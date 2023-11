Hot girl mặc cổ phục gảy đàn trên đường phố nơi xứ lạ, video của cô gái 27 tuổi đều hút hàng triệu lượt xem

Người ta thường thấy Tĩnh Toàn mặc cổ phục thời Hán, ngồi gảy đàn Guzheng (đàn cổ tranh Trung Quốc) trên đường phố Pháp thu hút đám đông qua lại.

Năm 2018, Tĩnh Toàn được nhiều người biết đến nhờ video chơi nhạc truyền thống tại Bordeaux, Pháp trên Douyin, thu về hơn 30.000 lượt xem. Kể từ đó, cô thường xuyên đăng video buổi biểu diễn đường phố trên nhiều nền tảng. Các video thu hút hàng triệu lượt xem, giúp Bành Tĩnh Toàn trở thành người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Kể từ tháng 8, cô trở thành một trong 20 thanh niên nhận danh hiệu Sứ giả văn minh Internet do Ủy ban Các vấn đề không gian mạng Trung ương Trung Quốc trao tặng. Hiện, tài khoản Bilibili và Douyin của cô lần lượt có 1,29 triệu và 7,72 triệu người theo dõi.

Những bản nhạc Trung như Họa tâm - nhạc phim Họa bì, Endless Love, Bến Thượng Hải hút hàng triệu lượt xem. Video có nhiều lượt xem nhất trên YouTube của cô là See You Again với con số hơn 14 triệu.

Theo thời gian, cô nhận thấy mình có thể làm nhiều việc hữu ích hơn là chơi nhạc đơn thuần. Nhiều người cũng tò mò về nhạc đàn cổ. Chính vì thế mà cô luôn mang theo bên mình cuốn sách giới thiệu về đàn Guzheng cho người bản địa.

"Mỗi khi mọi người đến khen ngợi cây đàn và âm nhạc, họ sẽ hỏi đàn Guzheng có nguồn gốc từ nước nào. Tôi rất vui khi nói nó đến từ Trung Quốc. Trong thời gian học ở đây, tôi có cơ hội để mọi người biết nhiều hơn về âm nhạc đất nước tôi”, cô nói.

Theo Hà Trang/ Tiền Phong