quý 0 1 4, ngũ quý có thể tự tin chọn đến tận ngũ quý 9, hay các dòng sim số đẹp khác với đầy đủ các tiêu chí khắt khe nhất bạn đưa ra Mua sim ngân sách từ 200 triệu - 500 triệu : Với ngân sách 500 triệu để chọn thoải mái 1 sim lục quý thì cũng chưa đâu nhé, bạn có thể chọn lục quý 0 1 2 3 4 5 7, còn lục quý 6 8 9 có giá trên 500 triệu

: Với ngân sách 500 triệu để chọn thoải mái 1 sim lục quý thì cũng chưa đâu nhé, bạn có thể chọn lục quý 0 1 2 3 4 5 7, còn lục quý 6 8 9 có giá trên 500 triệu Mua sim ngân sách trên 500 triệu: Từ 500tr trở lên đến 1 tỷ bạn có thể mua được các loại sim lục quý đổ xuống trừ lục quý 8 và 9 nhé, còn trên 1 tỷ thì bạn "Tẹt Ga" đi, sim nào bạn cũng có thể ngả giá nhé

Địa chỉ mua SIM số đẹp uy tín

Sim Thăng Long luôn tự hào là đơn vị cung cấp sim số đẹp số 1 Việt Nam với trên 12 triệu SIM số đẹp và ý nghĩa cùng đủ các khung giá phù hợp với mọi đối tượng khách hàng như: sinh viên, văn phòng, kinh doanh, ….

Ngoài ra, khi mua sim tại Sim Thăng Long bạn sẽ được miễn phí giao sim toàn quốc và đăng ký chính chủ.

Giới thiệu đôi nét về Sim Thăng Long

Sim Thăng Long là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông DTH. Thành lập vào năm 2009, Sim Thăng Long được kết tinh từ đam mê, hoài bão và tâm huyết của những người sáng lập. Trải qua mười năm hình thành và phát triển, Sim Thăng Long đã vươn lên trở thành một trong những đơn vị cung cấp sim số lớn nhất toàn quốc.

Cửa hàng sim số đẹp Sim Thăng Long tại 107B Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Trong bối cảnh thị trường viễn thông đang phát triển mạnh mẽ, chúng tôi đã từng bước đi lên và trở thành thương hiệu lớn, uy tín với người dùng. Hiện nay, Sim Thăng Long được xem là hệ thống phân phối sim số đẹp lớn nhất – uy tín nhất Việt Nam với hơn 12 triệu Sim Số Đẹp, Sim Phong Thủy, Sim Năm Sinh…của tất cả các nhà mạng, đáp ứng mọi nhu cầu về sim số đẹp của Quý khách hàng.

Hướng dẫn mua hàng trên website Sim Thăng Long

Bước 1: Truy cập trang web: https://simthanglong.vn

Bước 2: Tìm SIM số đẹp trên website Sim Thăng Long theo 2 cách sau đây:

Cách 1 : Chọn định dạng sim số đẹp mà bạn muốn: Theo mạng, theo giá, theo các định dạng số đẹp đặc biệt,..Ngay lập tức, hàng loạt số Sim mà bạn cần tìm sẽ được lọc và hiện ra. Kế đến bạn hãy dùng các bộ lọc thông minh của Sim Thăng Long: Khoảng giá, Đầu số, Loại sim để chọn nhanh được SIM số đẹp phù hợp.

: Chọn định dạng sim số đẹp mà bạn muốn: Theo mạng, theo giá, theo các định dạng số đẹp đặc biệt,..Ngay lập tức, hàng loạt số Sim mà bạn cần tìm sẽ được lọc và hiện ra. Kế đến bạn hãy dùng các bộ lọc thông minh của Sim Thăng Long: Khoảng giá, Đầu số, Loại sim để chọn nhanh được SIM số đẹp phù hợp. Cách 2: Trên trang chủ của Sim Thăng Long, trên thanh tìm kiếm, hãy gõ một trong cái đầu số mà bạn yêu thích: 036*, 038*...và nhấn Enter để tìm kiếm. Kế đến, hãy dùng bộ lọc thông của Sim Thăng Long: Loại sim, Khoảng giá để chọn được SIM số đẹp phù hợp.

Bước 3: Sau khi chọn được sim số phù hợp, hãy nhấn chọn nút Mua sim để tiến hành đặt hàng.

Bước 4: Điền thông tin đặt mua sim, sau số bạn sẽ được nhân viên của Sim Thăng Long liên hệ và tư vấn.

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