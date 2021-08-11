Hot girl Trung Quốc tự tin diện bikini nóng bỏng hòa mình vào thiên nhiên núi rừng, khiến netizen Trung phải 'nổ đom đóm mắt'

Nhịp sống trẻ 11/08/2021 06:00

Một cô nàng hot girl Trung Quốc đốt mắt cộng đồng mạng bằng những bức hình mặc bikini đi tắm suối khoe trọn thân hình bốc lửa.

Cô nàng hot girl làm chao đảo cộng đồng mạng có tên là Chan Wei, cô nàng sở hữu một body nuột nà cùng gu thời trang vô cùng sexy. Khiến bao ánh mắt chàng trai, cô gái phải ngước nhìn. Tại Trung Quốc cô nàng được biết tới là một hot girl có lượng fan khủng không thua kém một mỹ nhân nào của Cbiz. Trang Facebook cá nhân của cô hiện tại có hơn 1 triệu lượt follow. 

Hot girl Trung Quốc tự tin diện bikini nóng bỏng hòa mình vào thiên nhiên núi rừng, khiến netizen Trung phải 'nổ đom đóm mắt' - Ảnh 1
Chan Wei hot girl đình đám Trung Quốc. Ảnh: Internet

Thân hình hoàn hảo là lý do để cô nàng ngày càng trở nên nổi tiếng dù không hoạt động trong giới giải trí. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, làn da trắng cùng nụ cười tỏa nắng là những gì cô gái này đang có. Tuy là có vóc dáng hơi nhỏ nhắn nhưng bù lại cô nàng có một body cân đối và 3 vòng của cô cũng "rất gì và này nọ". 

Hot girl Trung Quốc tự tin diện bikini nóng bỏng hòa mình vào thiên nhiên núi rừng, khiến netizen Trung phải 'nổ đom đóm mắt' - Ảnh 2
Hot girl Trung Quốc tự tin diện bikini nóng bỏng hòa mình vào thiên nhiên núi rừng, khiến netizen Trung phải 'nổ đom đóm mắt' - Ảnh 3
Nhờ vào thân hình nuột nà mà cô nàng đã kéo về cho mình không ít lượng fan cứng. Ảnh: Internet

Có thể nói, Chan Wei chính là một trong những hot girl đình đám nhất hiện nay tại xứ Trung, cô liên tục chăm chỉ khoe dáng và diện những trang phục cắt xẻ táo bạo.

Hot girl Trung Quốc tự tin diện bikini nóng bỏng hòa mình vào thiên nhiên núi rừng, khiến netizen Trung phải 'nổ đom đóm mắt' - Ảnh 4
Hot girl Trung Quốc tự tin diện bikini nóng bỏng hòa mình vào thiên nhiên núi rừng, khiến netizen Trung phải 'nổ đom đóm mắt' - Ảnh 5

Trên trang cá nhân của mình, cô nàng một lần nữa lại khẳng định đến các fan của mình khi diện bikini tắm suối. Sự tự tin, thần thái của cô nàng đã giúp giúp cô có được những bức ảnh quyến rũ, xinh đẹp. Thân hình nuột nà cùng với đó là vòng 1 phồn thực giữa phong cảnh đầy thơ mộng giúp cô nhanh chóng hòa mình vào thiên nhiên.

Hot girl Trung Quốc tự tin diện bikini nóng bỏng hòa mình vào thiên nhiên núi rừng, khiến netizen Trung phải 'nổ đom đóm mắt' - Ảnh 6
Cô nàng tự tin diện bikini để hòa mình vào thiên nhiên để có những bức ảnh xinh lung linh với body bốc lửa. Ảnh: Internet

Phải công nhận rằng, thềm ngực phồn thực đã góp phần không nhỏ giúp tăng thêm vẻ nóng bỏng, tràn đầy sức sống cho vóc dáng của Chen Wei. Nên cô nàng cũng rất tự tin diện bất kì bộ trang phục nào khi đi ra ngoài. Luôn muốn khoe khóe vòng 1 của mình nên cô nàng thường xuyên chọn những bộ trang phục cắt xẻ. Tuy vậy, cô gái cũng biết cách lựa chọn sao cho tinh tế không gây ảnh hưởng đến đối phương khi giao tiếp.

Hot girl Trung Quốc tự tin diện bikini nóng bỏng hòa mình vào thiên nhiên núi rừng, khiến netizen Trung phải 'nổ đom đóm mắt' - Ảnh 7
Hot girl Trung Quốc tự tin diện bikini nóng bỏng hòa mình vào thiên nhiên núi rừng, khiến netizen Trung phải 'nổ đom đóm mắt' - Ảnh 8

Ngoài sở hữu vòng 1 đầy đặn cô nàng còn sở hữu vòng eo "con kiến", dường như phần mỡ thừa không thấy trên vòng 2 của cô nàng. Do đó, cô gái phải tập luyện thể thao thường xuyên để có thể duy trì vóc dáng như hiện tại.

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Từ khóa:   hot girl Trung Quốc bikini nóng bỏng Chan Wei

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