Hướng dẫn thực hiện TikTok download at DownTik

DownTik là ứng dụng được nhiều người dùng khi có nhu cầu tải video Tiktok không dính logo về máy nhất hiện nay

Với DownTik, bạn có thể thoải mái thưởng thức, xem lại các video tiktok mọi lúc mọi nơi khi không có kết nối Internet, hay đăng tải lại trên các nền tảng xã hội khác, chia sẻ với bạn bè mà không lo việc dán logo, ID gốc.

Downtik.com là trang web, ứng dụng cho phép bạn tải video tiktok xuống mà không bị dính logo, ID tài khoản và tất nhiên chất lượng hình ảnh, âm thanh vẫn được đảm bảo tốt như bản gốc.

II. Hướng dẫn tải Tik Tok về điện thoại

Về cơ bản, cách TikTok download at DownTik khá đơn giản, cũng được thực hiện tương tự như việc cài đặt ứng dụng khác. Gồm các bước như sau:

Bước 1: Bạn vào ứng dụng CHPlay với điện thoại Android hoặc App Store nếu là IOS. Sau đó bạn gõ từ khóa Tiktok lên thành tìm kiếm.

Bước 2: Bạn tiến hành tải về và cài đặt ứng dụng cho điện thoại.

Vào CHPlay hoặc AppStore để tải Tik Tok về điện thoại

Bước 3: Mở ứng dụng lên đăng nhập tài khoản (nếu có tài khoản rồi) hoặc đăng ký tài khoản với các hình thức liên kết với facebook, gmail, số điện thoại... Sau đó, bạn chỉ cần lướt màn hình là xem được các video Tiktok do người khác đăng tải lên, có thể bình luận, thả tim dễ dàng.

III. Cách thực hiện TikTok download at DownTik

DownTik là công cụ hỗ trợ người dùng tải video tiktok không dính logo hoàn toàn miễn phí. Với ứng dụng này, bạn có thể dễ dàng download TikTok mp4 trên cả điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

1. Cách tải video Tik Tok bằng Downtik trên điện thoại

Để thực hiện được TikTok download at DownTik trên điện thoại, bạn cần phải cài đặt ứng dụng này về điện thoại di động của mình theo các bước dưới đây:

Bước 1: Bạn truy cập vào ứng dụng App Store đối với hệ điều hành IOS hoặc CHPlay nếu là điện thoại Android. Sau đó trên thanh tìm kiếm, bạn gõ từ khóa Downtik để tải và cài đặt.

Sao chép liên kết video tiktok muốn tải về máy

Bước 2: Tiếp đến bạn mở ứng dụng Tik Tok lên và chọn video muốn tải về. Sau đó bấm biểu tượng Chia sẻ bên phải màn hình và chọn Sao chép liên kết.

Bước 3: Lúc này, bạn cần mở ứng dụng Downtik đã cài đặt trên điện thoại, sau đó dán link liên kết video đã sao chép ở bước trên vào ô và nhấn nút Download.

Bước 4: Ngay lập tức video sẽ được tải về điện thoại của bạn. Việc của bạn là truy cập vào thư viện ảnh/video là xong.

Tuy nhiên, nếu trong trường hợp bạn không muốn tải Downtik.com về điện thoại. Sau bước Sao chép liên kết video, bạn hãy mở trình duyệt web trên điện thoại android hoặc Safari với Iphone và truy cập vào trang web Downtik.com. Sau đó thực hiện các bước dán link và tải video tương tự như trên.

Có thể thấy, chỉ với vài bước đơn giản TikTok download at DownTik bạn đã có ngay video không bị dính logo, ID người dùng về điện thoại của mình. Quả thật rất đơn giản đúng không nào?

2. Cách tải video tiktok với Downtik bằng máy tính

Ngoài việc TikTok download at DownTik trên điện thoại, ứng dụng này còn được thực hiện trên máy tính với các bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Bạn truy cập vào trang web của Tiktok bằng trình duyệt bất kỳ. Sau đó tìm, lựa chọn video muốn tải về.

Chọn video muốn tải về và bấm sao chép liên kết

Bước 2: Tại đây, bạn bấm vào biểu tượng Chia sẻ và chọn Sao chép liên kết bên phải màn hình.

Dán liên kết video vào khung như hình

Bước 3: Sau đó, bạn truy cập vào website Downtik.com, tại trang chủ bạn dán link liên kết đã sao chép và khung như trên hình. Rồi bấm nút Download bên cạnh.

Lựa chọn Server. định dạng muốn tải về

Bước 4: Lập tức hệ thống sẽ xuất hiện các Server video để bạn lựa chọn. Bạn chỉ cần bấm nút Download Server 1 hoặc Download Server là hoàn thành xong việc thực hiện tải video về máy tính.

Chỉ cần 4 bước đơn giản trong vòng vài giây trên đây, bạn có thể dễ dàng TikTok download at DownTik với bất kỳ video nào muốn tải về.

IV. Các tính năng nổi bật khi tải video tại Downtik

Với DownTik.com bạn không còn phải lo lắng về việc video dính logo khi tải về nữa

Như đã đề cập phía trên, DownTik là công cụ hỗ trợ tải video trên Tiktok hoàn toàn miễn phí. Vậy ứng dụng này có những tính năng nổi bật gì mà khiến nhiều người sử dụng nhiều như vậy, đó là:

Tải video nhanh chóng trong vài giây: Với Downtik.com chuyện tải video không dính logo đã không còn khó khăn với bạn nữa, tất cả chỉ cần 1 cú nhấp chuột và sao chép đường link video, chỉ trong vài giây là video sẽ được tải về máy nhanh chóng. Hơn thế, DownTik con giúp bạn dễ dàng tải các video trên Tik Tok Trung Quốc.

Đa dạng các tùy chọn tải về: Khi thực hiện TikTok download at DownTik, bạn hãy yên tâm bởi ứng dụng sẽ cung cấp nhiều lựa chọn để tải về với chất lượng hình ảnh HD, âm thanh tốt và không có logo. Điều này giúp bạn có thể lựa chọn định dạng phù hợp với mục đích sử dụng của bản thân.

Chia sẻ video tải về với bạn bè, mạng xã hội khác nhanh chóng: Sau khi thực hiện thành công TikTok download at DownTik, bạn có thể xem lại trong mục Download hoặc chia sẻ với bạn bè bằng nhiều hình thức khác nhau như tin nhắn, facebook, email, zalo... một cách siêu dễ.

Thời gian tải nhanh: Với mong muốn mọi người không phải tốn quá nhiều thời gian để tải video tiktok về máy. Đội ngũ kỹ thuật của Downtik đã tối ưu hóa rất nhiều để người dùng tiết kiệm thời gian cũng như các thao tác thực hiện đơn giản. Vậy nên, với TikTok download at DownTik bạn chỉ mất vài giây với 1 cú nhấp chuột là tải thành công video về máy.

Qua đây, có thể thấy DownTik là ứng dụng giúp bạn download TikTok mp4 nhanh chóng, hơn thế, bạn có thể tùy chọn các hình thức tải khác nhau để đáp ứng mọi nhu cầu riêng. Vì vậy, nếu bạn đang có nhu cầu tải video tiktok không dính logo, hãy chọn Downtik ngay nhé.

Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với bạn các bước TikTok download at DownTik trên điện thoại, máy tính chỉ với vài thao tác đơn giản. Hy vọng, qua bài viết này bạn có thể tải các video Tiktok bất kỳ mà mình muốn dễ dàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.