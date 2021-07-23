Hot girl xứ Trung khiến dân tình 'nhức mắt' khi diện bộ đồ 'ngắn 1 gang tay' xuống phố, cứ ngỡ chỉ mặc mỗi nội y

Những chiếc quần đùi ngắn cứ tưởng chừng sẽ xuất hiện ở những phòng tập gym hay ở nhà . Thì giờ đây cô nàng hot girl xứ Trung này lại diện nó ngay khi ra phố, khiến nhiều người cảm thấy khó chịu và phản cảm.
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Trào lưu mặc những bộ trang phục thể thao đã và đang rất thịnh hành trong bộ phận giới trẻ ngày nay. Được nhiều người ưa chuộng bởi sự thoải mái, năng động. Kiểu thường trang này thường được các cô các diện ở những phòng tập gym, chơi các môn thể thao hay thậm chí là mặc xuống phố đi dạo. Nhưng không phải lúc nào cũng được đánh giá cao vì kiểu ăn mặc như thế này vô cùng thiếu tinh tế vào gây nên khó chịu cho người đối diện.
Lại là một hot girl Trung Quốc Khi diện trang phục gồm áo sát nách ôm sát cơ thể kết hợp với gym short và phối cùng đôi boots đùi. Nhìn tổng thể bộ trang phục được cho là kém duyên vì chiếc quần mỏng, ngắn, cho thể che hết được vòng 3. Nhưng cô nàng hot girl này vẫn tự tin sải bước trên đường phố đông đúc và những khu tàu điện ngầm.
Có lẽ, đối với nhiều người không còn xa lạ với kiểu quần gym short "xâm chiếm" đường phố như thế này. Dù biết, những chiếc quần phong cách kiểu như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến mọi người xung quanh. Nhưng đâu đó vẫn xuất hiện dày đặc trên đường phố. Bản thân tên gọi của kiểu quần này đã cho thấy nó là loại trang phục ngắn được mặc ở các khu tập gym.
Bên cạnh mặc chúng khi đi tập gym người ta thường mang chúng khi đi ngủ. Nếu như thật sự muốn mặc những kiểu quần như vậy ra đường thì bạn nên chọn một chiếc quần dài tương đối. Có thể che được vòng 3 của bạn trước, tránh xa những kiểu quần quá ngắn hoặc có kiểu dáng 'tam giác' gây nên hiểu nhầm thành nội y. Kể cả khi tập ở những phòng tập hay tập ngoài trời bạn hãy nên chú ý đến những vấn đề này.
Nếu chúng ta biết cách phối hợp những bộ trang phục để đến các phòng tập gym hay dạo phố mà không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Thì bạn vẫn nên chọn những kiểu đồ đơn giản, thoải mái nhưng vẫn tôn lên được vóc dáng của hình thể bạn. Việc ăn mặc và trau chuốt bản thân là điều hoàn toàn tốt nhưng nó không đồng nghĩa với việc bạn ăn mặc lố khi ra đường. Đây sẽ là một điểm trừ nếu như bạn chọn những loại trang phục như vậy.