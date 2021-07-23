Hot girl xứ Hàn xóa bỏ định kiến "người đẹp não ngắn", sở hữu thành tích học tập khủng cùng gu thời trang "lác mắt"

Nhịp sống trẻ 23/07/2021 08:00

Đúng chuẩn "con nhà người ta" vừa thông minh, học giỏi đặc biệt rất xinh đẹp, cô gái đến từ xứ Kim Chi này còn có gu ăn mặc gợi cảm và thân hình bốc lửa.

Cô nàng có tên là Jsol người Hàn Quốc nổi tiếng trên MXH nhờ gương mặt xinh đẹp cùng body gợi cảm thu hút mọi ánh nhìn từ người đối diện. Cô nàng hot girl này còn gây được chú ý hơn khi theo học thạc sĩ tại Pháp. Hiện tại, cô nàng đã trở về Hàn Quốc và khởi nghiệp. Cô gái tên Jsol này đã phá vỡ mọi định kiến khi nói về một hot girl. Một cô nàng xinh đẹp, quyến rũ cùng thành tích học tập ấn tượng.

Hot girl xứ Hàn xóa bỏ định kiến 'người đẹp não ngắn', sở hữu thành tích học tập khủng cùng gu thời trang 'lác mắt' - Ảnh 1
Jsol không chỉ đẹp mà có sở hữu thành tích học tập ấn tượng. Ảnh: Internet
Hot girl xứ Hàn xóa bỏ định kiến 'người đẹp não ngắn', sở hữu thành tích học tập khủng cùng gu thời trang 'lác mắt' - Ảnh 2
Cô gái thạc sĩ Hàn Quốc xinh đẹp, đáng yêu trong chiếc đầm trắng hai dây khé léo tôn lên vòng 1 quyến rũ. Ảnh: Internet

Cô nàng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Hàn Quốc khi có phong cách ăn mặc gợi cảm, tôn lên đường cong quyến rũ. Trong quan niệm của nhiều người từ trước đến nay, những cô gái theo đuổi tri thức thường là những cô nàng "mọt sách" và vẻ bề ngoài hầu như là không được trau chuốt. Nên thường sẽ có gu ăn mặc bình thường và kém hấp dẫn. Có lẽ đó là suy lỗi thời từ những người thời trước, hiện nay có rất nhiều cô nàng học giỏi, thông minh, xinh đẹp và địa vị trong xã hội rất cao. Những cô gái 4.0 hiện nay không chỉ chăm chỉ học tập mà còn trau chuốt bản thân và làm đẹp vẻ bề ngoài của mình hơn.

Hot girl xứ Hàn xóa bỏ định kiến 'người đẹp não ngắn', sở hữu thành tích học tập khủng cùng gu thời trang 'lác mắt' - Ảnh 3
Cô nàng Jsol là một trong những đại diện những cô gái không chỉ có thành tích học tập xuất sắc mà còn sở hữu nhan sắc rất xinh đẹp. Ảnh: Internet

Cô nàng hot girl này sở hữu một bộ sưu tập áo tắm với những kiểu dáng đa dạng, từ kín đáo đến hở ở những vị trí "hiểm". Cô nàng sở hữu một body nuột nà nên không quá ngạc nhiên khi cô nàng Jsol có thể lựa chọn bất kì bộ trang phục nào để mặc lên người. Mỗi bức hình cô đăng tải lên MXH ai cũng dành lời khen cho cô khi có cách ăn mặc quyến rũ nhưng không quá lố.

Hot girl xứ Hàn xóa bỏ định kiến 'người đẹp não ngắn', sở hữu thành tích học tập khủng cùng gu thời trang 'lác mắt' - Ảnh 4
Hot girl xứ Hàn xóa bỏ định kiến 'người đẹp não ngắn', sở hữu thành tích học tập khủng cùng gu thời trang 'lác mắt' - Ảnh 5
Hot girl xứ Hàn xóa bỏ định kiến 'người đẹp não ngắn', sở hữu thành tích học tập khủng cùng gu thời trang 'lác mắt' - Ảnh 6
Cô nàng Jsol sở hữu nhiều bộ bikini gợi cảm và khoe khéo được đường cong của mình. Ảnh: Internet

Jsol có vẻ ưa chuộng những thiết kế bodycon để có thể khoe được vóc dáng của mình. Bên cạnh đó, cô nàng cũng thích diện những bộ đồ tập thể dục thoải mái, kín đáo nhưng vẫn tôn lên vóc dáng của cô nàng.

Hot girl xứ Hàn xóa bỏ định kiến 'người đẹp não ngắn', sở hữu thành tích học tập khủng cùng gu thời trang 'lác mắt' - Ảnh 7
Bộ đồ thể thao tôn lên được 3 vòng chuẩn của cô hot girl Jsol. Ảnh: Internet
Hot girl đường phố diện đầm body khoe 3 vòng 'căng đét' nhưng biến thành thảm họa vì chọn nội y 'sai bét'

Hot girl đường phố diện đầm body khoe 3 vòng 'căng đét' nhưng biến thành thảm họa vì chọn nội y 'sai bét'

Thời trang luôn là chủ đề bàn tán của những anh chàng, cô nàng yêu cái đẹp. Họ luôn chọn cho mình những bộ trang phục xinh đẹp khi đi ra đường. Nhưng có những cô gái lại luôn chọn những bộ váy khoe những cong nóng bỏng. Nhưng lại mất điểm vì chất liệu của trang phục có sự co giãn quá đà làm họ bị lộ những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể.

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Từ khóa:   hot girl xứ Hàn mỹ nữ Hàn Quốc Thạc sĩ Hàn Quốc

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