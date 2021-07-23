Hot girl xứ Hàn xóa bỏ định kiến "người đẹp não ngắn", sở hữu thành tích học tập khủng cùng gu thời trang "lác mắt"

Cô nàng có tên là Jsol người Hàn Quốc nổi tiếng trên MXH nhờ gương mặt xinh đẹp cùng body gợi cảm thu hút mọi ánh nhìn từ người đối diện. Cô nàng hot girl này còn gây được chú ý hơn khi theo học thạc sĩ tại Pháp. Hiện tại, cô nàng đã trở về Hàn Quốc và khởi nghiệp. Cô gái tên Jsol này đã phá vỡ mọi định kiến khi nói về một hot girl. Một cô nàng xinh đẹp, quyến rũ cùng thành tích học tập ấn tượng.

Jsol không chỉ đẹp mà có sở hữu thành tích học tập ấn tượng. Ảnh: Internet

Cô gái thạc sĩ Hàn Quốc xinh đẹp, đáng yêu trong chiếc đầm trắng hai dây khé léo tôn lên vòng 1 quyến rũ. Ảnh: Internet

Cô nàng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Hàn Quốc khi có phong cách ăn mặc gợi cảm, tôn lên đường cong quyến rũ. Trong quan niệm của nhiều người từ trước đến nay, những cô gái theo đuổi tri thức thường là những cô nàng "mọt sách" và vẻ bề ngoài hầu như là không được trau chuốt. Nên thường sẽ có gu ăn mặc bình thường và kém hấp dẫn. Có lẽ đó là suy lỗi thời từ những người thời trước, hiện nay có rất nhiều cô nàng học giỏi, thông minh, xinh đẹp và địa vị trong xã hội rất cao. Những cô gái 4.0 hiện nay không chỉ chăm chỉ học tập mà còn trau chuốt bản thân và làm đẹp vẻ bề ngoài của mình hơn.